На ринку лісу нова монополія?

На українському ринку лісу паніка. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку намагається переписати правила продажу необробленої деревини лісгоспами під обрані біржі.

Така поведінка повністю суперечить завданню президента Володимира Зеленського вивести ринок з тіні онлайн, яке було поставлене в липні 2019 року в указі "Про деякі заходи щодо збереження лісів та раціонального використання лісових ресурсів".

Та головне не притаманна лісовому сектору активність Нацкомісії повністю нівелює кількарічні намагання уряду перевести ринок продажів необробленої деревини із корупціогенних прямих контрактів на інтернет-аукціони Prozorro.Sale.

Історично продажі необробленої деревини в Україні здійснювалися державними та комунальними лісгоспами за прямими договорами, що унеможливлює дієвий контроль держави над реальними обсягами продажів.

З часом лісгоспи почали реалізовувати товар на спеціалізованих офлайн-біржах, де пропозиція ціни відбувалася за принципом "піднятої руки".

І перший, і другий варіанти продажів є недосконалими. Відсутність відкритих торгів з рівним доступом для всіх охочих, очікувано призвела до втрат саме для держави.

Адже за прямими угодами чи закритими дверима бірж, ліс нерідко продається за заниженими цінами та достеменно невідомими для уряду об’ємами.

Минулого року аналітики StateWatch опублікували ТОП-10 корупційних ризиків під час реалізації деревини державними лісгоспами.

Щоб розчистити авгієві стайні в лісовому господарстві, в грудні 2019 року на виконання указу президента уряд прийняв експериментальну постанову, згідно з якою 25% деревини мають продаватись через майданчик Prozorro.Sale.

Це був розумний крок, який мав на меті уникнути шоку консервативних лісовиків від нових правил гри та інновацій.

Адже торги Прозорро відбуваються онлайн з повністю відкритою інформацією про товар та учасників.

Експеримент себе добре зарекомендував. Тож цього року в уряді готують базу для переводу всього обсягу деревини на конкурентну основу.

Утім, в Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку інше бачення розвитку лісового господарства.

З 01 липня набув чинності Закон №738, який визначає правові умови створення та роботи товарних бірж на території України як організованих ринків, в тому числі для реалізації стандартизованої деревини.

Здавалося, нові норми не зачіпають онлайн-аукціони по деревині, в тому числі через Prozorro.Sale, на яких реалізуються індивідуальні партії необробленої деревини. Останні не піддаються стандартизації, бо мають різний об’єм, складаються з відмінних сортів деревини, і мають безліч умов доставки від розкиданих по всій країні лісгоспів до клієнта.

Натомість Нацкомісія сповістила лісовий ринок про те, що віднині торги треба проводити лише на тих біржах, які отримали офіційну ліцензію від Нацкомісії. А таких на сьогодні...аж одна біржа. Це "Українська енергетична біржа".

Таким чином, через нехитрі роз’яснення Нацкомісії на ринку з’явився щасливчик, який має всі шанси стати монополією.

Без будь-яких вимог до прозорості інформації, публікації результатів аукціонів, — будь-чого. Монополія з повною непублічністю, що унеможливить ефективний аналіз ситуації на ринку як для уряду, так і для громадськості чи самих покупців.

Під питання поставлена робота уряду щодо переведення продажів необробленої деровини. А лісгоспи, які і без того, не були раді змінам, що на них насуваються — зовсім відправлені в нокаут.

Більше того, це фактично закріплює корупційну модель торгів деревиною. У чому різниця?

Prozorro.Sale не замінює інші біржі та майданчики, а об’єднує їх, дозволяючи клієнтам різних бірж торгуватись за будь-який лот, із забезпеченням вимог по повній прозорості роботи.

А сам УЕБ є однією з бірж, підключених до Prozorro (при цьому є однією з найменш активних бірж, що працюють по деревині). Фактично тепер замість демонополізації ринку, йде розворот до монополії.

Через нерозуміння, що буде далі, онлайн-аукціони просто зупинилися. Ймовірно лісгоспи повернуться до напівлегальної практики прямих контрактів з покупцями, яку не бачить в повній мірі держава.

Не віриться, що в Нацкомісії отак одним власним роз’ясненням всупереч планам президента та уряду вирішили перерозподілити ринок деревини під "обрані" біржі.

Тому вже зараз потрібне нове роз’яснення від Нацкомісії, яке ставить ліцензовані біржі не обов'язковими, а рекомендованими.

Тим більше, що на підписі у Володимира Зеленського лежить законопроєкт 4367, який чітко передбачає, що саме кабмін буде визначати перелік продукції, реалізація якої обов’язкова виключно на товарних біржа.