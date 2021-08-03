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Страхування життя, накопичення та інвестиційний дохід - як отримати три в одному

Страхування життя, накопичення та інвестиційний дохід - як отримати три в одному

PROMOTED. Як накопичити та примножити заощадження без особливого ризику - про це, мабуть, замислювалася кожна людина.
Вівторок, 3 серпня 2021, 09:00
Вячеслав Гавриленко
Генеральний директор компанії ARX Life

Про надійний та доступний спосіб- інвестиційне страхування життя - розповідає Вячеслав Гавриленко, генеральний директор компанії ARX life, заступник голови правління страхової компанії ARX

Як працює інвестиційне страхування життя

Пандемія змусила багатьох замислитися про декілька ключових речей. По-перше, це, звичайно ж, страхування життя і здоров'я - ми спостерігаємо стійке зростання цікавості до таких страхових продуктів. А по-друге - як зберегти і примножити свої заощадження у вкрай нестабільному навколишньому середовищі.

Інвестиційне страхування життя - актуальний продукт, який відповідає всім цим потребам. По суті, це фінансовий інструмент, який поєднує страховий захист і можливість зробити накопичення за допомогою інвестицій.

Комбінований договір передбачає кілька опцій:

    • безпосередньо страхування життя, найціннішого і дорогого, що є у людини
    • створення накопичень
    • отримання інвестиційного доходу наприкінці терміну договору.

Вільний графік поповнення дозволяє робити внески регулярно або один раз за весь період. Починаючи з першого дня дії договору нараховується інвестиційний дохід.

 Крім того, з першого ж дня дії програми, життя клієнта застраховане, навіть якщо бажаний капітал ще не накопичено. Мінімальний внесок за договором - 100 доларів або еквівалент у гривні. Надалі, звичайно, можливе поповнення будь-якими сумами.

Переваги договору

Договір укладається на термін в 5 років. Це обумовлено тим, що при такому терміні клієнт може отримати ще й податкову знижку в розмірі 18% від суми внеску. Це серйозна перевага, адже таким чином клієнт фактично заробляє ці 18%.

Крім того, можливість укладати договір у валюті забезпечує продукту додаткову стійкість. У 2020 компанія ARX life отримала валютну ліцензію і тепер має право укладати договори, прямо номіновані у валюті. Відповідно, людина, яка зробила внесок в доларах, отримає після закінчення договору фінальну суму також в доларах.

Інвестиційне страхування життя добре ще й тим, що цей продукт має низькі ризики. Ми використовуємо досить консервативний підхід до вибору фінансових інструментів при формуванні інвестиційного портфелю, так що клієнт може бути абсолютно впевненим у збереженні коштів.
Такий вид договору має і ряд юридичних переваг. З моменту оплати страхової премії до отримання страхової виплати кошти належать страховику та не належать до майна боржника, що знаходиться у власності третіх осіб. Тобто кошти:

-не можуть бути конфісковані

-на них не може бути накладений арешт

-не можуть бути стягнуті за рішенням суду

-не підлягають розподілу між подружжям при розлученні 

-не потребують в декларуванні

Чим продукт відрізняється від класичного депозиту?

Класичні депозити не укладаються на суму більше одного року, хоча б тому, що депозит- це інструмент з певною ставкою, а ставку більш, ніж на один рік, банк не може оприлюднити. З депозитом людина не отримує податкової знижки, в більшості своїй депозити не дозволяють додатково інвестувати кошти. До того ж, депозитні ставки настільки низькі, що не пропонують великих переваг клієнтам.

Проте зазначу, що договір - не конкурент депозиту, це інструмент накопичень поряд з ним. Це дуже зручно - мати різні можливості, щоб захиститися і отримувати збалансовану прибутковість і низькі ризики.

Довгострокова інвестиція

За рахунок професійного управління портфелем інвестицій і залучення більшого кола учасників, ARX Life має можливість розміщувати кошти в більш прибуткові фінансові інструменти, отримувати кращі, ніж індивідуальні інвестори, умови, і тим самим надати своїм клієнтам доступ до найбільш привабливих фінансових інструментів.

Інвестиційний дохід формується від розміщення коштів в наступні активи: державні облігації, депозити та поточні рахунки в банках, що належать до великих міжнародних фінансових груп з найвищими рейтингами надійності.

За підсумками 2020 року прибутковість за договором у клієнта склала близько 2 - 2, 5% в доларі. З огляду на менші суми для інвестування, ставка приблизно як у валютних облігаціях.

Для багатьох наших клієнтів, у яких є валютні заощадження, інвестиційне страхування - чи не єдиний вихід зберегти нажите без значних ризиків. Банки не зацікавлені в тому, щоб обслуговувати валютні рахунки, оскільки це скоріше витрати, ніж доходи. Так що інвестиційне страхування життя в валюті - це відмінна альтернатива, клієнти це усвідомлюють і починають цим активно користуватися.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
Економічна правда
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