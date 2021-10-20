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Westinghouse і порожнеча

Westinghouse і порожнеча

Що не так із планом будівництва американських ядерних енергоблоків в Україні?
Середа, 20 жовтня 2021, 13:26
Віктор Куртєв
експерт енергетичного ринку

Минуло понад півтора місяці після зустрічі Байдена із Зеленським, пристрасті навколо візиту вже вляглися. Тож спробуємо без емоцій проаналізувати, що ж там насправді понапідписували і яке "щастя" це може нам всім заподіяти.

План трансформації України ціною в $277 млрд, представлений Зеленським під час візиту в США, містив багато пафосних проджектів.

Але особливий інтерес викликає меморандум, підписаний компаніями НАЕК "Енергоатом" і Westinghouse Electric.

Він передбачає будівництво на українських АЕС п'яти нових енергоблоків. Ціна питання — $30 млрд

Про баланс енергосистеми

Очевидно, що будівництво п'яти енергоблоків не може бути самим по собі — це додаткові 5500 МВт (5*1100 МВт) базових ядерних потужностей, які НЕК "Укренерго" має "прийняти на баланс". 

Враховуючи існуючий на сьогодні 10-ти річний перспективний баланс, це ще більше посилить проблеми енергосистеми України, яка і так перевантажена базовою потужністю. 

Тому перш ніж підписувати такого роду меморандуми, не завадило б узгодити його всередині країни або як мінімум — з системним оператором. 

Судячи з усього, він не в курсі про наміри НАЕК "Енергоатом", тому що заявляє в перспективному плані розвитку в 2030 році потужність АЕС на рівні 13,84 ГВт — точно таку ж, як і зараз. 

Тільки до 2050 розглядається для різних сценаріїв збільшення потужності АЕС від 16 до 22,1 ГВт.

 

Але президент компанії НАЕК "Енергоатом" Петро Котін вирішив не зупинятися на досягнутому і заявив, що нових енергоблоків буде на 5, а 15 (!!!), причому перший з них запустять вже в 2027 році. 

Де вони будуть, що з лініями видачі потужності, чи затребувана ця потужність енергосистемою України, як узгоджуються ці плани з інтеграцією в ENTSO-E, Схемою розвитку ОЕС України, Енергетичною стратегією України до 2035 року, яку кількість годин роботи за рік будуть мати ці нові блоки і що взагалі при таких обставинах буде з коефіцієнтом використання потужності (поверненням інвестицій) — питання риторичні, тож не будемо ними нервувати керівництво держави!

На що здатен Westinghouse?

Компанія Westinghouse володіє технологією виготовлення і будівництва енергоблоків АЕС з реакторною установкою AP1000, проєкту покоління III+. 

Це двоконтурна водо-водяна реакторна установка, що працює під тиском, з електричною потужністю 1,1 ГВт (їх також називають PWR або ВВЕР). 

Класичною перевагою цих установок вважають підвищений рівень безпеки з захистом від усіх типів аварій, включаючи запроєктні, що реалізується за допомогою пасивних систем безпеки. Саме такі пропонують будувати в Україні.

Почнемо з того, що після аварії на АЕС Три-Майл-Айленд у 1979 році, США більше 30 років не будували реакторів. Реактор AP1000 став першим реактором покоління III+, який отримав сертифікат від Комісії ядерного регулювання США (NRC). 

Сам реактор був спроєктований на основі реакторів для двигунів підводних човнів. Автори проєкту заявляють, що реактор є найбільш дешевим серед інших проєктів покоління III+. 

AP1000 займає меншу площу, ніж більшість існуючих PWR, використовує приблизно в п'ять разів менше бетону і арматури, містить інноваційні рішення в частині КВПіА електричних частин.

На практиці справи у компанії з будівництвом нових реакторів йдуть не дуже добре — чотири побудовані в Китаї, два будуються в США, а будівництво ще двох в США зупинено, скрізь є проблеми!

У 2008 році в Китаї на АЕС Саньмень (SMNPC) і АЕС Хайян (SDNPC) було розпочато будівництво відразу чотирьох блоків AP1000. Весь період будівництво супроводжували постійні скандали і перенесення термінів. 

За словами уряду Китаю, "розвиток технології" третього покоління "було ускладнено у зв'язку з проблемами безпеки і дизайну реакторів". Останнім до експлуатації був зданий реактор Хейнан-2 в січні 2019 року — на п'ять років пізніше, ніж планувалося спочатку. 

Ну і за результатами такого співробітництва, обидві китайські компанії подали позови проти компанії Westinghouse на загальну суму $3,24 млрд компенсації збитків, а також на $553,9 млн втраченої вигоди.

У США планували реалізувати два проєкти — АЕС "Vogtle" і АЕС "V.C. Summer", в обох випадках по два реактора AP1000. Станом на сьогодні блоки АЕС "Vogtle" продовжують будуватись, але бюджет зріс з $14 млрд в 2009 році до $29 млрд в 2021 році, а терміни введення до експлуатації перенесені з 2016/2017 на 2021/2022 роки. 

Ситуація з АЕС "V.C. Summer" ще більш трагічна — в 2017 році будівництво було зупинено, а влада штату Південна Кароліна почала розслідування, яке триває вже чотири роки. 

В результаті розслідування, 26 травня 2021 Карл Черчман, віце-президент Westinghouse Electric, визнав себе винним у тому, що він неодноразово подавав неправдиві звіти до федеральної влади. 

А 31 серпня 2021 року ще одного топ-менеджера Westinghouse, Джефрі Бенджмана, звинуватили в шістнадцяти кримінальних злочинах, включаючи змову, шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку, шахрайство з цінними паперами, а також примусу компанії до ведення фальшивої звітності. 

Йому загрожує 20 років в'язниці і штраф в $5 млн, компанія ж Westinghouse, в рамках співпраці з владою, взяла на себе зобов'язання виплатити штраф $20 млн.

Якщо називати речі своїми іменами, то компанія Westinghouse Electric вже років п'ятнадцять як знаходиться в керованому банкрутстві і навіть з поправкою на американське законодавство про банкрутство (в частині захисту боржника) можна стверджувати, що в такому фінансовому стані залучення до України навіть під держгарантії $30 млрд на будівництво нових реакторів не те що б неможливо, але дуже близько до цього. 

Європейська експансія Westinghouse

Менеджмент Westinghouse — це досить відчайдушні хлопці, труднощі компанії з проєктами в США і Китаї не заважають їй продовжувати експансію в Європі.

У березні 2021 року уряд Польщі повідомив, що Westinghouse планує інвестувати в розвиток ядерних технологій країни. 

Співпраця відбуватиметься в рамках Стратегії енергетичної політики до 2040 року, яку нещодавно прийняла Польща. Westinghouse підготує офіційну пропозицію для уряду щодо будівництва ядерних блоків, а також щодо загальної схеми інвестування в ядерну енергетику за участю американських організацій. 

Польща має намір побудувати від 6000 до 9000 МВт генеруючих атомних потужностей III або III+ покоління для заміни застарілих вугільних електростанцій.

Westinghouse також планує брати участь в тендері на будівництво нового енергоблоку на АЕС "Дуковани" на 1200 МВт вартістю €6 млрд в Чехії. 

Новий атомний енергоблок потрібен країні для заміни одного з чотирьох застарілих блоків радянського зразка ВВЕР-440. Введення нового блоку заплановано на 2036 рік.

Україна, в свою чергу, співпрацює зі шведським підрозділом Westinghouse по лінії ядерного палива з 2008 року. У 2018 дію контракту пролонгували до 2025 року. 

На сьогодні в Україні поставлено 1 626 тепловиділяючих збірок (ТВЗ) від Westinghouse. Паливо для ВВЕР-1000 вже експлуатується на 6 з 15 ядерних реакторів України.

Що робити з відпрацьованим ядерним паливом?

В атомній галузі існує поняття "замкнений ядерно-паливний цикл", який включає такі стадії: видобуток уранової руди, переробка, афінаж, збагачення урану, виготовлення ядерного палива (ТВЗ), використання його в ядерних реакторах (для виробництва електроенергії), витримка, переробка відпрацьованого ядерного палива і його поховання.

Купівля на світовому ринку ТВЗ і їх використання в реакторах — це незначна і найменш технологічна частина циклу! Збагачення урану і виробництво палива — найбільш технологічна частина циклу, що визначає всю подальшу логіку його використання, переробки та захоронення.

Існують дві принципові технології збагачення урану — дифузійна і центрифужна. Напочатку атомної ери, в середині 1940-х років, американці обрали тупиковий шлях дифузійного способу, який виявився в 25 разів дорожчим, ніж збагачення в центрифугах. 

Радянський союз зробив ставку на центрифужний метод збагачення урану, який і визначив на десятиліття глобальне лідерство СРСР в цьому питанні.

Той факт, що з 1979 року до недавнього часу в США не будували нових атомних блоків, був зумовлений в тому числі паливним балансом в рамках дифузійного способу його виробництва і гіршої економіки в порівнянні з іншими видами генерацій електроенергії. А радянський заділ ДК "Росатом" навпаки дозволяє їй контролювати близько 50% світового ринку збагачення урану. І у багатьох виробників ТВЗ уран російського збагачення. 

 

З огляду на вищезазначене, зрозуміло, що купівля на світовому ринку ядерного палива для українських АЕС повинна проводитися з повним розумінням того, що з ним робити далі!

Контракти НАЕК "Енергоатом" з ДК "Росатом" містять в собі всі необхідні заходи з будівництва необхідних об'єктів циклу на території України, переробку в Росії і кінцеве зберігання перероблених засклованих відходів в Україні.

А що містять в собі контракти з Westinghouse? Поставка палива в один кінець! ДК "Росатом" на переробку це паливо не візьме! І інші не візьмуть. 

Отже, варто передбачити розміщення відпрацьованих ТВЗ з квадратної геометрією в ЦСВЯП (Центральне сховище відпрацьованого ядерного палива) без переробки, а сам ЦСВЯП вже два рази на камери вводили до експлуатації функціонери НАЕК "Енергоатом", хоча об'єкт і досі не готовий і не має окремого дозволу Державної інспекції ядерного регулювання!

Замість післямови

В атомній сфері залежність України від Росії є критичною, вона набагато більша, ніж в нафтогазовій сфері, приміром. Тому тут немає простих рішень!

Чи варто ставити кому-небудь питання щодо необхідності виконання вимог Закону України "Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення"

Після підписання меморандуму з Westinghouse пройшло більш як півтора місяці, НАЕК "Енергоатом" розгорнув бурхливу діяльність з підготовки пілотного проєкту на ХАЕС-3,4, а у Верховній Раді України відповідний законопроєкт відсутній. 

Більш того, під цей законопроєкт повинно бути підкладено відповідне, затверджене Кабінетом Міністрів України, техніко-економічне обґрунтування під конкретний тип енергоблоку.

Відповідальне державне управління має передбачати розуміння повного списку викликів і системний пошук відповідей на них! А то, що відбувається зараз, це вже шарлатанство! 

Але у нас, як завжди, в пріоритеті прості рішення — все хороше проти всього поганого, звідси і мрії про мільярд дерев і примарне щастя від Westinghouse ...

Саме час прийняти факт, що в разі чого золото на Майдан ніхто не принесе, а ось шини – дуже запросто.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
енергетика Westinghouse АЕС атомна енергетика США

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