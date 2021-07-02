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Чому "антиолігархічний" закон спричинить подорожчання житла в Україні

Чому "антиолігархічний" закон спричинить подорожчання житла в Україні

Збільшення податкового навантаження під час продажу нерухомості ляже на плечі споживачів. Від цього втратить уся галузь.
П'ятниця, 2 липня 2021, 13:12
Ростислав Мельник
президент корпорації нерухомості "РІЕЛ"

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №5600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень". 

В разі остаточного ухвалення, цим документом буде запроваджено близько 40 податкових новацій, більшість з яких експерти називають щонайменше надто агресивними для економіки України. 

"Збалансовувати бюджетні надходження" планується за рахунок збільшеного податкового навантаження на цілу низку галузей – промисловість, екологію, енергетику, сільське господарство, торгівлю тощо. 

Будівництво та ринок нерухомості – не винятки. Тож кожен потенційний покупець квартири в новобудові має готуватися до того, що зовсім незабаром за квадратні метри доведеться платити ще більше. 

І на цьому коливання на ринку не зупиняться: далі неминуче здорожчає і "вторинка". 

Ідея урядових розробників законопроекту зрозуміла: планувалося збільшити податкові надходження від продажу третього та наступних об’єктів нерухомості протягом звітного податкового періоду.

Сплачувати його мали б ті юридичні та фізичні особи, для яких це – бізнес: вони інвестують у нерухомість зазвичай на етапі "котловану" і далі, після завершення будівництва або навіть і ремонту, перепродають об’єкт значно дорожче. 

Та втілення цієї ідеї в такому вигляді, як це зараз на столі у народних обранців, призведе до зовсім несприятливих результатів.

На мою думку, з дня ухвалення законопроекту в цілому з’явиться одразу кілька причин для зростання ціни на нерухомість загалом – і на первинному, і на вторинному ринку.

Перша – те, як відреагують учасники ринку-фізичні особи, які змушені платити податки не лише кілька разів, а відтепер і в кілька разів більші. Адже спочатку оподатковується їхній дохід фізичної особи — це 18% плюс військовий збір 1,5% . 

Далі вони, приміром, вкладають ці кошти в нерухомість з метою подальшого перепродажу, і, коли наступає цей момент, їхній дохід знову оподатковується. 

До сьогодні такий податок становив 5% з доходу від продажу кожного об’єкта та 1,5% військового збору. А в разі ухвалення змін до Податкового кодексу – вже 18% з доходу від продажу третього і кожного наступного об’єкта плюс усе ті ж 1,5% військового збору. 

Ці фінансові втрати буде перекладено на кінцевого покупця, якому доведеться працювати ще на кілька років довше, аби дозволити собі придбання власного помешкання.

Одразу відреагують і гравці ринку-юридичні особи: згідно із запропонованими нормами Податкового кодексу вони, здійснюючи покупку об’єкта нерухомості в забудовника, змушені будуть сплачувати 20% ПДВ. 

Звісно, це фінансове навантаження буде включено у вартість, за якою цей об’єкт пізніше продаватимуть. 

Фінансових втрат зазнають і забудовники. Щонайперше тому, що через цю фіскально-вагому ініціативу Уряду різко зменшиться кількість укладених угод на ринку нерухомості. 

Адже від 30% до 60% таких угод стосувались саме купівлі об’єктів з метою їх подальшого перепродажу. Частина цих коштів, які зазвичай і реінвестувались у будівництво, вже не надійде до девелоперів. 

Іще одна фінансова втрата для забудовників – скасування пільгового оподаткування операцій, раніше не обкладених ПДВ. І це фінансове навантаження теж буде включено в собівартість кожного їхнього об’єкта нерухомості. 

Одне моє будівництво дає роботу щонайменше 10 тисячам людей: від власне наших будівельників, працівників цементних заводів, робочих у кар’єрах до персоналу транспортних і заправних підприємств. 

Тож станом на зараз я оцінюю ВВП від девелоперів не у 2,4%, як зазначається в офіційних звітах держави, а 12-15% ВВП країни. Втрати від колапсу на ринку нерухомості, що може бути спровокований в разі запровадження змін в оподаткуванні, будуть відчутними для всієї держави.

За оцінками експертів, реалізація комплексу запропонованих зростань ставок і збільшення баз оподаткування окремих податків та зборів коштуватиме бізнесу та громадянам 48.28 млрд грн на рік або 1,15% від ВВП. 

Це безпрецедентне зростання податків і максимальне збільшення податкового навантаження за останні роки. 

Усім відома модель функціонування будь-якої економічної системи — що вищий податковий відсоток ВВП (ред.: частка доходів юридичних і фізичних осіб, що збирається як податки), то нижчі темпи економічного зростання – чомусь виявилась невідомою Урядові. 

Шкода, що заручником таких помилок стане населення, шлях якого до власного помешкання продовжується іще на кілька років.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
нерухомість податки законодавство

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