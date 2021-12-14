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Як депутати можуть заборонити українціям замовляти ліки з сусідніх областей

Як депутати можуть заборонити українціям замовляти ліки з сусідніх областей

Суперечлива поправка до законопроєкту "Про лікарські засоби", яка обмежує доступ українців до ліків, буде винесена на розгляд до сесійної зали Верховної Ради.
Вівторок, 14 грудня 2021, 08:12
Андрій Забловський
керівник Секретаріату Ради підприємців при КМУ

На засіданні 26 листопада Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування у режимі відеоконференції розглянув у другому читанні проєкт Закону "Про лікарські засоби" (№ 5547) і рекомендував Верховній Раді прийняти його в другому читанні та в цілому.

Загалом народні депутати подали 2198 поправок, із яких врахували повністю 949 поправок, редакційно – 335, частково врахували 137 і відхилили 777 поправок.

Однією із дискусійних норм стала поправка №1521 щодо запровадження територіального принципу доставки ліків, яка передбачає здійснення доставки лікарських засобів виключно в межах однієї області та у містах Київ та Севастополь, в яких розташований аптечний заклад, з якого здійснюватиметься така доставка.

Іншими словами: якщо законопроєкт буде прийнятий із цією поправкою, доставка лікарських засобів буде дозволена тільки в межах області, а з однієї області до іншої буде заборонена. Тобто людина з маленького міста, наприклад Бучач, не зможе замовити собі необхідні ліки з Києва, їй доведеться шукати їх у Тернопільській області.

Аргументація автора згаданої поправки – це дозволить не допустити розповсюдження фальсифікованих ліків і забезпечить контроль над дотриманням умов транспортування лікарських засобів.

Проте, згадана норма суперечить Директиві № 2001/83/ЕС Європейського Парламенту та Ради "Кодекс Співтовариства відносно лікарських засобів (для застосування людиною)", яка відповідно не містить жодних положень щодо регіональних обмежень з доставки ліків.

До того ж, Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА), яка підготувала 500 поправок до законопроєкту, наголошує, що "необхідно впевнитися, що для бізнесу не будуть створені будь-які штучні бар'єри, а для запропонованих змін визначено достатні перехідні періоди. 

Адже ці питання взаємопов'язані із доступністю ліків для пацієнтів. За будь-яких умов необхідно уникнути негативного впливу на ринок та обмеження доступу пацієнтів до ліків".

Введення територіальних обмежень поставить людей у нерівні умови. Впродовж вересня-жовтня 2021 року Асоціація сервісів онлайн-доставки провела дослідження щодо наявності в аптеках різних регіонів України лікарських засобів для протидії COVID-19. 

У дослідження було включено 272 товари із діючими речовинами, що зазначені у відповідному протоколі, затвердженому Наказом МОЗ 762, та близько 4000 аптек в усіх областях України. Метою дослідження було порівняти наявність цих товарів в аптеках Києва та інших обласних центрах України. 

Головним висновком дослідження є те, що немає жодної області в Україні, де в аптеках доступні всі ліки з вказаного переліку, а у 13 областях України доступно менше 60% ліків у порівнянні з Києвом.

Перший заступник міністра охорони здоров’я України Олександр Комаріда зазначив, що за півтора роки існування відповідної норми в Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів вона зарекомендувала себе з позитивного боку. 

За цей час МОЗ не отримувало інформації про факти доставки фальсифікованих ліків, бо доставка дозволяється лише з ліцензованих аптечних закладів.

Так само в Ліцензійних умовах є норма, яка зобов’язує ліцензіатів дотримуватися температурного режиму під час доставки ліків. 

До того ж, законопроєкт передбачає створення нового контролюючого органу, за аналогією до Європейського агентства з лікарських засобів (European Medicines Agency — EMA), який займатиметься контролем та недопущенням порушень, у тому числі умов зберігання препаратів тощо.

Залишаючи українців сам на сам з хворобою без ліків, деякі депутати очевидно не зовсім керуються інтересами пересічних громадян.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
ліки законодавство аптеки ВР

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