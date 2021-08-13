Кіна не буде, електрика закінчилась

Енергетична галузь стоїть на краю прірви, в цьому не має сумнівів жоден з експертів ринку. Останні популістичні рішення уряду, зокрема, зниження ціни на електроенергію для побутових споживачів, лише поглиблюватимуть кризу.

Перехресним субсидіюванням врятувати ситуацію не можна, адже ринкову ціну на електроенергію споживач все одно заплатить, тільки тепер, купуючи товари, що подорожчають.

Правильна допомога – це завжди цільова грошова компенсація, а не тарифи, які нижчі собівартості.

Але після так званих верифікацій і нововведень отримувачей субсидій стало на третину менше, що цілком логічно, адже закладені бюджетні кошти на виплату субсидій вже витратили на 90%, на осінньо-зимовий період їх просто не вистачить.

Знаючи реальний стан речей, я абсолютно впевнений, що опалювальний сезон 2021/2022 буде найскладнішим за всю історію незалежної України і нам вже не уникнути віялових відключень.

Цьому сприяють ряд передумов:

Атомна компонента генерації

Два тижні тому у відкритому доступі з’явився лист директора Рівненської АЕС Павла Павлишина з інформуванням про дійсний стан справ на об'єкті протягом останнього періоду.

Звітність показує, що проблеми поглиблюються з кожним місяцем. Так, за І квартал 2020 року станція отримала 45 претензійних вимог, за ІІ – 126, а вже за ІІІ - 169. Кредиторські вимоги протягом 2020-2021 років загалом склали 625 претензій на суму понад 423 млн грн основної заборгованості та штрафних санкцій.

Стрімкий приріст кредиторських позовів почався з квітня 2020 року – за І квартал було отримано 1 позов на суму понад 18 тис грн штрафних санкцій, за ІІ – 8 на загальну суму понад 29 млн грн, а вже за третій — 38 на загальну суму понад 35 млн грн. Динаміка зростання кількості та суми кредиторських вимог триває.

Рівненська АЕС отримала 175 позовних вимог на загальну суму основної заборгованості та штрафних санкцій майже на 181 млн грн. За це же період за наслідками судового розгляду, додатково стягнуто штрафних нарахувань на загальну суму 2,7 млн грн.

Зрозуміло, що ні про які роботи по модернізації мова йти не може – кошти акумулюють виключно для сплати кредиторам. Заборгованості перед постачальниками збільшуються, як наслідок — відтермінування необхідних заходів із реконструкції і підвищення безпеки.

Це створює підґрунтя для незворотних процесів і доведення станції до стану, в якому безпечна експлуатація енергоблоків і їх ядерна безпека не зможуть бути гарантовані.

Ті, хто глибше розуміє стан речей в НАЕК "Енергоатом", знають, що у такому стані знаходяться всі атомні електростанції України.

Підтвердженням цього є ще один документ – колективне звернення підрядників НАЕК "Енергоатом". Сума боргу компанії перед підрядниками на період з 2019 року становить 2 млрд 38 млн грн.

Внаслідок недофінансування НАЕК "Енергоатом" вже точно зірве свою ремонтну програму і ми ввійдемо в початок опалювального сезону (жовтень-листопад) з атомними блоками, що знаходяться ще в ремонті.

Вугільна компонента генерації

Для стабільного проходження осінньо-зимового періоду в 2021/2022 роках необхідно сформувати запас вугілля на складах в мінімальному обсязі 2 млн тонн (0,8 млн тонн марки Г та 1,2 млн тонн марок А+Т) загальною вартістю біля 5 млрд грн.

А в умовах стагнації українського вуглевидобутку і неможливості ефективно працювати протягом ОЗП "з коліс" – реальні "склади" повинні бути ще більше.

За даними НЕК "Укренерго", запаси вугілля на складах ТЕС наразі складають 740 тис. тонн. Відповідно до графіка накопичення палива, затвердженого Міненерго, це на 36,4% менше, ніж мало бути на цю дату.

7 з 23 енергоблоків ТЕС державної компанії "Центренерго" не виробляють електроенергію через відсутність вугілля і газу. З шістьох енергоблоків Київських ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 виробляє електроенергію лише один, а чотири простоюють через відсутність палива.

В той же час, вартість українського вугілля занижується, і на мою думку, робиться це навмисно. Ось як виглядає вартість українського вугілля в порівнянні до російського та вугілля за формулою "Роттердам +" :

російське – 1 971 грн/т

"Роттердам +" – 2 970 грн/т

українське – 1 810 грн/т

Маніпуляції трейдерів-спекулянтів на ринку, штучні цінові обмеження для виробників електроенергії та багатомільярдні борги на балансуючому ринку зробили свою справу. Криза в державному секторі вугільно-промислового комплексу та відсутність запасів вугілля на складах в осінньо-зимовий може призвести до ситуації "black-out" (масове відключення електроенергії).

Наразі, головна проблема навіть не в фінансах, а в тому, що на календарі вже середина серпня. Тобто вже логістично неможливо встигнути до початку осінньо-зимового періоду сформувати необхідні запаси вугілля (виключенням є вугілля з ДНР/ЛНР/Росії, тут встигнути можна).

Газова компонента генерації

Голова правління Групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко тиждень тому у Фесбук браво відрапортував про те, що план по закачці газу – 17 млрд кубів – виконано. Правда, потім свій пост чомусь видалив. Тож цитування очільника залишилось лише на сайті відомства.

На початок серпня 2021 року з 17,217 млрд кубів газу близько 4,276 млрд кубів – це газ приватних трейдерів. Частина з них – європейських, частина – з російським "корінням".

В мене є дуже великі сумніви в тому, що "невидима рука ринку" спонукатиме їх рятувати Україну. Будь-які спроби експропріації цього газу загрожують нам міжнародними судами.

Від того, що залишається – 4,662 млрд кубів – це технологічна "подушка", яка повинна залишатися для підтримки тиску в системі, ії чіпати не можна. Тобто реальний запас, на який можна розраховувати – 8,279 млрд кубів.

Експерти газового ринку прогнозують ціну на газ в опалювальний сезон 20 грн за куб (20 тис. грн за тис. кубічних метрів). Потрібно ставити питання щодо вартості гігакалорії на газових ТЕЦ та Житлокомуненерго в регіонах за такої вхідної вартості газу, якщо газ – це ¾ собівартості тепла?

Євроінтеграція

В рамках програми євроінтеграції енергосистеми України до ENTSO-E в лютому 2021 року заплановано експеримент з ізольованої роботи енергосистеми України, іншими словами, ми повинні від’єднатися від енергосистем Росії та Білорусі та попрацювати в ізольованому режимі два тижні.

До того часу Україна повинна виконати низку умов, передусім, вирішити фінансову і технологічну складову, а системний оператор (НЕК "Укренерго") повинен пройти сертифікацію.

Як ви думаєте, чи зможе український системний оператор увійти в експеримент з ізольованої роботи, якщо єдиний шанс хоч якось збалансувати енергосистему – це білоруський і російський імпорт і повна загрузка перерізу? Відповідь на це очевидна, а сама програма євроінтеграції буде зірвана.

Теорія змови

Я впевнений в тому, що більшість процесів, про які було сказано вище, сплановані зумисне і саме задля цієї мети – зриву євроінтеграції енергосистеми України.

Ближче до зимово-опалювального сезону, пропорційно зниженню середньодобової температури, ми усі разом побачимо дивну кооперацію антиукраїнських елементів усіх видів, фінансово вмотивованих політичних авантюристів на броньовиках/бульдозерах та нові "тарифні майдани"!

На жаль, корупційна складова, а також наше елементарне нехлюйство, ідуть у вигляді "бонусу" керманичам задуму з однієї сусідньої, теж не дуже теплої країни!

Замість післямови

По-перше, потрібно перестати робити вигляд, що нічого не відбувається, "подорослішати" і визнати проблеми. Ми живемо у жорсткому світі, у якому зазвичай темно та холодно! А ще ми на 7-ому році гібридної війни, яка має енергетичну компоненту!

По-друге, потрібно визнати, що енергетична галузь втратила керованість. Ми маємо Регулятора, який не відповідає ні за що.

Ми маємо міністра енергетики, якій не управляє нічим, але відповідає за все! Необхідно терміново навести порядок в управлінні галуззю, перепорядкувати частину енергетичних компаній Міненерго, навести лад в наглядових радах, звести в кожній з них чисельність "незалежних директорів" до "одного інтуриста".

По-третє, терміново, вольовим-адміністративним шляхом знайти ресурси для збалансування поточної ситуації на енергоринку у всіх його компонентах для проходження ОЗП 2021/2022 (на жаль, ми не маємо вже часу на ринкові методи).

По-четверте, в середньостроковій перспективі прибрати з законодавства (закону та правил ринку) основні "вузькі місця", ліквідувати можливість "торгівлі повітрям", прибрати перехресне субсидіювання, перестати вручну управляти ринком, впровадити реальні каральні заходи проти змов на ринку.

При цьому, впровадити повну монетизацію пільг (допомагати тим, хто не в змозі платити, потрібно грошима).

По-п’яте – потрібно перестати жити від зими до зими, нам потрібна стратегія. При цьому, енергетична стратегія – це річ не сама в собі – вона частина системи стратегічного планування держави.

Спочатку стратегічні плани вищого рівня ієрархії, тільки після них стратегії галузеві та територіальні. Ні науково-технічний, ні соціально-економічний, ні просторовий розвиток держави без енергетичної стратегії неможливий.

Неможливо забезпечити ні військову, ні продовольчу, ні інформаційну, ні будь-яку іншу безпеку держави, не розуміючи наперед вклад енергетичної компоненти. В широкому сенсі розвиток людської цивілізації – це поступальний розвиток енергетики та освоєння нових видів енергетичних ресурсів.

Але цілих п’ять-по – це складний шлях, це не наш метод, ми – прибічники простих, швидких та ефективних закулісних рішень.

Тому швидше за все вже сьогодні Андрій Борисович дзвонитиме Дмитру Миколайовичу просити Миколу Миколайовича наказати Сергію Володимировичу завозити в Україну з ДНР/ЛНР по 300 тис. тонн вугілля щотижня. Раз-два – і в дамки …