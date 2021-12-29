Яким був 2021 рік для крипторинку в Україні?

У 2021 році капіталізація криптоіндустрії перевищила капіталізацію компанії Google. Обсяг нового сектору економіки за 10 років розвитку досяг понад 3-х трильйонів доларів США. Як бачимо, світовий крипторинок зростає фантастичними темпами.

Україна має всі шанси стати однією з найпривабливіших юрисдикцій для компаній на цьому ринку. За даними аналітичної компанії Chainalysis, ми входимо до топ 5 країн-криптолідерів, де найактивніше використують криптоактиви.

Розвиток цифрової економіки може стати головною візитівкою нашої країни на технологічній шахівниці світу.

На початку 2020 року Мінцифра поставила собі мету — створити сприятливі умови для розвитку цього ринку в Україні.

Що вдалось зробити за два роки роботи команди Міністерства цифрової трансформації?

Розробили прогресивне законодавство про віртуальні активи

Роботу над базовим законом галузі ініціювало міжфракційне депутатське об'єднанням "Blockchain4Ukraine" під керівництвом народного депутата Олексія Жмеренецького.

Мінцифра активно включилася в роботу над цим законопроєктом, оскільки ми зацікавлені в розвитку інфраструктури цифрової економіки в нашій державі.

Для цього ми створили експертну робочу групу, до складу якої увійшли представники ринку, провідні юристи, аудитори, фінансисти. Разом ми сформували унікальну концепцію правового регулювання обігу віртуальних активів в Україні.

Впродовж цього часу проєкт закону декілька разів якісно трансформували. Результатом цієї роботи став документ, який запустить ринок віртуальних активів.

Він визначає базові поняття та умови, за якими працюватиме індустрія. На ринку також функціонуватимуть загальносвітові правила фінансового моніторингу.

8 вересня Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт "Про віртуальні активи".

Наразі проєкт закону "Про віртуальні активи" доопрацьовано згідно з пропозиціями Президента України. Правки Президента підтримані профільним комітетом і законопроєкт передано до Верховної Ради для голосування.

Тож сподіваємось, що вже наступного року в Україні з'явиться зручне правове поле для роботи на ринку віртуальних активів на чолі з новим регулятором — Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Також у цьому році зареєстровано законопроєкт №6447 про внесення змін до Цивільного кодексу України, спрямованих на розширення кола об’єктів цивільних прав.

Цей проєкт закону має узгодити профільний закон про віртуальні активи з іншими нормами цивільного законодавства. Зокрема, пропонується новий цивільно-правовий термін "цифрова річ", одним із різновидів якої виступатимуть віртуальні активи.

Крім цього, у поточному році ми розробили ліберальну концепцію оподаткування галузі віртуальних активів та описали її у відповідному податковому законопроєкті.

Головна мета законопроєкту — ефективний запуск нового сектору цифрової економіки та зростання частки високотехнологічних продуктів у загальному ВВП країни до 10%. Основна робота над законопроєктом відбуватиметься вже в 2022-му році.

Ініціювали діалог про майбутнє індустрії між владою та бізнесом

Розробленню та прийняттю базового закону галузі передував чималий обсяг просвітницької роботи з народними депутатами та співрегуляторами галузі.

Спілкування з учасниками ринку розпочалося задовго до початку роботи над проєктом закону "Про віртуальні активи". Це дозволило вдосконалити архітектуру самого законопроєкту та врахувати окремі потреби учасників індустрії.

Ми вели активну роз'яснювальну комунікацію щодо того, як функціонує новий клас активів та чому регуляція для розвитку цього ринку необхідна.

Зокрема, розвінчали низку міфів про профільний законопроєкт. Чимала кількість депутатів та співрегуляторів індустрії вже зрозуміли потенціал віртуальних активів для розвитку цифрової економіки в Україні.

Сформували стратегічні засади розвитку ринку віртуальних активів

Щоб якісно посилити зростання ринку віртуальних активів в Україні, потрібна стратегія його розвитку. Вона визначить вектор руху й кінцеву мету.

У березні-червні 2021 року ми провели дослідження "Віртуальні активи в Україні — 2030" щодо перспектив галузі віртуальних активів в українській економіці та на світовому ринку.

Захід об’єднав широке коло криптоекспертів, підприємців, народних депутатів та представників органів виконавчої влади й кіберполіції. Форсайт відбувся за ініціативи Мінцифри та підтримки уряду Швейцарії й представників криптобізнесу.

Учасники форсайту поставили амбітну мету — зробити нашу державу країною з найвищим рівнем інновацій у галузі віртуальних активів. Для цього ми розробили дорожню карту та створили робочі групи для її реалізації.

Кожна з робочих груп відповідальна за окремий напрям розвитку сфери віртуальних активів.

Експерти найактивнішої робочої групи працюють над поширенням цифрової освіти. Зокрема, вони нещодавно завершили пілот освітнього курсу з віртуальних активів.

17 студентів здобули базові знання про те, як функціонує новий клас активів та отримали сертифікати в вигляді NFT-токенів, які засвідчують успішне проходження навчального курсу.

Вперше українці отримали цифрові сертифікати на блокчейні. Цифрова освіта — це однозначно тренд майбутнього.

Створюємо середовище для розвитку цифрових інновацій

Ми будуємо цифрову державу. Інфраструктура — ключове питання.

Нещодавно анонсували запуск пілотного проєкту щодо випуску програмованих електронних грошей на базі технології блокчейн. Це спільний проєкт ТАСкомбанку, фінтех-компанії Bitt та Stellar Development Foundation за підтримки нашого міністерства.

Мета співпраці — надати можливість Національному банку України вивчити потенціал нових технологій для впровадження цифрової гривні.

Це лише один з перших пілотів. У подальшому очікуємо на ще більшу участь потужних технологічних колаборацій та інноваційних пілотів.

Ми активно долучаємось до процесу впровадження третьої цифрової форми грошей. Вбачаємо в е-гривні великий інфраструктурний потенціал. Цифрова економіка потребує нових технологічних рішень у сфері грошового обігу.

Головною ідеєю цього розвитку є трансформація ролі держави і оцифрування довіри. Адже чим більше функцій державного управління є якісно автоматизованими, тим менше бюрократії та корупції.

Україна має потенціал бути передовим прикладом для інших держав на світовому ринку віртуальних активів.

Тому Мінцифра продовжить працювати, щоб в 2022 році в нашій країні запустився новий сектор цифрової економіки.