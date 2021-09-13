Що зміниться для водіїв з прийняттям нового закону про "автоцивілку"

Модернізувати законодавство потрібно в першу чергу для підвищення рівня захисту потерпілих у ДТП, щоб він поступово наближався до європейських стандартів.

Найболючіші проблеми, про які страховики ОСЦПВ чують ледь не кожен день, – це виплати з урахуванням т. з. "зносу запчастин" автомобіля і виплати за страховиків-банкрутів. Чинний закон містить застарілі і несправедливі норми щодо цих питань.

В Україні середній вік автопарку, за різними оцінками, становить від 19 до 24 років. Тобто значна частина постраждалих отримує виплати за вирахуванням зносу на запчастини в 50-70%.

Розміру компенсації не вистачає, щоб відремонтувати автомобіль, і обурення людей таким фактом можна зрозуміти. Те, що ми називаємо "скасування зносу", у новому законі означає відновлення автомобіля до стану, в якому він був до аварії. Зараз працюємо над тим, як правильно це сформулювати юридично.

Друга проблема – виплати за страховиків-банкрутів і компанії, які припинили діяльність, не виконавши своїх зобов'язань перед потерпілими.

Незважаючи на достатність коштів у фондах МТСБУ, щоб повністю зробити виплати за таких страховиків, отримання відшкодування людям доводиться чекати роками, оскільки банкрутство або ліквідація компанії є досить тривалими юридичними процедурами.

Коли новий закон буде прийнятий, Бюро зможе здійснювати регламентні виплати за компанії, які не виконали свої зобов'язання щодо виплати страхового відшкодування постраждалим, через певний чітко визначений термін незалежно від формальних процедур банкрутства.

Страхові суми за ОСЦПВ зростуть

Законопроєкт також передбачає поступове збільшення розмірів страхових сум (максимального розміру виплат по ОСЦПВ) до європейського рівня.

Зараз ми обмежені тим, що згідно із законом підвищувати страхові суми можна тільки відповідно до показників інфляції. Хоча за ініціативою страховиків регулятор постійно збільшує страхові суми, потрібно докорінно змінювати підхід, особливо в частині виплат за шкоду життю і здоров'ю.

Вже в перший рік після прийняття нового закону страхові суми мають скласти:

за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю, – 1 млн грн на одного потерпілого (5 млн грн на один страховий випадок);

за шкоду, заподіяну майну, – 500 тис. грн на одного потерпілого (2,5 млн грн на один страховий випадок).

Особливо важливо збільшення страхових сум за шкоду життю і здоров'ю. Чинні страхові суми значно обмежують розмір реального відшкодування, встановленого відповідно до норм Цивільного кодексу України.

Коштів може не вистачити, скажімо, у разі смерті або інвалідності годувальника сім'ї. Уявлення про масштаб проблеми дає статистика ДТП: щорічно в Україні в результаті аварії травмується близько 32 тис. осіб, гине – понад 3,5 тис.

Іноді учасники ДТП, в яких травмовано людей, навіть не звертаються до страхової компанії за відшкодуванням, тому що винуватці хочуть уникнути кримінального покарання, а постраждалі – не вірять, що отримають суму, яка дійсно компенсує витрати на лікування.

Збільшення страхових сум разом із декриміналізацією нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості, завданих у результаті ДТП, може зробити страхову допомогу більш ефективною.

Також у законі планується переглянути механізм надання страхового захисту по ОСЦПВ для пільгових категорій громадян.

Чи зміниться швидкість врегулювання?

Мене часто запитують, чи потрібно в новому законі встановити більш стислий термін врегулювання страхових подій. Зараз він визначений як 90 днів з моменту, коли потерпілий подав страховику заяву на виплату і всі необхідні документи до неї.

Я вважаю, що нам варто орієнтуватися на положення Євродирективи (стаття 22), де вказується, що виплата повинна бути здійснена протягом трьох місяців. За перевищення цього терміну нараховується пеня.

Треба розвивати механізми стимулювання страховиків, щоб вони самі були зацікавлені виплачувати швидше.

Хорошим прикладом є пряме врегулювання: в рамках цієї системи термін виплат майже в два рази коротший, ніж у середньому по ринку, так як компанії хочуть якісно врегулювати, щоб їхній клієнт залишився з ними.

Я вважаю за доцільне обговорити перспективу введення новим законом або обов'язково прямого врегулювання, або таких умов роботи системи, щоб вона стала привабливою для кожного страховика, який працює з ОСЦПВ.

Коли чекати на прийняття нового закону

Ми давно наполягаємо на швидкій розробці і прийнятті нового закону. Впевнений, на цей раз мета буде досягнута, в тому числі і тому, що і НБУ як регулятор страхового ринку, і профільний Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики поділяють наш погляд на соціальну значущість реформування сфери ОСЦПВ.

Якщо орієнтуватися на ті терміни, в які була підготовлена ​​і прийнята перша редакція закону "Про страхування", то закон "Про ОСЦПВ" приблизно через півроку-рік дійде до першого читання. Вже наступного року страховики і автовласники зможуть жити за новими, більш сучасними правилами.