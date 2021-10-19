Чи вірять ізраїльські інвестори "особистим гарантіям" Зеленського?

До роковин трагедії в Бабиному Яру в Київ приїхала делегація з Ізраїлю, на чолі з Президентом країни Іцхаком Герцогом.

Цікаво, що Президент Зеленський використав приїзд делегації ще й для того, щоб нагадати інвесторам, що Україна очікує приходу інвесторів з Ізраїлю.

Згадав і про те, що Україна та Ізраїль мають великий інвестиційний потенціал, і те, що уряд і він особисто гарантують захист усіх інвестицій.

Серед потенційних сфер були згадані: нові технології, інновації, кібербезпека, охорона здоров'я, фармацевтика, космічні програми, банківська справа, фінанси, будівництво, сільське господарство.

Та чи готові ізраїльські інвестори довіритися особистим гарантіям Президента та чи дійсно в очах ізраїльського інвестора перспективи такі ж великі та неосяжні?

На сьогодні основними напрямами ізраїльських інвестицій в економіку України за видами економічної діяльності у 2020 році є: операції з нерухомим майном, інформація та комунікація, переробна промисловість.

Товарообіг зменшується, однак ЗВТ може все змінити

За 4 роки загальний товарообіг між Ізраїлем та Україною скоротився на 4% або $31 млн та становив у 2020 році $731,42 млн.

З нього $563,96 млн Україна експортує до Ізраїлю та $167,46 млн – імпорт з Ізраїлю до України. Окремо потрібно виділити 2019 рік: за рік експортовано товарів на суму $801,93 млн.

При цьому імпорт залишився на рівні 2018 року, а експорт показав свій максимум — $620,90 млн.

Товарообіг виключно агропродукції між Ізраїлем та Україною також показує скорочення обсягів за 4 роки, якщо за 2017 рік становив $420,39 млн, то у 2020 році вже $389,38 млн, тобто - 4% або $31 млн за весь період.

Однак, ще очікується запуск Зони вільної торгівлі (ЗВТ) між державами, що надає сторонам неабиякі переваги та перспективи. Адже, ринок Ізраїлю є досить закритим, з високими ввізними митами, зокрема, для сільськогосподарської продукції.

Товарообіг може збільшитися за рахунок ЗВТ

До 1 січня 2035 року передбачається скасування мита для реалізації інвестпроєктів, зокрема:

— від оподаткування ввізним митом звільняється устаткування та обладнання, яке ввозитиметься в Україну для реалізації інвестпроєктів;

— звільняються від оподаткування ПДВ операції з ввезення в Україну устаткування, комплектувальних виробів до нього;

— звільнення від оподаткування податком на прибуток підприємств інвесторів, які є стороною спеціального інвестиційного договору, за умови, що цей прибуток отримано в результаті виконання такого договору;

— звільнення від податку на прибуток передбачено після введення в експлуатацію об'єкта інвестиційного проєкту протягом 5 років у межах строку дії спеціального інвестиційного договору;

— органи місцевого самоврядування також зможуть зменшувати ставки земельного податку та орендну плату за землю державної та комунальної власності або звільняти від сплати земельного податку за земельні ділянки, які використовуються в межах реалізації інвестпроєктів.

Результати старту реформи ми побачимо в кінці року.

Будівництво. Україна цікава ізраїльським інвесторам

Спостерігається посилення попиту на українське житло й фіксують нові тенденції, про які заявляють і самі забудовники — це поява ізраїльських фондів, які скуповують квартири у великій кількості й за раз.

Інколи це цілі поверхи, секції та будівлі. Зазвичай такі квартири потім здаються в оренду та управляються спеціалізованими фондами.

Все більше ізраїльських IT-компаній відкривають представництва в Україні

Останні декілька років ізраїльське ІТ переживає кризовий період, що пов’язаний насамперед з дефіцитом кадрів. Зважаючи на те, що ринок ІТ приносить державі 45% з експорту, то така статистика із нестачею людей була і все ще залишається вкрай невтішною. Це спонукає ізраїльські компанії активно шукати кваліфіковані кадри ще і поза межами країни, зокрема в Україні, у сферах аутсорсингу та продуктової розробки.

Крім того, Україна приваблює Ізраїль й як локація для R&D-центрів, через стрімкий розвиток високих технологій в Україні.

За останнє десятиріччя українська ІТ-галузь із молодої індустрії перетворюється на зрілу – компанії обирають свою технологічну спеціалізацію, фокусуються на окремих нішах і примножують експертизу.

Окрім того, сервісні IT-компанії з аутстафінгових виросли до рівня, коли фахівці створюють комплексні продукти end-to-end на основі бачення замовника та самостійного глибокого аналізу потреб споживачів. Спеціалісти виводять їх на ринок і підтримують подальший розвиток.

Вони заходять в Україну не тому, що Президент дав гарантії, а тому що українські фахівці у першій лізі IT. Вже не кажучи про те, що грошові перекази українських заробітчан або закордонних родичів в Україну є однією з найбільших статей надходження валюти в економіку нашої країни, а Ізраїль входить в десяток країн, звідки гроші перераховуються найчастіше. І серед людей, які перераховують гроші в Україну багато айтішників.

Однак, Україна зараз — це не лише постачальник кваліфікованих працівників, а й центр створення інноваційних рішень.

ІТ-компанії вдосконалюють свої сервісні моделі, щоб створити якомога більше доданої вартості для клієнтів та партнерів та разом із ними робити вклад у четверту промислову революцію.

Охорона здоров’я та фармацевтика

Поки що відомо лише про один інвестиційний проєкт, однак, зустрічаються лише поодинокі випадки, коли такі проєкти все ж реалізуються.

Ізраїльський інвестор планує побудувати лікарню на Київщині. Запланована сума інвестицій у проєкти поки що не розкривається, однак очікується, що під будівництво лікарні виділять 1,5 гектари землі.

Україна та Ізраїль в перспективі мають непогані шанси підняти товарообіг між країнами. Така синергія може збагатити обидва країни.

Що варто робити Україні для приваблення ізраїльських інвестицій? По-перше, голосно заявляти про себе на всіх можливих ділових майданчиках.

По-друге, щодня посилювати захист іноземних фінансових вливань і для цього має бути щось більше за "особисті гарантії Президента", а саме — чесні суди, реформовані правоохоронні органи.