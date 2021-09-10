Професійне вигорання та втома: вплив, ризики та методи боротьби

Перевтома на робочому місці — серйозна проблема в сучасному робочому середовищі.

Втома та професійне вигорання — це кінцевий результат сукупності безлічі факторів. Серед яких кількість робочих годин, навантаження та час для відпочинку, які безпосередньо впливають на безпеку та здоров’я спеціалістів.

Відтоді як віддалена та гібридна форми роботи почали набувати усе більшої розповсюдженості, у спеціалістів великою мірою зросла кількість онлайн-зустрічей, електронного листування та обміну повідомленнями в месенджерах або корпоративних чатах, що безумовно вплинуло на рівень втоми та стресу.

Згідно з останнім дослідженням Microsoft Work Trend Index, за останні півтора року близько половини спеціалістів (41%) замислюються про зміну місця роботи саме через стрес та перевтому, викликану пандемією та, як наслідок, змінами у звичних робочих процесах.

Зокрема, респонденти дослідження відзначають підвищення рівня стресу через турботу про свій та добробут близьких, нестачу часу на поєднання роботи з домашнім навчанням, доглядом за дітьми та домашніми улюбленцями, ізоляцію та відчуття самотності.

Внаслідок цього, 54% опитаних повідомили, що стрес та перевтома суттєво впливають на їх ефективність на робоче середовище в цілому.

Разом з тим, більш ніж половина (61%) старших менеджерів та представників керівних посад запевняють, що не відчувають перевтоми та професійного вигорання, в той час, як серед молодших спеціалістів цей показник складає всього 37%.

Відповідно до цих даних та глобальної популяризації гібридної та віддаленої роботи, керівникам та HR-менеджерам доцільно знаходити нові альтернативні можливості допомоги колегам у відновленні сил та перезавантаженні. Це лише деякі з них:

Заохочення до відпочинку

Мотивуйте ваших підлеглих частіше використовувати відведені дні для відпочинку та відпустки, нагадуючи їм, що це насправді чудовий спосіб відключитись від робочих справ.

Потужною мотивацією для колег стане ваш особистий приклад, а знаходячись на відпочинку не соромтесь поділитись цією інформацією з командою.

Навіть якщо ви будете не в змозі долучатись до поточних задач та не матимете доступу до робочої мережі.

Відповідний підхід наочно продемонструє команді, що у свій час, вони зможуть так само повністю абстрагуватись від робочої буденності, а ви, своєю чергою, як керівник сприймете це як належне.

Аналіз стилю керування

Враховуючи сучасну тенденцію серед більшості компаній до переходу на гібридний формат роботи, необхідно озброїтись так званим "Емпатичним лідерством".

Оскільки керівники, які, в першу чергу, звертають увагу та почуття та психічний стан своїх колег, замість зведення в абсолют їх показників продуктивності, в перспективі отримують лояльну команду, що має значні переваги для майбутнього розвитку.

Емпатичне керівництво — це перш за все, про лояльний підхід до співробітників, що дозволяє їм нелінійно планувати свій робочий графік, адаптуватись до змін, відкрито говорити про свої труднощі та ділитись зворотнім зв’язком щодо ефективності роботи, процесів, клімату тощо.

Залишаючись на зв'язку, вони можуть приділяти час буденним справам, відновлюючи баланс між роботою та власними клопотами, а в результаті залишатись ефективними на роботі та вдома.

Посилення навчальних процесів

У випадку, якщо певний сезон у вашій компанії є не найактивнішим періодом, варто використати цей час, як нагоду для організації персонального та командного навчання й саморозвитку.

Спробуйте розповісти колегам про курси, навчальні програми та семінари, які, на вашу думку, допоможуть підвищити не лише професійний рівень колег, але й сприятимуть персональному зростанню.

Для прикладу, це можуть бути семінари з підтримки психічного стану під час віддаленого формату праці. Курси з підвищення психологічної стійкості, до слова, можна знайти у відповідному розділі LinkedIn Learning.

Обмін актуальними даними

Інноваційне програмне забезпечення дає змогу не лише залишатись на зв'язку, але й планувати онлайн та офлайн зустрічі із врахуванням часу для обов'язкових перерв, "тихих годин" необхідних для підтримання балансу.

Насамперед це допоможе співробітникам комфортно перемикатися між завданнями, планувати особистий час, не завдаючи шкоди психічному та ментальному здоров'ю.

Прозорість та чіткість робочих процесів

Яким би за розміром не був ваш бізнес, варто розуміти, що, наразі, не існує єдиного правильного методу організації гібридного формату роботи.

Проте, доцільно пам'ятати, що задля підвищення лояльності команди та забезпечення ії продуктивності, вона повинна розуміти рішення, які приймає керівництво, а цього розуміння не досягнути без прозорих робочих процесів та постійних комунікацій.

Відкрита комунікація між управлінцями та командами — це основа для успішного розв'язання різноманітних питань та складнощів, що виникають у колективі.

Креативність та експерименти

Не зважаючи на те, що робота в гібридному форматі й справді може стати додатковим фактором стресу та перевтоми, вона також дозволяє по-іншому організовувати команди, створювати нові проєкти та експериментувати.

Так, ви не лише можете мотивувати команду додатковими проєктами та можливістю отримати новий досвід, а й знайти цікаві рішення своїх бізнес задач.

Саме так минулого року ми майже повністю переформували підхід по реалізації маркетингової стратегії в регіоні та створили кросс-регіональні функції в команді.

Не зважаючи на те, що в певний момент це створило додаткове навантаження на команду, це водночас стало мотиватором та позитивно вплинуло на її результати.

Кілька членів команди навіть сказали, що раніше ми не взаємодіяли так ефективно та згуртовано як команда.

Регулярний контакт з командою та неформальне спілкування

Коли працюєш з віддаленою командою або в форматі гібридної роботи, надзвичайно важливо зберегти командну енергію.

Адже коли ви знаходитесь в одному офісі, у вас є можливість разом проводити час, спілкуватись та підтримувати один одного. Віддалена робота, на жаль, не дає такої можливості, тому керівникам необхідно її створювати, навіть в онлайн середовищі.

Це надзвичайно важливо для збереження енергії, створення продуктивного клімату та формування команди. Кожен керівник в змозі обрати кращий формат для такого спілкування.

У нас в команді, наприклад, є декілька таких форматів. Один з них — щотижневі короткі онлайн зустрічі, на яких ми не обговорюємо робочі процеси, а лише ділимось останніми подіями з життя, планами на вихідні, святкуємо дні народження та просто проводимо час разом.

Перевтома та професійне вигорання можуть спричинити значних втрат, як кадрових та прибуткових на рівні компанії, так і особистих та кар'єрних на рівні окремого спеціаліста.

Однак відчуття перевтоми — це лише сигнал, а не остаточний вирок. Розуміючи причини та маючи дієві інструменти, ви можете позбутись його наслідків та розробити стратегію подальшого запобігання.

Цей неймовірно цінний досвід може стати поворотним моментом, як для розвитку компанії в цілому, так і для формування, стійкої особистої кар'єри.

Важливо пам'ятати, що це не одноразова акція – необхідно постійно думати про команду, експериментувати та створювати прозорий продуктивний клімат, адже тепер робота знаходиться і вдома.