Міфи про європротокол: звідки вони беруться і де тут правда

Європротокол — це паперовий або електронний бланк для оформлення ДТП водіями самостійно, без виклику поліції.

Його можна використовувати, якщо: аварія незначна, немає потерпілих, водії тверезі, а збитки не перевищують 50 тис.грн. За статистикою патрульної поліції таких аварій в країні більшість — близько 80%.

У європейських країнах європротокол є звичайною практикою, його використовують вже кілька десятиліть. В деяких навіть карається штрафом, якщо поліцію викликають в незначних випадках.

В Україні паперовий європротокол запровадили у 2011 році. Його надає страхова компанія при оформленні договору на автоцивілку.

У 2017 МТСБУ (Моторне (транспортне) страхове бюро України), що регулює діяльність компаній у сфері автострахування, запустило онлайн-платформу "Електронний європротокол", а в 2019 з’явився мобільний застосунок — "Мій Поліс".

Можливість зареєструвати ДТП онлайн, з одного боку, значно поширило використання європротоколу, з іншого — додало і нових міфів.

Міфи виникають і поширюються міфи, перш за все, через недостатнє інформування. В автошколах не приділяється достатньо уваги темі європротоколу, і штраф в нашій державі за виклик поліції при незначних зіткненнях поки відсутній.

Зазвичай водій дізнається про європротокол саме від страхової компанії, коли можна ним скористатись.

Звісно інформацію можна знайти в інтернеті, наприклад, на сайті МТСБУ. Але, по-перше, для цього треба бажання, а по-друге, саме в інтернеті найлегше наштовхнутися на неправдиву або спотворену інформацію.

9 найпопулярніших міфів про європротокол

Ми проаналізували найбільш поширені стереотипи, міфи навколо європротоколу, розібралися з законодавчими нормами і поширеною практикою, і ділимось з вами:

Міф №1: За європротоколом страхові не покривають збитки

За європротоколом страхові компанії успішно сплачують в заданих законодавством межах — до 50 тис. грн.

В цілому за договорами автоцивілки за перше півріччя 2021 року відшкодування зросли на 34% до 1,7 млрд грн. Кількість врегульованих вимог — на 24,6% до 84,5 тис, в тому числі з використанням європротоколу — до 30,4 тис та складають вже близько 35% від загальної кількості врегульованих вимог. Детальніше статистику виплат можна перевірити у МТСБУ.

Також треба пам’ятати, чим відрізняються страхові поліси. Адже, причиною того, що ви отримаєте менше грошей ніж очікували, може бути, перш за все, вид страхового поліса, який придбав винуватець аварії.

Наприклад, автоцивілка з франшизою передбачає, що страхова виплатить тільки частину, іншу має сплатити винуватець "зі своєї кишені". Такі особливості можуть заплутувати водіїв, тож краще розібратися з ними заздалегідь. Ми про це детально розповідали у попередній колонці.

Міф №2: Без поліції не можна правильно оцінити збитки

По-перше, поліція не оцінює суму збитків. По-друге, оцінювати до копійки на момент оформлення ДТП немає потреби, це будуть робити представники страхової.

Але якщо ви хочете на місці більш точно розуміти збитки, наберіть СТО і проконсультуйтеся.

В будь-якому випадку за європротоколом страхова сплачує до 50 тис. грн. Але якщо потім виявиться, що збиток перевищив цю суму, водій може стягувати залишок з винуватця.

Міф №3: Якщо винуватець ДТП не здасть свій екземпляр сповіщення в страхову, то у виплаті буде відмовлено

У випадку з паперовим європротоколом, то його складають у двох екземплярах і кожен з них підписують обидва учасники. Потім водії направляють європротоколи в страхову компанію винуватця протягом трьох днів (особисто, поштою або кур'єром, але обов'язково з відміткою про повідомлення).

Якщо винуватець з якоїсь причини не відправив, збиток буде врегульовано за даними потерпілого.

У випадку з електронним європротоколом навіть не треба нічого відправляти. Учасники заповнюють європротокол на пристрої одного з учасників, отримують SMS для підтвердження даних, після чого інформація автоматично реєструється в базі даних МТСБУ та надсилається страховим.

Міф № 4: Якщо допустити помилку, страхова відмовить у виплаті

Форма європротоколу пройшла випробування часом у багатьох країнах, і створена таким чином, щоб її заповнення не викликало питань.

Якщо ви все-таки допустили помилку в паперовому європротоколі, то необхідно взяти новий бланк або скористатися онлайн-формою.

Міф №5: Паперовий протокол надійніший за електронний

Електронний європротокол дає покрокові підказки — заплутатись чи щось забути просто неможливо. Якщо ви не пройшли якийсь крок, то не зможете перейти до іншого.

Крім того, і на сайті і в мобільному застосунку йде перевірка дії страхових полісів по базі МТСБУ. Отже, навіть якщо ви допустили помилку або система виявила, що у когось з учасників не дійсний страховий поліс, вона повідомить про це.

Для того, щоб користувач заповнив все правильно і просто не зміг відправити європротокол з помилкою, в системі передбачена система контролю:

Перед тим, як перейти безпосередньо до заповнення, система пропонує вам ознайомитися з правилами використання європротоколу. Тільки, якщо ви підтвердили, що ваш випадок підпадає під європротокол — не має постраждалих, тільки двоє учасників, тощо, можна перейти до заповнення;

Далі учасники вносять дані про транспортні засоби і перевіряється дійсність страхових полісів;

Покрокові підказки інформують, що треба робити і жоден крок не може бути пропущено;

Система повідомляє, коли можна прибрати машини з місця ДТП;

Якщо протягом заповнення ви випадково виключили мобільний застосунок, при включенні система почне з того ж кроку, на якому ви зупинилися. Вся інформація, яку внесли до цього зберігається.

Все це дає можливість навіть на місці вперше розібратися з європротоколом та спокійно заповнити його.

Міф №6: Якщо учасник не визнає вину, я нічого не отримаю

Визнання вини одним із учасників аварії є обов’язковою умовою для заповнення європротоколу. Якщо ніхто не хоче визнавати вину, треба викликати поліцію.

Міф №7: Адвокати можуть все перекрутити

Тоді це можна сказати про будь-що в нашому житті. Незалежно від форми фіксації ДТП — європротокол чи довідка, яку заповнив патрульний — документи мають однакову юридичну силу і на їх підставі здійснюються виплати.

Міф №8: Якщо сума невелика, то простіше домовитися і роз’їхатися

Якщо пізніше виявиться, що сума збитків більша, ніж ви отримали "на руки", ви вже не зможете нічого вдіяти. Якщо випадок не зареєстровано європротоколом, у вас не залишиться навіть контактної інформації про винуватця.

Якщо ж ви оформите ДТП, у вас будуть дані про другого учасника і юридично значущий документ, отже ви матимете право на відповідне відшкодування.

Міф №9: Мені немає різниці, хай їде поліція

Насправді незначні виклики, які водії можуть вирішити самостійно, дуже впливають на всіх учасників дорожнього руху і надмірно навантажують патрульних.

Але якщо говорити про власну вигоду, треба зауважити, що по-перше, заповнення європротоколу займає лише 10 хвилин, тоді як очікування поліції може тривати годинами.

По-друге, в разі заповнення європротоколу не треба сплачувати штраф за спричинення ДТП, що складає зараз 850 грн, по-третє, права не вилучаються.

Що в результаті?

Водії користуються європротоколом обмежено і "на всяк випадок" викликають поліцію, навіть при маленькій подряпині і чекають на неї годинами. Недавно про такий випадок писав Євген Зборовський, командир батальйону патрульної поліції.

Поліція витрачає час на незначні зіткнення, обмежуючи можливості розбиратися зі справді важливими випадками, не кажучи вже про додаткові витрати на обслуговування цих викликів.

На дорогах утворюються затори. В містах-мільйонниках це велика проблема, яку поки не так просто вирішити на рівні міст.

За даними рейтингу Traffic Index-2019, Київ посідає третє місце за кількістю заторів в Європі (після Москви і Стамбула, де значно більша кількість населення), Одеса — п’яте, Харків — сьоме, Дніпропетровьск — дванадцяте.

Затори збільшують викиди CO2 в повітря, яким ми разом дихаємо. У 2020 році Україна зайняла 22 місце у світовому рейтингу викидів CO2, і цей показник збільшився порівняно навіть з 2016 роком.

Отже те, заради чого існує європротокол — економія часу і ресурсів — у нас не реалізується в повній мірі через недостатню поінформованість учасників дорожнього руху.

Підвищення обізнаності та критичне мислення допоможуть поширити практику використання європротоколу, а відтак і зменшити навантаження на ресурси міст, що є зараз.