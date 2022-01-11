"Омікрон" розхитав ціни на нафту

Не встиг світ пережити хвилю захворюваності на COVID, спричинену штамом "Дельта", як вчені повідомили про ще небезпечнішу мутацію коронавірусу, який отримав назву "Омікрон". Тривожні новини надійшли з Південно-Африканської республіки.

У Європі загрозу поширення нового штаму оцінили, як від "високої до дуже високої". Наразі через небезпеку Омікрона обмеження на поїздки запровадили близько 70 країн світу.

Через таку ситуацію світові біржі відразу почало лихоманити. Вартість нафти впала через введення карантинних обмежень пов'язаних з новим штамом коронавірусу та побоювання інвесторів щодо зниження попиту на сировину.

26 листопада, ціни на нафту марки Brent, у порівнянні з попередніми торгами, знизились до 71,8 долара за барель (близько 17 055 грн/т).

Вартість нафти впала за день фактично на 11%. Ф'ючерси на нафту марки WTI з постачанням у січні також знизились майже на 12,5% до 68,17 долара за барель (близько 16 192 грн/т).

1 грудня ф'ючерси лютого на нафту Brent впали до позначки 68,94 долара за барель (близько 16 375 грн/т). Це найнижча вартість з серпня 2021 року. Ціна на нафту WTI знижувалась до 66,57 долара за барель (близько 15 812 грн/т).

Ринок нафти втратив відносну стабільність і біржові коливання продовжились з оглядкою на новини та дії країн, пов'язані з поширенням нового штаму коронавірусу. Протягом місяця ціни підіймались та падали у діапазоні близько 14 доларів.

Станом на 31 грудня 2021 року світові ціни на нафту склали 77,94 долара за барель Brent (близько 18 513 грн/т) і 75,45 долара за барель WTI (близько 17 922 грн/т).

Роздрібні середньомісячні ціни у 2021 році на бензин А-95 складали від 25,2 грн/літр до 31,8 грн/літр, А-92 24,2 грн/літр — 29,4 грн/літр, вартість дизельного пального коливалась від 24,6 грн/літр до 30,6 грн/літр.

Експерти інвестиційних компаній і банків переглянули свої прогнози стосовно вартості нафти марки Brent на 2022 рік у бік збільшення — з 62,6 долара за барель (таку ціну прогнозували весною) до 74 доларів за барель (близько 17 577 грн/т).

Таку вартість можна вважати середньою, якщо враховувати її стрибки у 2021 році. Ціни на сировину залишать український ринок нафтопродуктів більш-менш стабільним і ціни на нафтопродукти повинні залишитись у минулорічних рамках.

Проте COVID і його наслідки роблять прогнози умовними. На вартість нафтопродуктів, окрім ціни на саму сировину, впливають і інші фактори української економіки.

Це курс валют, ситуація на аграрних ринках, ціни на суміжні енергоресурси, легалізація ринку нафтопродуктів і врешті решт чи не буде подальшої "гарячої" фази російської агресії.

Від падіння цін, викликаного появою нового штаму "Омікрон" та введенням обмежень, пов’язаних з цим вірусом, нафту може захистити рішення ОПЕК+. Останні новини свідчать, що пропозиції у 2022 році буде достатньо.

У липні в ОПЕК домовилася повернути на ринки 5,8 мільйона барелів на день виробництва до вересня 2022 року з розрахунку, що світове споживання нафти повернеться до пандемічного рівня, економіка відновиться і буде зростати.

Пізніше було домовлено поступово збільшувати місячний загальний видобуток сировини на 0,4 млн барелів на добу. Країни координують поступове повернення видобутку нафти на ринки, оскільки нині мають надлишкові потужності.

Україна є залежною від імпорту нафти і нафтопродуктів, а від так і світових цін на сировину та умов постачальників. Минулого року було видобуто близько 2,4 млн т. нафти та газового конденсату.

Проте перероблено близько 3 млн т. Імпортозалежність вимагає підвищення стабільності цінової кон'юнктури на внутрішньому ринку нафтопродуктів. Ринковим механізмом ціноутворення є саме товарна біржа.

Створення біржового ринку в Україні сприяє відносній стійкості внутрішнього ринку нафти та нафтопродуктів, формуванню економічно обґрунтованого рівня цін.

Вже кілька років в Україні проводяться біржові торги нафтою і нафтопродуктами на Українській енергетичній біржі, яка є членом Асоціації європейських енергетичних бірж і наразі єдиною, що проводить аукціони відповідно до постанови "Про організацію та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу".

Біржові котирування за результатами торгів публікуються у відкритому доступі (в гривнях за одну тонну з ПДВ).

Саме з ціни на УЕБ формується ринкова вартість нафтопродуктів та скрапленого газу в Україні. Мінекономіки використовує їх як орієнтир при розрахунку вартості нафтопродуктів та пального при проведенні публічних закупівель.

Ціни на нафту та нафтопродукти на УЕБ теж мають залежність від світових, але частота їх коливань набагато нижча. Ціни на сировину у листопаді складали 17 928 — 18 235 грн/т. У грудні — 17 608 грн/т.

Щодо газу нафтового скрапленого, то протягом листопада — грудня на УЕБ відбулось 17 аукціонів.

На початку цього проміжку часу, а саме 2 листопада середньозважена ціна становила 29 831 грн/т (близько 1 134 доларів), максимально висока вартість зафіксована 23 листопада 31 990 грн/т (близько 1 200 доларів), станом 29 грудня ціна впала до 26906,76 грн/т (близько 988 доларів). Після 24 листопада, коли відбулось падіння світових цін на нафту, вартість скрапленого газу теж обвалилась.

Наразі головним негативним фактором на нафтовому ринку залишаються обмеження пов'язані з коронавірусом.

Оскільки короткострокові наслідки закриття кордонів для економічного зростання досі невідомі, ціни на нафту, а з нею і на газ нафтовий скраплений реагують на будь-які ризики, пов'язані з посиленням карантинних обмежень.

Проте, більшість ризиків пов'язаних з COVID-19 вже враховані у ціні на сировину, що є фактором її відновлення.