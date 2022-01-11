Відновлювана енергетика: завдання на 2022

Аргументи за розвиток відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) можна розділити на екологічні, економічні і політичні. Про екологічні вже багато написано.

У більшості держав світу саме екологічні були і залишаються основними драйверами для розвитку ВДЕ.

Проте, як виявилось, в Україні їх замало для підтримки розвитку цього сектору. Поки що у свідомості багатьох домінує принцип "хай брудніше, аби дешевше".

Економічні переваги розвитку ВДЕ

Прогнози про те, що масштабний розвиток ВДЕ є шляхом для досягнення найдешевшої ціни електроенергії для кінцевого споживача, регулярно публікуються вже принаймні кілька років.

Швейцарська компанія Lazard регулярно проводить порівняння вартості електроенергії від різних видів генерації і демонструє, що вартість електроенергії з ВДЕ постійно зменшується, а від традиційної генерації — зростає.

Для сонячних та вітрових електростанцій промислового масштабу вона вже є значно дешевшою за електроенергію від традиційної генерації. Причому, з кожним роком ця різниця на користь ВДЕ тільки зростає.

Приведена вартість електроенергії від генерації різного типу (за матеріалами LAZARD)

Тип генерації Приведена вартість електроенергії (LCOE), $/МВт*годину (жовтень 2021) Стаціонарні сонячні 30 — 41 Вітроелектростанції 26 — 50 АЕС 131 — 204 Вугільні 65 – 152 Газові (комбінований цикл) 45 — 74

За розрахунками фінської компанії Wärtsilä, сценарій, що забезпечує найдешевшу електроенергію в Україні, передбачає частку електроенергії з ВДЕ — 83% до 2050 року. Інші 17% генеруватиме маневрена газова генерація.

Проте в Україні останні два роки звучать зовсім інші аргументи: "ВДЕ дорогі", "Навіщо нам дорога енергія, якщо є дешева" і т.і. З ВДЕ спробували зробити головного винуватця проблем нового енергетичного ринку.

Під гаслами необхідності здешевлення цін на електроенергію в Україні останні два роки успішно велася "гібридна війна" проти ВДЕ. У "потягу ВДЕ", що динамічно набирав обертів до 2019 року, нові машиністи натиснули на гальма аж до іскор з-під коліс.

Через два роки вже час поставити питання, а чи було це правильним рішенням і чи стали від цього дешевшими електроенергія чи тепло? Переконані, що не стали, і що це було помилковим рішенням.

За час боротьби з ВДЕ в Україні світ увійшов у глибоку енергетичну кризу. Ціни на природний газ піднялися у 15-20 разів і вже кілька разів перетинали межу у $2000 за 1000 м3. Все частіше лунають прогнози про досягнення планки у $3000 за 1000 м3 вже цієї зими.

Ціна на природний газ на біржі TTF за останні два роки

Ціни на вугілля за цей же час збільшились у понад 3 рази і досягали $220 т. у жовтні і близько $150 т. у грудні 2021 року.

Ціна на вугілля за останні три роки

Рекордно високі ціни на природний газ і вугілля вже призвели до рекордних цін на електроенергію і тепло. Офіційна відповідь ЄС на цю ситуацію послідовна і, на нашу думку, єдиноправильна – швидше розвивати ВДЕ.

У реаліях нових цін на традиційні енергоносії енергія з ВДЕ стала ще більш конкурентною. Вартість електроенергії з газу і вугілля зросла пропорційно вартості цих енергоносіїв, а вартість електроенергії з сонця, вітру і гідроресурсів залишилась на тому ж, докризовому, рівні.

Вбачаємо розвиток сонячної і вітрової генерації базовим для витіснення вугілля з сектору електроенергетики. Біоенергетика гратиме ключову роль у заміщенні природного газу в теплопостачанні і для декарбонізації транспорту. Біометан є однією з найперспективніших опцій для декарбонізації газових маневрених потужностей, а також транспорту.

Політичні переваги розвитку ВДЕ

За ці ж два роки ми стали свідками безпрецедентного політичного тиску на Україну і країни ЄС з боку нашого північного сусіда. Питання постачання природного газу поставлені у пряму залежність від бажаних для нього політичних рішень.

Найгостріше на сьогодні стоїть питання вартості природного газу. Україна, в середньому, імпортує 10 млрд м3 природного газу/рік. Навіть при вартості $1000 за 1000 м3 для цього необхідно витратити $10 млрд на рік.

Додатково Україна імпортує близько 19 млн т. енергетичного вугілля, на що, при ціні $150 за тонну, необхідно витрати $2,8 млрд на рік. Замістивши цей газ і вугілля відновлюваними джерелами Україна економитиме біля $13 млрд.

Ця економія повертатиме більшу частина грошей, необхідних для інвестування у розвиток ВДЕ в Україні. Причому ці гроші працюватимуть на економіку країни, а не відправлятимуться в інші країни, в першу чергу, до країни-агресора.

Один зі сценаріїв, вірогідність якого, на жаль, зростає, це звернення українського керівництва до північного сусіда по допомогу з постачанням енергоносіїв вже в січні/лютому 2022 року з виконанням при цьому його політичних забаганок.

Вважаємо розвиток ВДЕ і підвищення енергоефективності української економіки основою енергетичної незалежності, що є основою політичної незалежності держави.

Необхідні кроки для виправлення ситуації

Політично визнати розвиток ВДЕ в Україні основою майбутнього розвитку і декарбонізації енергетики і економіки.

Розробити комплексну програму зеленого переходу України, аналогічну Європейській "зеленій угоді" Green Deal.

Прийняти нову енергетичну стратегію України до 2050 року з амбітною ціллю для розвитку ВДЕ (мінімум 70% ВДЕ в загальному постачанні первинної енергії).

У виробництві електроенергії:

Започаткувати і регулярно проводити конкурси на будівництво маневрової генеруючої потужності, накопичувачів енергії та запроваджувати заходи з управління попитом;

Започаткувати і регулярно проводити аукціони з розподілу квоти підтримки для проєктів з виробництва електроенергії з ВДЕ;

Прийняти закон про запровадження енергетичного податку на енергоносії з викопних палив, який буде витрачатися виключно на проєкти з декарбонізації;

Прийняти закон щодо стимулювання виробництва електричної енергії з ВДЕ на ринкових засадах (контракти на різницю);

Прийняти закон щодо стимулювання виробництва електричної енергії з ВДЕ без державної підтримки (корпоративні PPA);

Прийняти закон про удосконалення умов підтримки малої розосередженої генерації споживачів (Net Energy Metering);

Прийняти закон про накопичувачі енергії (energy storages).

У виробництві теплової енергії:

Запровадити систему електронної торгівлі твердим біопаливом;

Забезпечити недискримінаційний доступ незалежних виробників до теплових мереж ЦТ. Запровадити конкурентний ринок теплової енергії у ЦТ;

Звільнити від сплати податку за викиди СО2 установки, що спалюють тверде біопаливо і біогаз;

Створити реєстр біометану, що надаватиме гарантії походження на вироблений біометан.

У сфері транспорту:

Прийняти закон про використання відновлюваних видів палива і енергії на транспорті (електромобілі, біоетанол і біодизель першого і другого поколінь, біометан, зелений водень);

Стимулювати розбудову інфраструктури заправних станцій для автотранспорту на ВДЕ.

Вважаємо, що настав час визнати помилки і змінити суспільне відношення до ВДЕ в Україні, оскільки їх розвиток гарантує одночасно екологічні, економічні і політичні переваги для держави.

Традиційні джерела енергії дорогі і екологічно небезпечні – настав час переходити на ВДЕ і підвищувати енергоефективність.

Співавтор: Гелетуха Георгій, д.т.н., голова правління Біоенергетичної асоціації України, член правління громадської спілки "Global 100 RE Ukraine"