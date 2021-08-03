Страхування життя, накопичення та інвестиційний дохід - як отримати три в одному

Про надійний та доступний спосіб- інвестиційне страхування життя - розповідає Вячеслав Гавриленко, генеральний директор компанії ARX life, заступник голови правління страхової компанії ARX



Як працює інвестиційне страхування життя



Пандемія змусила багатьох замислитися про декілька ключових речей. По-перше, це, звичайно ж, страхування життя і здоров'я - ми спостерігаємо стійке зростання цікавості до таких страхових продуктів. А по-друге - як зберегти і примножити свої заощадження у вкрай нестабільному навколишньому середовищі.



Інвестиційне страхування життя - актуальний продукт, який відповідає всім цим потребам. По суті, це фінансовий інструмент, який поєднує страховий захист і можливість зробити накопичення за допомогою інвестицій.



Комбінований договір передбачає кілька опцій:



• безпосередньо страхування життя, найціннішого і дорогого, що є у людини

• створення накопичень

• отримання інвестиційного доходу наприкінці терміну договору.



Вільний графік поповнення дозволяє робити внески регулярно або один раз за весь період. Починаючи з першого дня дії договору нараховується інвестиційний дохід.



Крім того, з першого ж дня дії програми, життя клієнта застраховане, навіть якщо бажаний капітал ще не накопичено. Мінімальний внесок за договором - 100 доларів або еквівалент у гривні. Надалі, звичайно, можливе поповнення будь-якими сумами.



Переваги договору



Договір укладається на термін в 5 років. Це обумовлено тим, що при такому терміні клієнт може отримати ще й податкову знижку в розмірі 18% від суми внеску. Це серйозна перевага, адже таким чином клієнт фактично заробляє ці 18%.



Крім того, можливість укладати договір у валюті забезпечує продукту додаткову стійкість. У 2020 компанія ARX life отримала валютну ліцензію і тепер має право укладати договори, прямо номіновані у валюті. Відповідно, людина, яка зробила внесок в доларах, отримає після закінчення договору фінальну суму також в доларах.



Інвестиційне страхування життя добре ще й тим, що цей продукт має низькі ризики. Ми використовуємо досить консервативний підхід до вибору фінансових інструментів при формуванні інвестиційного портфелю, так що клієнт може бути абсолютно впевненим у збереженні коштів.

Такий вид договору має і ряд юридичних переваг. З моменту оплати страхової премії до отримання страхової виплати кошти належать страховику та не належать до майна боржника, що знаходиться у власності третіх осіб. Тобто кошти:

-не можуть бути конфісковані

-на них не може бути накладений арешт

-не можуть бути стягнуті за рішенням суду

-не підлягають розподілу між подружжям при розлученні

-не потребують в декларуванні

Чим продукт відрізняється від класичного депозиту?



Класичні депозити не укладаються на суму більше одного року, хоча б тому, що депозит- це інструмент з певною ставкою, а ставку більш, ніж на один рік, банк не може оприлюднити. З депозитом людина не отримує податкової знижки, в більшості своїй депозити не дозволяють додатково інвестувати кошти. До того ж, депозитні ставки настільки низькі, що не пропонують великих переваг клієнтам.



Проте зазначу, що договір - не конкурент депозиту, це інструмент накопичень поряд з ним. Це дуже зручно - мати різні можливості, щоб захиститися і отримувати збалансовану прибутковість і низькі ризики.



Довгострокова інвестиція



За рахунок професійного управління портфелем інвестицій і залучення більшого кола учасників, ARX Life має можливість розміщувати кошти в більш прибуткові фінансові інструменти, отримувати кращі, ніж індивідуальні інвестори, умови, і тим самим надати своїм клієнтам доступ до найбільш привабливих фінансових інструментів.

Інвестиційний дохід формується від розміщення коштів в наступні активи: державні облігації, депозити та поточні рахунки в банках, що належать до великих міжнародних фінансових груп з найвищими рейтингами надійності.

За підсумками 2020 року прибутковість за договором у клієнта склала близько 2 - 2, 5% в доларі. З огляду на менші суми для інвестування, ставка приблизно як у валютних облігаціях.



Для багатьох наших клієнтів, у яких є валютні заощадження, інвестиційне страхування - чи не єдиний вихід зберегти нажите без значних ризиків. Банки не зацікавлені в тому, щоб обслуговувати валютні рахунки, оскільки це скоріше витрати, ніж доходи. Так що інвестиційне страхування життя в валюті - це відмінна альтернатива, клієнти це усвідомлюють і починають цим активно користуватися.