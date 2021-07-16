Як зупинити безгосподарність та розкрадання державного майна?

Уявіть собі ситуацію: ви живете у власній квартирі, але дуже приблизно уявляєте, що в ній знаходиться.

Вам невідомо скільки у вас шаф, столів, одягу, взуття. Час від часу, відкриваючи двері, ви натрапляєте на якийсь стародавній мотлох, про який не мали і гадки.

Ваша ванна та умивальник наскрізь прогнили і ними не можна користуватися. При цьому ви постійно платите гроші за утримання непотрібних речей.

Це — не опис психічного розладу і не страшний сон.

Це — реалії багаторічного управління державним майном в Держпродспоживслужбі.

Чи може держава бути ефективним власником? В українських реаліях відповідь – "скоріше ні, нiж так". Але в окремих випадках, як-от із значною кількістю майна Держпродспоживслужби, — "точно ні".

Безгосподарність – найбільш точне слово, яке характеризує ситуацію, яка склалася. "Державне" в нашому випадку означає "нічиє". А що буває з таким майном в Україні — зрозуміло.

Зараз ми намагаємося покласти цьому край.

Останні місяці наша команда активно займається аудитом державного майна, яке знаходиться на балансі підрозділів Держпродспоживслужби. Це Авгієві конюшні, які не розчищалися десятиліттями.

На балансі Служби знаходяться сотні будівель, льохів, складів, гаражів, майнових комплексів, заводів, які не потрібні державі і не використовуються.

Частина з них знаходиться в аварійному стані, а коштів на ремонт чи відновлення у держави немає.

Найцiкавiше, що ніхто в Держпродспоживслужбі до цього моменту навіть не зробив серйозну спробу зрозуміти, чи потрібне державі це майно в майбутньому!

Більше того, ніхто до нас не спромігся навіть елементарно порахувати кількість цього майна і зрозуміти стан, в якому воно знаходиться.

Немає ефективної та прозорої системи державної власності. Не дивно, що частина майна держави просто знаходиться "в тіні" — воно не обліковане і не зареєстроване. Звичайно, такий підхід до управління призводить до корупції та тіньових схем.

Окремий біль – це державні "ветсанзаводи" — підприємства, які мають займатися утилізацією та переробкою відходів тваринного походження, неякісних харчових продуктів і продовольчої сировини.

Навести порядок з усім цим сонмом проблем – наш обов’язок і пріоритетне завдання. І це не просто забаганка, це реальна необхідність.

На сьогодні наша команда закінчує аудит майна по всій Україні і планує реалізацію плану "генерального прибирання" в Держпродспоживслужбі. Він включає:

- аналіз потреб Служби з урахуванням її подальшого розвитку. Тобто ми маємо зрозуміти для себе що вигідніше: приватизувати об’єкт чи вкласти державні кошти для його відновлення і функціонування;

- впровадження електронної системи обліку майна. Це потрібно для створення максимально повного реєстру і унеможливлення корупції;

- розробку проєктів реконструкції та модернізації майнових комплексів, у тому числі ветсанзаводів;

- приватизацію та передачу в оренду непотрібного державі майна;

- проведення модернізації та реконструкції потрібних державі об’єктів.

Реалізація цього плану вимагає багато часу. Ми не тішимо себе ілюзіями, що все вдасться зробити за декілька місяців чи рік.

Однак, "генеральне прибирання" у сфері майна Держпродспоживслужби – це необхідність. Інакше безгосподарність виллється у величезні державні втрати й проблеми пов’язані з корупцією, зайвими навантаженням на бюджет чи, навіть, проблемами в екологічній сфері.

Тож наша команда не зволікає і активно працює над створенням дійсно ефективної системи управління державним майном.