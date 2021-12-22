Як знаходили інвестиційну підтримку українські "єдинороги" й не тільки

Існує усталена думка, що інвестувати в українські стартапи сьогодні все ще ризиковано, а отримати гарантований прибуток можна лише від реального сектору економіки.

Тим не менше, українська історія знає чимало прикладів, коли гроші, інвестовані в нові ідеї, через деякий час приносили дуже гарний прибуток.

Щоправда мова йде, як правило, про так звані технологічні стартапи, і за тридцять років української незалежності їх було немало.

Загалом українські підприємці отримували інвестиційні кошти трьома шляхами: зверталися до бізнес-янголів, венчурних фондів чи бізнес-акселераторів, використовували особисті заощадження чи позики від друзів або родичів, і навіть виходили на фандрайзингові платформи типу Kickstarter чи Indiegogo, де збирали по "копійочці" кошти з великої кілкості дрібних інвесторів.

15 прикладів успішного залучення інвестицій

У 2012 році Google викупила українську софтверну компанію Viewdle, що була заснована у 2006-му. Суму угоди експерти оцінили приблизно в 35 млн доларів. Перші янгольскі інвестиції у розмірі всього 250 тисяч доларів компанія отримала від американців українського походження. На момент придбання інтернет-гігантом компанія вже мала штаб-квартиру в Каліфорнії, але вся команда розробки перебувала в Україні.

У 2014 році інвестиційний фонд Chernovetskiy Investment Group за $2,5 млн придбав міноритарну частку в сервісі з доставки їжі Zakaz.ua. Компанія була створена в 2010 році Єгором Анчишкіном, а першим янгольским інвестором проекту став Олександр Ольшанський, президент холдингу Internet Invest. У 2017 році Chernovetskiy Investment Group став мажоритарним власником сервісу Zakaz.ua.

В 2015 році канадська Mobify придбала український стартап Jeapie, що надавав сервіс розробки та доставки push-повідомлень. Сума угоди склала мільйони доларів (точна сума не називалася). Згодом Mobify разом з Jeapie стали частиною великої американської корпорації Salesforce.

Стартап одесита Вадима Роговського створив технологію 3DLOOK, яка визначає розміри тіла за двома фотографіями і підбирає оптимальний розмір одягу. 3DLOOK вже має близько 100 клієнтів, в основному це відомі американські виробники.

З метою масштабування бізнесу та виходу на нові ринки компанія навесні цього року закрила черговий раунд приватних інвестицій у розмірі 6,5 млн доларів. Оборот в минулому році склав $1 млн.

Випускник КПІ Олександр Конотопський вперше показав свій продукт — датчики безпеки під брендом Ajax — у 2012 році. Стартовий капітал склав 50 тисяч дол, це були власні кошти команди. Лише через 3 роки його стартап отримав перше значне фінансування —1 млн доларів від венчурного фонду SMRK.

В 2015 році пристрої під брендом Ajax продавалися в 67 країнах. У 2019‑му Ajax отримав черговий раунд у розмірі 10 млн доларів від Horizon Capital. Нині компанія налічує три R&D‑центри та два заводи в Києві, а її капіталізація на сьогодні сягає 700 млн доларів, принаймні так вважають в компанії. Як мінімум недавню пропозицію продати компанію за 500 млн доларів відкинули усі акціонери.

Стартап Delfast створили у 2014 році Данило Тонкопій і Сергій Денисенко. Сервіс займався доставкою товарів на екологічно чистому транспорті. Всього за рік проект залучив кілька сотень тисяч доларів інвестицій від приватних інвесторів.

З 2017 року Delfast має власне виробництво електровелосипедів. Нещодавно Delfast зібрав на краудфандинговій платформі Fundable 3,4 млн доларів. Гроші планують вкласти у виробництво, розробку та оптимізацію бізнес-процесів. На сьогодні електровелосипеди Delfast здатні проїхати до 500 км на одному заряді.

За 12 років стартап Дмитра Сергеєва Depositphotos, що надає послуги банку фотографій, став міжнародною компанією, що має майже 19 млн клієнтів і офіси в шести країнах світу. Спочатку засновник розвивав проект за власні кошти, але У 2011 році Сергєєв отримав 3 млн доларів від фонду TMT Investments, а у 2015 – ще 4 млн доларів від ЄБРР.

За деякими оцінками, капіталізація компанії складає 200 млн доларів. Кілька років тому компанія відкрила найбільший у східній Європі фотопавільйон Lightfield і запустила графічний онлайн-редактор Crello, а у жовтні 2021 року 100% акцій компанії придбала VistaPrint.

Grammarly — популярний онлайн-сервіс для перевірки правопису, напевно, кожен з читачів чув про нього. Продуктами компанії користуються десятки мільйонів осіб.

Тільки через кілька років успішного розвитку компанія отримала перший раунд інвестицій в розмірі 100 млн долл. Але до того моменту компанія розвивалася лише завдяки власним джерелам доходу.

Загальна капіталізація компанії, на думку фахівців, сьогодні перевищує один мільярд.

Звичайно, штаб-квартира Grammarly вже давно знаходиться не в Україні, проте у київському RnD-центрі працює близько 200 фахівців.

Уродженець Дніпра Олег Рогинський — автор CRM‑системи People.ai. Його продукт дозволяє підвищити продажі, і цим користуються компанії з рейтингу Fortune 500. У минулому році число замовників зросло майже в 3,5 рази, серед них – відомий всім Zoom.

У 2012 році троє хлопців з Києва — Ярослав Ажнюк, Андрій Клен та Олександр Нескін — придумали принципово новий пристрій для турботи за тваринами, який назвали Petcube. В одному корпусі вони інтегрували відеокамеру, яка дає змогу доглядати за твариною, лазерний вказівник та Wi-Fi-модуль.

Перші продажі стартували у 2014 році, коли компанії вдалося зібрати 250 тисяч доларів інвестицій на Kickstarter.

За три роки компанія продала 100 тисяч пристроїв та одержала 10 млн доларів від фондів Almaz Capital та AVentures. В 2020 році компанія отримала загалом 25 млн доларів інвестицій та нарешті вийшла на операційний прибуток.

Стартап Кирила Бігая, Дмитра Волошина та Сергія Лук’янова під назвою Preply надає послугу пошуку репетиторів. Навесні 2020 року, якраз на початку "всесвітнього локдауну", Preply отримала 10 млн доларів приватних інвестицій.

І це не дивно, адже коли цілі країни перебували на карантині, попит на дистанційних репетиторів виріс в рази. Тому в березні 2021 року Preply залучив ще 35 млн доларів. Тепер компанія має 250 співробітників в Києві та Барселоні і має наміри найближчим часом подвоїти команду.

Всього за 14 місяців мобільний додаток Reface для перетворення сталого зображення у відео від українських розробників досяг позначки у 100 млн завантажень. Стартап заснували Денис Дмитренко та Кирило Сигида, а першим інвестором став Сергій Токарєв.

В кінці 2020 року в Reface проінвестував відомий венчурний фонд – американський Andreessen Horowitz. Після цього співзасновники відійшли від операційного управління. Новим гендиректором став Дмитро Швець.

Сервіс з швидкої доставки їжі Rocket Олексія Юхимчука та Станіслава Дмитрика з Дніпра вже витіснив з українського ринку американський Uber Eats і наздоганяє іспанський Glovo (який вийшов на ринок найпершим).

Стартап стрімко розвивається за гроші ізраїльського інвестора Тимура Рохліна. За минулий рік Rocket покрив майже всі обласні центри України, і готується виходити на зовнішні ринки.

Readdle заснували четверо студентів одеського університету в далекому 2007 році. Коли хлопцям потрапила в руки перша модель iPhone, вони створили для нього мобільні додатки PDF Expert и Spark: софт для читання книг і обробки документів.

У 2020 році загальна кількість завантажень цих додатків перевищила 150 млн. Цікаво, що компанія не залучала сторонніх інвестицій, а розвивалася на свої кошти, та гроші, що взяла борг у друзів та знайомих.

Стартап UPSWOT, створений Дмитром Норенком, виготовляє дашборд, який збирає інформацію з бухгалтерських програм та CRM і допомагає банкам визначати надійних позичальників, а підприємцям – отримувати підказки про стан справ.

На початку 2021 року компанія отримала черговий раунд інвестицій у сумі 4,3 млн доларів. Притому інвесторами стали топ-менеджери Oracle, Google та фінтех‑гіганта Klarna.

Як можна зауважити, всесвітньо відомі транснаціональні корпорації – Google, Oracle, Snapchat та Salesforce – звернули увагу на українські стартапи та вклали в них кошти. За статистикою, найбільше венчурних інвестицій надходило саме з США, але були фінансові вкладення і з Британії, Ізраїлю, Швеції, Сінгапуру, Франції, а деякі бізнеси фінансувалися виключно вітчизняними інвесторами.

Загалом, згідно з оцінками Forbes, ТОП-30 українських стартапів за останні 5 років отримали не менше 1,15 млрд доларів інвестицій, а їхня сумарна капіталізація перевищила 9 млрд доларів.

Сукупний штат стартапів складає понад 5000 чоловік. Усі компанії розташували в Україні великі центри розробки, хоча штаб-квартири у багатьох з них вже розташовані в США чи в ЄС.

Ключ до успіху

Економісти та інвестиційні банкіри зауважують, що саме зараз чудовий час для інвестування в бізнес. За прогнозами, в найближчі 5 років економіки України буде невпинно зростати, і кожна гривня інвестицій, вкладених сьогодні, принесе значний прибуток через кілька років.

При тому, хоча більшість стартапів працюють в галузі ІТ, стартапи загалом — це не про IT, це про людей з ідеями і підприємницьким складом розуму.

Ключове завдання бізнесу — запропонувати власне оптимальне рішення будь-якої проблеми, і якщо команда стартапу з цим справляється, залучає інвестиції, правильно масштабує бізнес і орієнтується на кращі світові стандарти – вона досягає успіху. А разом з нею отримують прибуток і приватні інвестори.

Тож якщо у вас є оригінальна бізнес-ідея – створюйте власний стартап. Охочих інвестувати у перспективних проект завжди буде чимало. Вищенаведені приклади мають вас в цьому переконати.