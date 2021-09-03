Подання заперечень проти заявок на реєстрацію торговельних марок по-новому

Захистити права на торговельну марку можна не лише у суді. Світова практика свідчить, що одним із найбільш ефективних та доступних юридичних інструментів захисту прав є подання заперечень проти надання правової охорони торговельним маркам, які тільки подані на реєстрацію.

Про переваги оновленої процедури подання заперечень розповідають патентні повірені Юридичної фірми Городисський та Партнери (Україна) Олег Жухевич та Максим Кравченко.

Заперечення проти реєстрації спірних торговельних марок дозволяють опонентам протидіяти їхній реєстрації на етапі проведення експертизи таких заявок.

Подати заперечення проти реєстрації торговельної марки може власник іншої раніше зареєстрованої торговельної марки або інших прав інтелектуальної власності. Заперечення подається опонентом до Національного органу інтелектуальної власності України (НОІВ), а в його тексті зазначаються підстави для відмови в реєстрації.

Заперечення проти заявки на торговельну марку не є альтернативою судового оскарження реєстрації торговельної марки. Даний інструмент можна охарактеризувати як можливість не допустити реєстрацію спірної торговельної марки і, отже, уникнути судового спору, який, як відомо, є більш складним і витратним способом вирішення конфлікту прав.

Говорячи про переваги подання заперечень проти реєстрації торговельної марки слід відзначити такі:

• Доступність. (1) Подання заперечення є менш "зарегульованим" порівняно зі зверненням до суду. (2) Збір і оформлення доказів в обґрунтування мотивів заперечення також не є занадто складними. (3) Довіреність від імені іноземної особи не потребує легалізації на відміну від судової довіреності.

• Економічна обґрунтованість. Вартість подання заперечення не перевищує 10-20 % від середньої вартості ведення судової справи в першій інстанції.

• Прогнозована ефективність. Досвідчений патентний повірений може оцінити шанси на успіх до подання заперечення.

Незважаючи на переваги процедури подання заперечень, довгий час цей інструмент мав і недоліки, які не завжди дозволяли повною мірою скористатися правом на подання заперечення, а саме: (1) невизначений строк для подання заперечень; (2) відсутність права зацікавлених осіб брати участь в процесі розгляду поданого заперечення.

Нова процедура подання заперечень

У 2017 році набула чинності Угода про асоціацію між Україною та Європейським союзом, відповідно до якої Україна взяла на себе зобов'язання забезпечити рівень захисту прав інтелектуальної власності, що відповідає вимогам законодавства ЄС.

Внаслідок цього у 2020 році була прийнята низка законів у сфері права інтелектуальної власності, в тому числі Закон України 815-IX від 21.07.2020. Зазначеним законом були внесені суттєві зміни до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (Закон).

16.08.2020 року зміни до Закону набрали чинності. Слід зазначити, що зміни торкнулися багатьох аспектів реєстрації і захисту торговельних марок в Україні, включаючи процедуру подання та розгляду заперечень проти реєстрації торговельних марок.

Отже, які ж зміни щодо подання заперечень варто відзначити у зв’язку із прийняттям нового законодавства. Якщо узагальнено, то прийняті зміни розширюють права учасників даного процесу та більш чітко регламентують процедуру розгляду заперечень, а саме:

• Строки для подання заперечень стали чіткими. Наразі, відповідно до Закону строк для подання заперечень становить три місяці з дати публікації відомостей про заявку. Новий порядок обчислення строку дає можливість визначити точну дату, до якої може бути подане заперечення. Це дозволяє зацікавленим особам ефективніше здійснювати моніторинги та розробляти стратегії оскарження виявлених заявок на спірні позначення.

• Нова процедура дозволяє зацікавленим особам оскаржити рішення експертизи, яке було винесено, незважаючи на подане заперечення. До прийняття відповідних законодавчих змін процедура передбачала подання заперечення без можливості брати участь у його розгляді. Нова процедура передбачає взаємодію особи, яка подала заперечення, та заявника щодо оскарженої заявки за участі Апеляційної палати НОІВ. Працює нове правило таким чином, якщо опонента не влаштовує результат розгляду поданого ним заперечення (наприклад, НОІВ виніс рішення про реєстрацію знака або про часткове надання правової охорони спірному знаку) у нього є право оскаржити таке рішення в Апеляційній палаті (ст. 15 Закону).

Новий порядок також передбачає право заявника, позначення якого оспорюється, отримати копію поданого заперечення і подати до Апеляційної палати свою обґрунтовану відповідь (п. 5 ст. 15 Закону).

Крім того, в новій редакції затверджено Регламент Апеляційної палати НОІВ, (дата набрання чинності 25.05.2021 р.), який передбачає право участі у засіданнях Апеляційної палати як опонента, так і заявника за оскарженою заявкою на торговельну марку.

Таким чином, законодавчі зміни щодо заперечень проти реєстрації торговельних марок надають можливість власникам торговельних марок ефективніше захищати свої права на етапі експертизи поданої на реєстрацію торговельної марки, і цьому сприяють:

• відкриті бази поданих заявок, які дозволяють здійснювати своєчасні моніторинги поданих на реєстрацію позначень;

• прозорі строки, які надають можливість визначення точної дати, до якої можна подати заперечення;

• надані сторонам права дозволяють їм більш обґрунтовано донести позицію та забезпечують дотримання принципу змагальності.

Висновок

Новий порядок подання та розгляду заперечень проти реєстрації торговельних марок сприяє підвищенню іміджу України на міжнародній арені, а прозорість та передбачуваність встановлених правил забезпечує зростання довіри правовласників та сприяє покращенню інвестиційного клімату в державі.

Автори:

Олег Жухевич, Патентний повірений України, Адвокат

Максим Кравченко, Патентний повірений України, Адвокат