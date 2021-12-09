Сек'юритизація для українських аграріїв

Важливим елементом реалізації аграрної політики міністерства є розширення допуску аграріїв до масштабного й доступного фінансування.

Перші й дуже помітні кроки зроблено цього року. Так, аграрії залучили кредитів у банках на пільгових умовах понад 60 млрд грн. Для компенсації відсотків за цими кредитами спрямовано 1,2 млрд грн.

Крім того, вони отримали понад 30 млрд грн кредитів за програмою "5-7-9%".

У 2022-му запускаємо Фонд гарантування кредитів, завдяки якому малі фермери, які обробляють до 500 га, матимуть гарантії від держави для отримання кредитів у фінустановах.

Але й цього недостатньо. Адже на часі відкривати глобальні ринки. Чим більше фінансових ресурсів – тим більше можливостей для розвитку: нарощувати виробництво, збільшувати продуктивність, а отже, й прибутковість.

Ефективний фінансовий інструмент, зокрема й в агросекторі, – сек’юритизація.

Вона дозволяє кредиторам конвертувати неліквідні активи (кредити, іпотеки, дебіторську заборгованість) на ліквідні дохідні цінні папери.

Завдяки інструменту великі кредитори аграрного сектору зможуть рефінансувати надані позики, зокрема й аграрні розписки, через доступ до ринків капіталу, щоб знижувати кредитні ризики та збільшувати обсяги фінансування своїх клієнтів-агровиробників.

Безпосереднім користувачем сек’юритизації є компанії-кредитори, однак кінцевими бенефіціарами цього інструменту є агровиробники.

Практика показує, що на насичених та зрілих ринках кредитори застосовують сек’юритизацію, щоб збільшувати співпрацю з клієнтами та покращувати умови фінансування.

Транслюючи переваги інструменту на своїх клієнтів, кредитори забезпечують своїм компаніям конкурентні переваги та довгостроковий розвиток. Загалом із впровадженням сек’юритизації вартість фінансування у секторі знижується.

Вона є універсальною для різних секторів економіки та в світовій практиці застосовується на ринках нерухомості, авто кредитів, споживчих позик тощо.

Успішний досвід впровадження цього інструменту в агросекторі показала Бразилія, де кредитори використовують дебіторську заборгованість від аграрних розписок як забезпечення для випуску цінних паперів.

Світовий ринок цих фінансів на сьогодні сягає $11 трлн і продовжує постійно зростати.

Наприклад, у 90-ті роки Бразилія зіткнулася з голодом кредитування для аграріїв – сьогодні воно сягає десятків мільярдів доларів. Це дозволяє країні впевнено лідирувати і вже довгий час входити в ТОП-5 експортерів с/г продукції.

Механізм аграрних розписок уже підтвердив свою ефективність і в Україні. Так, із 2015 року їх було видано понад 7,5 тисяч на суму $1,8 млрд. Причому більшість із агровиробників, яким надавалося кредитування, — саме невеликі господарства.

Завдяки таким розпискам виробники використовували майбутній врожай як заставу, щоб вчасно залучати фінансування та інвестувати у виробництво. Сьогодні можна з упевненістю сказати, що цей інструмент виявився прикладом одного з найуспішніших партнерств України з міжнародними інституціями.

А тому Мінагрополітики сьогодні веде перемовини з IFC про запуск пілотного проєкту "Розвиток доступу агросектору України до ринків капіталу".

Нещодавно IFC представив компанію ARIA DMCC, яка має багаторічний досвід роботи на ринках капіталу в сфері інвестування та буде фінансовим організатором пілотної сільськогосподарської сек’юритизації в Україні.

Леон Емес, менеджер із ринків капіталу та дистрибуції в ARIA DMCC, на початку листопада відвідав Україну. Відбулися зустрічі з кредиторами, які готові взяти участь в сек’юритизації.

На зустрічі з Міністерством аграрної політики та продовольства України Леон також окреслив плани щодо роуд-шоу – зустрічі з потенційними інвесторами.

5 грудня в Лондоні за участю усіх ключових партнерів розпочалася презентація структури сек’юритизації в Україні, яка триватиме до 10 грудня.

Мінагрополітики там представляє мій заступник із питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Тарас Дзьоба.

Інвестиційне роуд-шоу відбувається в рамках проекту UACMD, який розробили Мінагрополітики, IFC та компанія ARIA Commodities.

Серед учасників – українські фінансові установи та постачальники сільськогосподарських ресурсів, які є потенційними цедентами (кредиторами, які передають іншій особі своє право на вимагання оплати боргового зобов'язання) сек'юритизації.

Україна вперше представляє у світі свої кейси за портфелями аграрних кредитів на такому рівні. Тривають зустрічі з британськими, нідерландськими, індійськими та іншими міжнародними інвестиційними компаніями, які спеціалізуються на інвестуванні в аграрні активи.

З української сторони — компанії-оригінатори, які шукають залучення коштів від інвесторів, а також сервіс-провайдерів, які нададуть супровід, обслуговування та моніторинг інвестицій.

Загалом на тлі пандемії агросектор залишається одним із найбільш стабільних секторів, і його все частіше розглядають для вкладення інвестицій.

Тож, у разі успішної реалізації пілотного проєкту, сек'юритизація стане великим проривом для розвитку аграрного сектору в Україні та відкриє додаткову можливість для росту аграрної економіки та залучення масштабного фінансування з міжнародних ринків капіталу.