Вікна можливостей: кілька перспективних напрямків для бізнесу під час пандемії

Багато експертів характеризують нинішню кризу як мало не нову технологічну революцію. Мовляв, погляньте, скільки ноу-хау придумали за час пандемії. Але фактично вони не впізнають обличчя звичайної еволюції.

З цього приводу є показова історія. Напередодні пандемії журнал Scientific American опублікував перелік найбільш проривних технологій 2019 року.

Це солідне видання залучає в якості експертів справжніх учених: у 1950 році матеріал про теорії гравітації для цього видання писав Альберт Ейнштейн.

Але й солідні люди помиляються. Описані в матеріалі концепти не нові. Наприклад, системи зберігання даних на основі ДНК.

Microsoft дійсно побудувала в 2019 році таке сховище, що, ймовірно, і стало причиною внесення цієї технології в список Scientific American. Однак сам концепт з’явився набагато раніше: у 2012 році його винайшов професор Гарвардської медичної школи Джордж Черч.

Погодьтеся, на революцію не тягне. Те ж саме стосується і "проривів" минулого року. E-commerce, відеосервіси, платформи з надання дистанційних послуг існували й раніше.

Просто під час пандемії їх помітили ті, хто раніше з подібними сервісами справи не мав — і привіт, інвестиційний бум.

Проте, світ змінився. Щоб краще в ньому зорієнтуватися, підсвічу декілька перспективних напрямків і правил бізнесу.

Візьміть участь в EdTech-проєкті

За останні 10 років венчурні фонди влили в EdTech-проєкти $37 млрд. $4,5 млрд з них припало на перше півріччя 2020 року. Такими темпами сектор освітніх технологій не зростав ніколи.

За прогнозами, за наступні 10 років обсяг інвестицій в EdTech збільшиться до $87 млрд. Так, це вікно можливостей, яке, схоже, закриється нескоро.

Найактивніше ростуть акції азіатських компаній, при тому що 43% EdTech-сервісів знаходяться в США.

Подивіться на темпи зростання індійської Byju’s — найдорожчої ($13 млрд) компанії зі сфери освітніх технологій. За дев’ять місяців минулого року платформа залучила $1 млрд інвестицій. Б’ю Равендран, фаундер і CEO компанії, обіцяє, що наступного року Byju’s стане публічною компанією, акціями якої можна буде торгувати на біржах.

Китайський EdTech-сектор розвивається не менш активно. Після початку локдауна в Китаї онлайн-платформа Yuanfudao залучила $1 млрд, сервіс Zuoyebang — $750 млн.

З точки зору інвесторів, Китай є перспективним ринком: одних учнів початкових і середніх шкіл там 200 млн.

Інвестуйте в розробку AI-алгоритму

Таке ж зростання бачимо серед телекомунікаційних та e-commerce-сервісів. За час торішнього локдауна акції Zoom зросли утричі, у жовтні минулого року досягли вартості $559 за штуку.

Хтось побачив у цьому революційні зміни. Насправді ж під час відсутності конкуренції з боку старих інструментів нові стали активно рости.

Локдаун значно просунув більшу частину IT-індустрії, особливо проєкти, пов’язані з оптимізацією процесів і створенням хмарних сервісів.

Помітно виріс сектор створення програмного забезпечення для збору даних про користувачів, який аналітики консалтингової компанії Gartner назвали інтернетом поведінки.

Це свіжий і потужний тренд: за прогнозами, до 2025 року кожен другий землянин зіткнеться хоча б з однією програмою інтернету поведінки: моніторингом акаунтів у соціальних мережах, відстеження місця розташування, розпізнавання осіб або номерів автівок.

Як можна на цьому заробити? У світі повно стартапів, які розробляють поведінкові алгоритми. Найцікавіші проєкти — Breinify, Pivot, Healum, June, Financial Algorithms.

Американський стартап Breinify, наприклад, розробляє рішення для збору даних про покупки. На їхній підставі можна робити висновки про те, як на механізм прийняття рішень впливають емоції, погода, час доби й інші фактори. Саме час інвестувати в такі компанії — або зайнятися створенням аналогічного сервісу.

До речі, всі ці сервіси працюють на основі AI-алгоритмів. У створення алгоритмів інвестують і китайські e-commerce-компанії, на кшталт Alibaba Group (такі програми використовуються при будівництві повністю роботизованих смарт-готелів), і американські IT-гіганти.

Наприклад, у Microsoft штучний інтелект використовують для створення чат-ботів для служб підтримки клієнтів.

Створіть блокчейн-стартап

Ще один важливий пандемічний тренд — зростання алгоритмічної довіри. Пам’ятаєте, з чого почалося зростання криптовалютного ринку?

З обвалу долара через економічну кризу — тобто з падіння довіри до Федеральної резервної системи. У ситуаціях зростання нестабільності користувачі більшою мірою схильні довіряти алгоритмам. Наприклад, смарт-контрактам.

Зростання алгоритмічної довіри призвело до нової хвилі інтересу до технології розподіленого реєстру: всі знову заговорили про блокчейн.

Багато компаній почали обзаводитися власними DLT-сервісами. Найвідоміший бренд в цьому списку — Walmart — найбільша за обсягом виручки компанія у світі. Минулого року її прибуток склав $548 млрд.

Інтерес до всього, що пов’язане з блокчейном, як і раніше величезний. У кінці квітня токенізованими акціями Apple, Microsoft і MicroStrategy почала торгувати криптобіржа Binance.

Найбільш очевидна ідея для заробітку в блокчейн-індустрії — перехід на використання цієї технології для оптимізації власного бізнесу.

Готові рішення для банківського сектора сьогодні пропонує нью-йоркська компанія R3, для компаній на кшталт Walmart — Linux Foundation з Сан-Франциско.

Ще один варіант — створення власного стартапу. Вистрілити з новою криптовалютою сьогодні навряд чи вийде, а ось створити сервіс з неочевидною ідеєю — цілком можливо.

Приклад — Cubex Global, який оптимізує морські вантажоперевезення. Виявляється, що більше 100 млн морських контейнерів перевозять заповненими всього на 50%. Cubex викуповує і перепродає порожні простори.

Завдяки оптимізації можна знизити викиди СО2, які сьогодні складають 280 млн тонн на рік і коштують $25 млрд. Інноваційний підхід приніс Cubex Global перемогу в конкурсі UpLink Ocean Solutions Sprint, який цього року проводився в рамках Всесвітнього економічного форуму.

Припиніть використовувати прості схеми

Після пандемії стало очевидно, що світ двоходових схем віджив своє. Вже не можна побудувати успішний бізнес на очевидній ідеї. Просто купити яблуко, помити його і продати на гривню дорожче не вийде.

Сучасні бізнес можливості — це пазл, що складається з ідей, знайомств, фінансових можливостей, рівня розвитку юридичної інфраструктури, бекграунду фаундера. Він породжує незліченну кількість імовірностей, з яких за потрібного збігу виходить успішний проєкт.

Можливість стати успішним на примітивних схемах — це міф, що змушує новачків даремно витрачати час і гроші. Світ став набагато складнішим. Особливо це стосується IT, де вже немає ніш, в яких можна щось відразу придумати і моментально розбагатіти.

Об’єднуйтеся для створення проєктів

Є і хороші новини: деякі інструменти синтезу проривних ідей досі працюють. Я маю на увазі спілкування з реальними підприємцями, які розуміють, як влаштований ваш бізнес.

Такі люди можуть побачити, як можна поєднати, здавалося б, непоєднувані продукти чи послуги та отримати щось інноваційне.

Хороший приклад такої колаборації — турніри WePlay Ultimate Fighting League, на яких вдалося "подружити" дві схожі, але самобутні індустрії — класичний бокс та електронні файтинги. На стику вийшло яскраве шоу, що об’єднало фанатів обох напрямів.

Інший приклад — Porsche Cayenne. Супермаржинальне авто створювалося на основі технологій Volkswagen, а впроваджувалося на ринок Porsche. Якби цей союз не відбувся, перші робили б непогані бюджетні машини, а другі напевно продовжили б шлях до банкрутства.

Головне завдання будь-якого бізнесу — фокусуватися на можливостях, які можуть забезпечити зростання.

Це завжди пошук нового й ігнорування рамок, щоб розширити свій вплив на ринок. Нехай навіть для цього доведеться вступити в неочевидне партнерство з конкурентами.