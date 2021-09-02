Як видозмінилася роль керівника та чому старий шаблон вже не працює

Будь-які поняття й уявлення про управління завжди видозмінюються з часом. І останні роки для мене не були винятком.

Якщо раніше було актуально поняття начальника відділу або підрозділу, то зараз ми все частіше бачимо позиції керівників напрямків, тімлідів. Цьому багато в чому сприяють західні тенденції й тренди.

Мені дуже імпонує цитата: "З усіх здібностей найважча і найрідкісніша — це вміння керувати".

Правда, я б замінила слово здатність (те, що дається нам від народження) на навичку. Кожен хороший топ-менеджер розуміє — ця навичка вимагає постійного розвитку та вдосконалення. Розберемося, як це працює в сучасних реаліях.

Всі співробітники різні

У слові керівник (якщо абстрагуватися від посади та ролі) — є корінь "керувати". У ньому закладені такі важливі поняття як направити, навчити, допомогти.

Хороший керівник завжди розуміє та усвідомлює ці моменти при постановці цілей і завдань. Важливий момент, через який "спотикаються" багато керівників-початківців — це постановка завдання й розуміння, як самому виконати його.

А ще чітке розуміння — на який кінцевий результат ти очікуєш? Це дозволяє більш чітко направити людину в процесі, показати ефективний шлях досягнення результату, цілей компанії і його цілей, в тому числі.

Це завжди дає можливість співробітникові побачити систему ширше, а керівнику переконатися, що співробітник правильно зрозумів завдання.

Такий підхід дає можливість прийти до правильного результату та отримати обопільне задоволення від результату. Часто саме при такому підході та правильній мотивації виходить кращий результат.

Ще важливий момент — це правильні люди на правильних позиціях. Керівнику треба враховувати й особисті якості, і здібності співробітників. Часто керівники не враховують той простий факт, що всі співробітники різні.

Здавалося б — така проста істина, але чомусь багато хто забуває про неї в роботі. Будьте готові до того, що кінцевий результат від поставленого завдання буде не таким, як ви його собі уявляєте. І це нормально.

Керівник повинен враховувати навички, досвід людини, його психотип і розглядати питання ефективності з урахуванням всіх цих пунктів. Тоді не буде зайвих очікувань і результат буде правильним.

Успіх керівника багато в чому базується на помилках

Для мене, як для керівника, виконувати постановку завдань з урахуванням всіх перерахованих вище факторів — це багато в чому питання турботи про співробітника.

Часто, вже маючи великий досвід у своїй роботі, керівник може перестати думати про те, що людина не може виконати ту чи інше завдання в тому вигляді, як ми очікуємо через відсутність елементарного досвіду.

Що таке досвід? Це те, що вийшло напрацювати, роблячи помилки, висновки, налаштовуючи в себе довгий час певні навички, які привели до успіху. Для досвіду та успіху потрібні численні спроби щось зробити, помилки, їх аналіз і час.

Що таке успіх? Успіх — це можливість видавати хороший результат з певною регулярністю в різний час.

І знову ж таки, народитися успіх може тільки з проб і помилок. Тобто, успіх керівника багато в чому спирається на вчинені ним раніше помилки.

А помилка — це наше ставлення до кінцевого результату. По суті, поняття помилки немає — насправді, це не той результат, на який ти очікував.

Тут важливо розуміти та робити правильні висновки для досвіду і вчитися, щоб приходити до потрібного результату.

У моєму досвіді є співробітники, які зробивши одну помилку, не роблять відповідні висновки для подальшого досвіду і повторюються — це говорить тільки про несерйозний підхід і небажання вчитися. У таких випадках з людьми доводиться прощатися і йти далі.

Крім зроблених помилок, отриманого досвіду, успішність народжується зі ставлення керівника до своєї позиції, розуміння відповідальності, яку керівник бере на себе і ставлення до людей.

І тут важливий момент — це людяність і розуміння людей. Можливо багато хто не погодиться з такою позицією, але для мене це так.

Коли є розуміння і відчуття співробітника керівником, завжди можна знайти правильне місце людині в компанії, його застосування, правильно побудувати комунікацію і досягати всіх поставлених цілей.

Трансформація ролі керівника: гнучкість, стресостійкість та вміння швидко визнавати помилки

У нинішніх реаліях попит з керівників подвійний. Ми живемо у світі, в якому дуже широка доступність інформації.

Співробітники компаній відвідують професійні курси, читають навчальні книги для керівників та лідерів, переглядають ролики на Youtube про те, як бути хорошим управлінцем.

Це певний виклик для будь-якого керівника! І керівнику треба враховувати, що на нього дивляться через певні призми стандартів і трендів.

І тут треба просто робити свою роботу на всі 100% — щиро і чесно. Адже ти можеш питати з когось тільки тоді, коли ти питаєш значно більше з себе. Ти як керівник повинен бути прикладом для своїх співробітників і ТОПів.

Це як з дітьми — ми, як батьки, вчимо їх тільки тому, що вміємо самі. Навіть якщо ми бачимо у себе погану звичку і не хочемо, щоб у дитини теж це було, ми повинні розуміти, що це можна змінити тільки в одному випадку — змінивши цю звичку в собі. Так що будьте чесні з собою, і співробітники будуть це бачити та навчаться у вас цього.

Особливо оперативно трансформується роль лідера в IT-галузі. Наприклад, в карантин керівник повинен був швидко подивитися на всю систему роботи та внести коригування.

Все для того, щоб підлаштуватися під умови нового світу — це питання гнучкості. Уміння бути гнучким — це непросто, але цікаво.

Ця якість дозволяє приймати зміни та підлаштовуватися, видозмінювати свої методи, підходи, комунікації. Гнучкість сьогодні повинна бути у кожної людини, а у керівника - особливо.

Додайте до цього факту ще той момент, що будь-який керівник щодня перебуває в стресі. Хороший керівник не може транслювати назовні своє занепокоєння. Адже коли нервує лідер — що варто говорити про співробітників компанії?

Стреси повинні нас загартовувати, вчити швидко адаптуватися під зовнішні умови. Якщо дивитися на нього під таким кутом — з цього можна отримати багато користі. Керівнику важливо дивитися на критичну ситуацію, аналізувати її та придумувати варіанти виходу.

ТОП обов'язкових навичок для сучасного керівника

Відкритість і гнучкість — це не просто слова, це цінності. Складно уявити успішного керівника, який не вчиться, не відкритий до змін та зворотного зв'язку.

Гнучкість завжди дозволяє швидко перебудуватися і поміняти курс руху, відкритість дає можливість приймати нове і розвиватися. Коли людина відкрита, вона завжди приймає нову інформацію, така людина чує і приймає людей і світ навколо.

Прямота — це здатність донести інформацію, пояснити ситуацію або поставити завдання простими словами без зайвого. У багатьох це викликає дискомфорт, але в робочому процесі це сильно економить час і спрощує розуміння завдань співробітниками.

Комунікативні навички — в людському спілкуванні все ґрунтується на комунікаціях. Грамотний керівник завжди подбає, щоб спілкування в роботі будувалося на повазі, відкритості, дружності й довірі.

Якщо все це присутнє, то комунікації в компанії завжди будуть здорові, люди будуть хотіти працювати з таким керівником, творчість буде тільки розквітати.





Емпатія — ця навичка завжди дає можливість краще розуміти потреби та моделі поведінки людей. У конфліктних ситуаціях вона відкриває більше варіантів врегулювання і виходу з ситуацій.

Доброта і дружелюбність — з цими якостями у вашій компанії людяність завжди буде на першому місці. Якого б рівня не був керівник, він повинен діяти в будь-якій ситуації з позиції людяності.

Все це про софт скіли. Ми в компанії останні 4 роки приділяємо цій темі особливу увагу. Поясню чому. Ставити завдання — це завжди певний набір слів.

Але питання не в тому — що ми говоримо, а в тому — як ми це говоримо, як ми доносимо інформацію до співрозмовника або колег.

Часто кажучи що-небудь, ми не звертаємо уваги наскільки інформація зрозуміла співрозмовнику або співробітнику, а при формулюванні завдання від керівника до співробітника — це є ключовим моментом і безпосередньо ставить в залежність кінцевий результат.

Тому прокачування софт скілів неодмінно відбивається на ефективності та продуктивності — це одна з причин, чому на цю навичку необхідно звертати особливу увагу. А методів з розвитку софт скілів дуже багато.

Навіть корпоративні заняття з йоги — це прокачування софт скілів. Хороші софт скіли та синергії з високим рівнем професіоналізму — це завжди 100% запорука успіху будь-якої компанії.