У чому переваги інвестиційних об'єднань

Сучасні реалії українського ринку потребують постійного пошуку нових рішень і підходів.

Ринок інвестицій в Україні характеризується високою волатильністю, що суттєво впливає на досягнення стабільної прибутковості.

Щоб інвестиції приносили прибуток, потрібно чітко розуміти ринкову ситуацію, що склалася, і усвідомлювати всі можливі ризики.

Це постійне вивчення й аналіз ринку — і тому приватні роздрібні інвестори в Україні дедалі частіше звертаються по допомогу як до консультантів з інвестицій, так і безпосередньо в інвестиційні фонди.

Протягом тривалого часу ринок інвестицій в Україні обмежувався нерухомістю та державними облігаціями, ліквідність і прибутковість яких падає — у порівнянні з іншими сферами капіталовкладень.

Розуміючи це і чітко окреслюючи свою роль у процесі формування культури інвестиційних фондів в Україні, рік тому разом із членом CEO Club, засновником і головою наглядової ради Altares Capital — компанії, яка займається фондами й активами, — Юрієм Костробієм ми створили Фонд альтернативного кредитування.

Наразі показники прибутковості інвестиційних фондів в Україні значно вищі, ніж в окремо взятих інвесторів. До того ж інвестиційні рішення стають дедалі більше орієнтовані на ком'юніті, соціальні групи й об'єднання.

Роздрібні інвестори все частіше об’єднуються для спільного капіталовкладення. Тому проєкт, розроблений Altares Capital, знайшов відгук серед членів клубу.

Продуктивна взаємодія одне з одним і вплив на позитивні зміни в Україні — це те, чого ми прагнемо.

У грудні 2020 року було засновано Фонд альтернативного кредитування розміром $30 млн, в якому члени CEO Club виступили не лише як інвестори, а й як консультанти та члени наглядової ради фонду.

Таким чином, ми змогли поєднати знання й управлінський досвід вищого менеджменту компаній абсолютно різних напрямів бізнесу. Адже, як мені здається, компетенція та довіра — одні з ключових компонентів, необхідних для створення будь-якого бізнес-продукту та інвестиційного фонду, зокрема.

Керівна команда формує пул угод, ретельно аналізує як фінансовий, так і юридичний аспект кожного з 50-100 можливих варіантів інвестування, проводить переговори й готує вихід для короткострокових позицій, а саме горизонт інвестування від 18 до 24 місяців.

За минулий рік нами інвестовано понад 10 млн доларів, і ми прагнемо дохідності 18% річних.

В Україні потрібно розвивати екосистему спільного інвестування, оскільки ринки публічного та приватного капіталу стають дедалі прозорішими й доступнішими для роздрібних інвесторів, а інвестиційні рішення все частіше орієнтовані на ком'юніті.

Розвиток екосистеми спільного інвестування в рамках нашого ділового об'єднання дає змогу забезпечити доступ роздрібного інвестора до високої стабільної прибутковості, керованого рівня ризику та нових класів активів.

Об'єднавши управлінський досвід та експертизу в різних сферах бізнесу членів CEO Club і наш досвід створення успішних спільнот, які сприятимуть взаємодії лідерів бізнесу, ми можемо формувати екосистему інвестиційних фондів в Україні, визначати принципи корпоративного управління цією екосистемою та виходити на нові рівні прибутковості й рентабельності інвестицій.