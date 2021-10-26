Вагони розбрату: за кого грає Міністерство інфраструктури?

На жахливий стан вантажних вагонів в Україні не скаржився хіба що сліпий. Навіть в "Укрзалізниці" визнають, що зношеність рухомого складу сягає 90% і проблема не нова.

Аграрії добре знають — щоб зерно поїхало, треба самим знайти вагони, відремонтувати їх або купити собі нові. І приватні компанії цим займались.

Тепер нарешті до цього долучається Міністерство інфраструктури. На засіданні Антикризового штабу "Укрзалізниці" міністр Олександр Кубраков врочисто заявляє про плани оновлення рухомого складу.

Ідея чудова, допоки не доходить до головного: за чиї гроші банкет? Адже збудувати і оновити до 2028 року 46 тис напіввагонів і зерновозів тягне на 107 млрд грн і це мають бути інвестиції. Ніби логічно — хто вагонами користується, той хай і інвестує, то що ж не так?

Купили раз — купите вдруге

Проблема в тому, що ті компанії, які самі ремонтували вагони або докуповували, тепер мають заплатити ще раз за нові, а старе відремонтоване викинути, бо тепер це — металолом.

І це при тому, що цей рухомий склад технічно справний і проходить регулярні перевірки. Але, відповідно до ініціативи Мінінфраструктури, не технічний стан важливий, а вік.

Уявіть, купили ви за кордоном вживану машину, вона справна і на ходу, бо ви їй щороку ТО проводите, а вас змушують купувати нову, бо такі тепер правила.

У розвинених країнах, на які ми всі хочемо рівнятись, взагалі немає такого поняття як "нормативний строк служби вантажного вагона". Якщо він технічно справний і сертифікований — то його використовують.

Логістичний колапс і загроза експорту

Оновлення рухомого складу триватиме до 2028 року, не факт, що поки списуватимуть старі вагони, нові одразу ж закуповуватимуть. Це призведе до дефіциту.

Європейська Бізнес Асоціація порахувала, що "Укрзалізниці" доведеться списати 62% піввагонів та 100% зерновозів (понад 11 тисяч одиниць) зі свого рухомого парку протягом наступних восьми років. Вагонів не буде, а ті що залишаться — подорожчають.

І от у нас гарний врожай, можна продавати, але за скільки? Якщо перевезення збіжжя у порт коштуватиме космічно, чи витримає національний виробник конкуренцію зі світовими? Чи враховували в Мінінфраструктури загрози покласти цілу галузь АПК? Питання риторичні.

Що робити?

Оновлювати рухомий склад "Укрзалізниці" поза сумнівами потрібно. Але з урахуванням усіх ризиків і рекомендацій бізнесу.

Інвестувати в локомотиви та інфраструктуру;

Підвищити безпеку і швидкість перевезень;

Забезпечити цілісність вантажів;

Чітко зафіксувати норми і проведення капремонтів для вагонів з продовженим терміном дії;

Доопрацювати документи Антикризового штабу, де строк служби вагону вирішує техпридантність, а не чиновник.

Викидати на метабрухт завжди легше, але не завжди ефективно.