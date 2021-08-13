Як забудовники безкоштовно отримують гектари землі під Києвом 

За останні 10 років десятки гектарів у передмісті Києва в межах населених пунктів Чабани та Новосілки через корупційні схеми перейшли у комунальну власність Чабанівської селищної Ради та приватну власність або оренду будівельних компаній.

І все це під прикриттям Чабанівської селищної ради та її голови — Олександра Киризлієва.

У 2018 році в Новосілках збудували і ввели в експлуатацію десятиповерховий житловий будинок в охоронній зоні ставу (виток малої річки Віта) (ЖК "Новосілки", вул. Озерна, 4а, забудовник "Форум-Житлобуд")

Новообрані депутати та голова надали згоду на це будівництво навіть попри те, що прокуратура Києво-Святошинського району оскаржила рішення щодо будівництва багатоповерхівки із стоянкою для авто в охоронній зоні ставу природного походження (землі держави), а суд визнав будівництво протиправним. Кримінальні провадження згодом закрила поліція та прокуратура району.

У 2017 році сесія Чабанівської Ради надала згоду на розробку детального плану території (землі з акту на користування інституту садівництва (науково-дослідні поля землі державної власності), тобто запустила процес будівництва "Одеського Бульвару".

І дослідні поля перетворилися в будівельні майданчики.

Про вимоги Земельного Кодексу України, Постанови про погодження на відчуження земель державної власності НААН України, рішення про відчуження земель держави обласної ради Київської області, Постанови Кабінету Міністрів про передачу земель державної землі у комунальну власність та зміну цільового призначення земель (науково-дослідних полів на землі під житлову громадську забудову не йдеться.

Депутати Чабанівської селищної ради на чолі з селищним головою Олександром Киризієвим приймають рішення про передачу земельних ділянок із державної власності в комунальну, змінюють категорії земель.

Йдеться про будівництво 25-поверхових житлових будинків в селі Новосілки замість п'ятиповерхових, що є порушенням ДБНів.

Проєкт генерального плану смт Чабани не виноситься на громадські слухання. Ведеться судове провадження. Відповідач – Чабанівська селищна рада не повідомляє про судове провадження публічно і вносить зміни в генеральний план смт Чабани тричі.

Судове засідання призначене Києво-Святошинським районним судом на вересень 2021 року. Чи знають інвестори, що будівництво сумнівне – невідомо. Чим закінчиться судовий спір – поживемо побачимо.

ЖК "Одеський бульвар", ЖК "Вудлайн", ЖК "На Озерній" — будівельної компанії "Атлант", ЖК "Атріа Сіті Теремки" — Девелопер "Атріа" і Замовник ТОВ "Київ сіті Молл", ЖК "Софія Нова" — будівельна компанія "Мартинов", ЖК "Садочок" — замовник ТОВ "КДВ-капітал та інші.

Всі ці об’єкти об’єднує одне — вони збудовані на державних землях (науково-дослідні поля, сади), які із грубими порушеннями передали іншим фізичним та юридичним особам рішеннями ради та голови. ​​

Орієнтовна площа земель, що були незаконно передані різним фізичним та юридичним особам — близько 60 Га. Україна вже втратила ці гектари землі, але ні бюджет Чабанівської селищної Ради, ні держава в особі НААН (Національна Академія Аграрних Наук) не отримали ні копійки від операцій із землею.

За даними оголошень на сайтах з продажу нерухомості, одна сотка землі коштує не менше 4 тисяч доларів США. Тобто було втрачено близько 24 млн доларів. Де ці кошти?

Важливо зрозуміти весь трикутник: 1. Забудовники 2. Чабанівська селищна рада та Голова 3. Держава в особі Національної Академії Наук, Керівництво інституту садівництва та Інституту Землеробства, державне підприємство дослідне господарство "Новосілки", дослідне господарство "Чабани", Боярська лісодослідна станція (підпорядкована НААН).

І єдине, що скріплює цей трикутник — ні, не гроші — а гарантована безкарність, бо корупційна складова — не доведена, а безкарність — очевидна.

Голова і депутати селищної ради передають землі держави гектарами у приватну власність невідомим особам, змінюють цільове призначення, приймають генеральні плани та кожного року вносять зміни до генпланів. Учасники трикутника діють нахабно та брутально, бо знають, що вони — безкарні. А безкарність і породжує вакханалію місцевої влади.

Останній приклад — рішення Чабанівської ради щодо переведення земель під згаданими та майбутніми забудовами у комунальну власність, незаконно маніпулюючи з Генеральними планами Чабанів та Новосілок.

Більшість останніх рішень Чабанівської селищної ради — знову направлені на відчуження земель державної власності.

Детальні плани розробляються та затверджуються депутатами ради, забудовники заявляють про нові будівельні проекти — вакханалія триває і вона набирає обертів.