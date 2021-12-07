Егоїсти проти Олександрівської лікарні — хто встоїть?

Як корабель назвеш – так він і попливе. Назва майбутнього ЖК "Егоїст Резиденс" в повній мірі відображає ставлення бенефіціарів ТОВ "Будінформ", що розпочало будівництво багатоповерхівки на зсувонебезпечному схилі урочища Клов за адресою Мечникова 7-Б, до Києва та киян.

Ці "володарі життя" плювали на всіх з високої гори, в прямому та переносному сенсі цього словосполучення.

Вони переконані, що ніколи не втратять свою оселю через її руйнування сусідньою забудовою; що у них завжди буде достатньо коштів, щоб жити в найкрасивіших куточках світу, тому Київ можна паплюжити як собі хочеться.

Київ для них – це місце паразитування та висмоктування грошей, з використанням всіх можливостей корумпованих судів і розхитаних інституцій, а витрачати статки можна деінде, в набагато приємніших умовах.

Також, вони впевнені, що ніколи не захворіють. А якщо це станеться, то махнуть на лікування до Німеччини, Австрії чи Ізраїлю. Тому їм байдуже до долі Олександрівської лікарні, яку вони збираються знищити своєю забудовою.

Впродовж 2020-21 років Олександрівська клінічна лікарня стала справжнім форпостом боротьби з пандемією коронавірусу Covid-19.

Саме тут було облаштовано найбільше спеціалізованих місць для лікування хворих на тяжкі форми коронавірусної хвороби та встановлено необхідне для порятунку життів обладнання. Сюди потрапляли і представники політбомонду, і церковні діячі, і пересічні кияни. Хвороба зрівняла всіх.

Однак пандемія та карантин лише дещо віддалили, але не зняли ризики втрати киянами Олександрівської лікарні як цілісного лікувального комплексу із необхідними для зцілення хворих умовами. Сьогодні саме час згадати про це і активізувати дії задля її порятунку.

Заснована в 1875 році, Олександрівська лікарня на той час була третьою за розміром терапевтичною клінікою Російської імперії. Будували її на території колишнього казенного Шовковичного саду, на схилах Кловського плато, на зібрані містянами кошти. Ще збереглись корпуси початкової забудови, що тепер мають статус історико-архітектурних пам’яток.

Впродовж останніх 20 років Олександрівська лікарня постійно перебуває під ризиком втрати частини своєї території на користь житлової та комерційної забудови. На початку 2000-х зусиллями громадськості було недопущено спробу забудови частини території лікарні багатоповерховим житловим будинком.

В 2018-му році громаду Києва сколихнуло чергове зазіхання на територію лікарні.

Земельну ділянку під забудову багатоповерхівкою на вул. Мечникова, 7-Б було передано забудовнику ТОВ "Будінформ" ще в 2007 році. Однак, паркан навколо майбутньої забудови встановили лише наприкінці 2018-го, тоді ж почалось масштабне вирубування дерев на схилі. Саме тоді місцеві жителі усвідомили загрозу, як для своїх осель, так і для лікарні, і розпочали боротьбу проти забудови.

Проєкт передбачає зведення житлової будівлі з вбудованими нежитловими приміщеннями висотою, за різними джерелами, 26 - 35 поверхів.

Так може виглядати забудова на Мечникова 7-Б

Надана під забудову ділянка є частиною зсувонебезпечного схилу Урочища Клов (Кловського Яру) з боку вулиці Мечникова. Майбутнє будівництво розміщуєтся впритул до історико-архітектурної пам’ятки — 5-го корпусу Олександрівської лікарні. Будь-які будівельні роботи на такій відстані неминуче призведуть до його руйнування і втрати.

Але найгіршим є те, що під’їзд до ділянки можливий винятково через територію Олександрівської лікарні. Уявімо собі обсяг транспорту, необхідного для будівництва 35-поверхової будівлі, а в подальшому — користування і обслуговування цієї споруди!

В грудні 2018-го року розпочались підготовчі та будівельні роботи. Але довгий час вони здійснювались під виглядом "прочищення зливової каналізації" та "укріплення схилу". Весь цей час керівництво лікарні закривало очі на постійний рух важкої будівельної техніки через її територію, а на запити громадськості і депутатів Київради відповідало, що ведуться роботи із убезпечення схилу від зсувів.

При цьому, забудовник зайняв під будівельний майданчик чималу ділянку території лікарні і розмістив на ньому обладнання для влаштування свайного поля.

В серпні 2019 року договір оренди земельної ділянки скінчився і 14.11.2019 року Київрада прийняла рішення про відмову в його продовженні. Однак забудовник оскаржив рішення Київради через формальні підстави і в рекордні за швидкістю розгляду строки отримав рішення суду про визнання договору продовженим на наступні 15 років — до 2034 року!

Що робити в цій ситуації? Як захистити інтереси міста, а Олександрівську лікарню – від знищення?

Громада не здається і, на щастя, в Київраді є депутати, які готові продовжити боротьбу на боці киян. В лютому цього року депутатка Київради Зоя Ярош подала Проєкт рішення про розірвання договору оренди землі під скандальною забудовою з підстав використання земельної ділянки способами, які суперечать екологічним вимогам, систематичної несплати орендної плати та з інших, передбачених законодавством, підстав.

Постійна комісія Київради з питань містобудування та архітектури створила Робочу групу, члени якої навіть виїхали на місце забудови, щоб на власні очі пересвідчитись у ступені божевілля цього проєкту.

Жителі навколишніх будинків, що впродовж більш, ніж 5 років протистоять забудові, закликали депутатів зайняти принципову позицію на боці громади і підтримати Проєкт рішення про розірвання договору оренди.

Сподіваємось, народні обранці дослухаються і голосуватимуть відповідно, адже під питанням нормальне функціонування та розвиток одного із найважливіших лікарняних комплексів нашого міста.

Мер Києва Віталій Кличко також послідовно підтримує громаду і неодноразово висловлювався проти забудови на Мечникова 7-Б, обіцяв її не допустити.

Очікуємо на його дієву підтримку Проєкту рішення про розірвання договору оренди та на голоси всіх адекватних депутатів Київради, для яких інтереси Києва і киян варті більше, ніж для егоїстів, що хочуть звести ЖК "Егоїст Резиденс".