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Сек'юритизація для українських аграріїв

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Сек'юритизація для українських аграріїв

Що таке сек'юритизація та як впровадження цього інструменту допоможе аграріям залучати додаткове фінансування?
Четвер, 9 грудня 2021, 17:34
Роман Лещенко
Міністр аграрної політики та продовольства України

Важливим елементом реалізації аграрної політики міністерства є розширення допуску аграріїв до масштабного й доступного фінансування.

Перші й дуже помітні кроки зроблено цього року. Так, аграрії залучили кредитів у банках на пільгових умовах понад 60 млрд грн. Для компенсації відсотків за цими кредитами спрямовано 1,2 млрд грн.

Крім того, вони отримали понад 30 млрд грн кредитів за програмою "5-7-9%".

У 2022-му запускаємо Фонд гарантування кредитів, завдяки якому малі фермери, які обробляють до 500 га, матимуть гарантії від держави для отримання кредитів у фінустановах.

Але й цього недостатньо. Адже на часі відкривати глобальні ринки. Чим більше фінансових ресурсів – тим більше можливостей для розвитку: нарощувати виробництво, збільшувати продуктивність, а отже, й прибутковість.

Ефективний фінансовий інструмент, зокрема й в агросекторі, – сек’юритизація.

Вона дозволяє кредиторам конвертувати неліквідні активи (кредити, іпотеки, дебіторську заборгованість) на ліквідні дохідні цінні папери. 

Завдяки інструменту великі кредитори аграрного сектору зможуть рефінансувати надані позики, зокрема й аграрні розписки, через доступ до ринків капіталу, щоб знижувати кредитні ризики та збільшувати обсяги фінансування своїх клієнтів-агровиробників.

Безпосереднім користувачем сек’юритизації є компанії-кредитори, однак кінцевими бенефіціарами цього інструменту є агровиробники. 

Практика показує, що на насичених та зрілих ринках кредитори застосовують сек’юритизацію, щоб збільшувати співпрацю з клієнтами та покращувати умови фінансування. 

Транслюючи переваги інструменту на своїх клієнтів, кредитори забезпечують своїм компаніям конкурентні переваги та довгостроковий розвиток. Загалом із впровадженням сек’юритизації вартість фінансування у секторі знижується.

Вона є універсальною для різних секторів економіки та в світовій практиці застосовується на ринках нерухомості, авто кредитів, споживчих позик тощо.

Успішний досвід впровадження цього інструменту в агросекторі показала Бразилія, де кредитори використовують дебіторську заборгованість від аграрних розписок як забезпечення для випуску цінних паперів.

Світовий ринок цих фінансів на сьогодні сягає $11 трлн і продовжує постійно зростати.

Наприклад, у 90-ті роки Бразилія зіткнулася з голодом кредитування для аграріїв – сьогодні воно сягає десятків мільярдів доларів. Це дозволяє країні впевнено лідирувати і вже довгий час входити в ТОП-5 експортерів с/г продукції.

Механізм аграрних розписок уже підтвердив свою ефективність і в Україні. Так, із 2015 року їх було видано понад 7,5 тисяч на суму $1,8 млрд. Причому більшість із агровиробників, яким надавалося кредитування, — саме невеликі господарства.

Завдяки таким розпискам виробники використовували майбутній врожай як заставу, щоб вчасно залучати фінансування та інвестувати у виробництво. Сьогодні можна з упевненістю сказати, що цей інструмент виявився прикладом одного з найуспішніших партнерств України з міжнародними інституціями.

А тому Мінагрополітики сьогодні веде перемовини з IFC про запуск пілотного проєкту "Розвиток доступу агросектору України до ринків капіталу".

Нещодавно IFC представив компанію ARIA DMCC, яка має багаторічний досвід роботи на ринках капіталу в сфері інвестування та буде фінансовим організатором пілотної сільськогосподарської сек’юритизації в Україні. 

Леон Емес, менеджер із ринків капіталу та дистрибуції в ARIA DMCC, на початку листопада відвідав Україну. Відбулися зустрічі з кредиторами, які готові взяти участь в сек’юритизації. 

На зустрічі з Міністерством аграрної політики та продовольства України Леон також окреслив плани щодо роуд-шоу – зустрічі з потенційними інвесторами.

5 грудня в Лондоні за участю усіх ключових партнерів розпочалася презентація структури сек’юритизації в Україні, яка триватиме до 10 грудня.

Мінагрополітики там представляє мій заступник із питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Тарас Дзьоба.

Інвестиційне роуд-шоу відбувається в рамках проекту UACMD, який розробили Мінагрополітики, IFC та компанія ARIA Commodities. 

Серед учасників – українські фінансові установи та постачальники сільськогосподарських ресурсів, які є потенційними цедентами (кредиторами, які передають іншій особі своє право на вимагання оплати боргового зобов'язання) сек'юритизації.

Україна вперше представляє у світі свої кейси за портфелями аграрних кредитів на такому рівні. Тривають зустрічі з британськими, нідерландськими, індійськими та іншими міжнародними інвестиційними компаніями, які спеціалізуються на інвестуванні в аграрні активи. 

З української сторони — компанії-оригінатори, які шукають залучення коштів від інвесторів, а також сервіс-провайдерів, які нададуть супровід, обслуговування та моніторинг інвестицій.

Загалом на тлі пандемії агросектор залишається одним із найбільш стабільних секторів, і його все частіше розглядають для вкладення інвестицій.

Тож, у разі успішної реалізації пілотного проєкту, сек'юритизація стане великим проривом для розвитку аграрного сектору в Україні та відкриє додаткову можливість для росту аграрної економіки та залучення масштабного фінансування з міжнародних ринків капіталу.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
аграрії аграрний ринок фінансування

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