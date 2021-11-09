Топ-5 світових юрисдикцій, що впливають на глобальний розвиток криптоіндустрії

Протягом 2020 року та в першій половині 2021 року все більше країн почали вживати заходів щодо регулювання тих криптокомпаній, які зареєстровані в їхніх юрисдикціях або надають послуги, коли основна частина клієнтів цих компаній перебуває в інших регіонах.

Основна причина в тому, що ринок криптовалют переповнений шахраями та хакерами, які хочуть викрасти ваші кошти.

Країни ставляться до криптоактивів по-різному. Наприклад, Китай хоче відмовитися від майнінгових компаній, біржових і торгових майданчиків. Навіть спільноти у соціальних мережах заборонені.

З іншого боку, є приклад Сальвадора, який прийняв Біткойн як національну валюту і законний платіжний засіб. Також є країни з дуже суворими правилами, такі як США, Великобританія та Канада.

Останній приклад Binance показав, що контролюючі органи хочуть, щоб компанія працювала легально або перестала надавати послуги. Binance довелося створити ще одну компанію, яка дотримується законів та нормативних вимог США – Binance.US.

Тепер Binance перебуває під сильним тиском у Великій Британії, тому що не має ліцензії від FCA. В результаті, компанії Clear Junction, Barclays, Santander (UK), і NatWest вирішили припинити з нею працювати.



Дивлячись на досвід спілкування з регулюючими органами по всьому світу, я склав список із 5 найбільш лояльних юрисдикцій для криптобізнесу: Мальта (ЄС), Швейцарія, Люксембург (ЄС), Естонія (ЄС) та Кайманові острови (Великобританія).

Мальта

Провідні компанії країни: OKEx, Coinvest, Yovo, ICO Launch Malta, Exante, STASIS, Neufund та багато інших.

Мальта є провідною країною у Європейському Союзі за простотою та класифікацією криптокомпаній. Вона видає чотири класи ліцензій.

Перший клас – найпростіша ліцензія, що дозволяє "отримувати та передавати замовлення".

Другий клас дозволяє отримати доступ до віртуальних фінансових активів, але не дозволяє ними управляти.

Третій клас дозволяє проводити будь-які фінансові операції, окрім обміну. Найбільша ліцензія дозволяє компанії надавати "віртуальні фінансові активи та операції з фінансування, а також послуги зі зберігання".

Швейцарія

Провідні компанії країни: Crypto Finance AG, Loanboox, Neon, Avaloq, Bancor, DIA, BRD, Squirro AG, Taurus Group SA та інші.

За даними Швейцарського Федерального Податкового Управління та Швейцарського Управління Фінансового Ринку (FINMA), криптовалюти – це активи. Це означає, що їх можна купувати, продавати, інвестувати, обмінювати.

Перед нами є чотири типи ліцензій. З їхньої назви зрозуміло, які види діяльності дозволені: фінтех, біржі обміну криптовалют, інвестиційні фонди, а також банківські операції на основі ліцензій.

Ця країна дуже гостинна для криптокомпаній: усі фінансові інститути, такі як FINMA, SBA (банківська асоціація), урядові структури, відчиняють свої двері для кожного стартапу або вже існуючої компанії, яка хоче дотримуватись регулювання та працювати на законних підставах.

Вимоги до криптоліцензії також сприятливі: процес реєстрації займає кілька місяців (приблизно 3-4), мінімальний внесений капітал має становити від 100 тисяч швейцарських франків (109 250 доларів США), у компанії мають бути директор, інвестор та реальна фізична адреса всередині країни. Податки: 7% федеральний та 11-24% кантонський.

Люксембург

Провідні компанії країни: Bitstamp, OceanEx, FundsDLT, Ibisa Network, Peer Mountain, Peculium та інші.

Люксембург не розглядає криптоактиви як законний платіжний засіб. Правове поле, закони та Комісія з нагляду за фінансовим сектором (CSSF) лояльні до криптокомпаній, які хочуть працювати з реєстрацією в Люксембурзі.

Згідно з баченням CSSF, біржові сервіси та торгові платформи мають отримати ліцензію платіжної установи. Це вимагає від компаній виконання зобов'язань щодо аудиту у сфері AML/CFT (проти відмивання коштів).

У документі VASP пояснюються визначення, пов'язані з криптовалютою, для регулюючих органів Люксембургу та потенційних засновників компаній. Процес реєстрації займає від 4 до 12 місяців. Компанія має бути юридично зареєстрована у Люксембурзі.

У неї має бути капітал від 15 тисяч до 125 тисяч для роботи платіжної установи та 350 тисяч євро для започаткування електронних грошей. Збори можуть сягати 15 тисяч євро.

Естонія

Провідні компанії країни: Alium Finance, Paytomat, Crypterium, CoinLoan, PlasmaPay, CoinMetro, Kick Ecosystem, Stex, Consbit та інші.

Естонія – країна ЄС із сприятливим правовим середовищем та дуже доступною ціною за отримання криптографічної ліцензії.

Ця країна не має такого статусу, як Мальта чи Швейцарія, але вона більш доступна для невеликих стартапів. Група фінансової розвідки (FIU) регулює ліцензійні процеси та може проводити аудит.

Естонія видає два типи ліцензій на обмінні послуги та криптогаманці, які можна отримати одразу протягом місяця. Ставка податку для корпорацій складає 20%. Є можливість сплачувати від 14%.

Кайманові острови

Провідні компанії островів: Binance (головний офіс), Praxxis, BitMart.

Валютне Управління Кайманових Островів (CIMA) регулює крипторинок, надаючи ліцензування на основі документа Virtual Asset Service Providers (VASP).

Реєстрація як VASP дозволяє компанії обмінювати фіатні валюти на криптовалюту і навпаки; обмінюватися віртуальними активами; продовжувати термін та передавати віртуальні активи; надавати послуги із зберігання віртуальних активів; надавати інші фінансові послуги із віртуальними активами.

Робота на законних підставах з Кайманових островів має значні переваги, такі як звільнення від податків (компанії дозволено не сплачувати податки з прибутку, отриманого за межами Кайманів), що триває 20 років, мінімальні вимоги до подання документів, швидка реєстрація протягом тижня, наявність тільки одного акціонера та одного директора.

Процес регулювання – це важливий етап для всіх криптокомпаній, які мають за мету отримати довіру інвесторів.

Багато регулюючих органів надають обов'язковий список процесів, які постійно перевірятимуться, і вони досить часто проводять аудит діяльності компаній, щоб переконатися, що гроші клієнтів у безпеці.

Регулювання дозволить індустрії бути керованою та прозорою, а гравцям – відповідальними та законослухняними.