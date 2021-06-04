Виставлено на аукціон: як змінюється порядок земельних торгів

Діджиталізація та публічність торгів мінімізують можливі корупційні ризики з операціями з землею.

По-перше, вся інформація про те, хто і що продає або передає в оренду, буде в режимі реального часу — всі бачитимуть усе.

По-друге, ті, хто беруть участь в аукціоні залишатимуться невідомими до його завершення — до визначення переможця.

По-третє, в процес аукціону ніхто не може втрутитися. Протокол торгів формується автоматично та фіксує реальний результат. Договори відкрито публікуються в системі.

Також неможливо не викупити лот і тим самим зірвати аукціон. Від цього рятує гарантійний внесок. Недобросовісному учаснику дуже дорого обійдеться такий зрив.

В системі Prozorro.Продажі вже п’ять років відбуваються аукціони в рамках приватизації та оренди державного та комунального майна, дозволів на користування надрами, продажу активів у процесі банкрутства та багато іншого.

Наразі проведено понад 43 тисячі успішних аукціонів, які принесли бюджету 37 млрд грн доходу. Тому система Prozorro.Продажі здатна забезпечити прозоре та ефективне проведення земельних торгів.

Які землі продаватимуться і хто зможе їх купити

Норма про продаж та оренду землі на електронних аукціонах стосується лише державної та комунальної власності.

Причому земельні ділянки сільськогосподарського призначення продавати заборонено до 2024 року. Їх можна тільки здати в оренду на електронних аукціонах.

Несільськогосподарська державна земля може як продаватися, так і здаватися в оренду через аукціони.

Власники розпайованих земель сільськогосподарського призначення зможуть вільно розпоряджатися своїми наділами і матимуть законне право для їх продажу на зручних для них ринках.

Покупцями державних земельних ділянок можуть бути як приватні чи державні компанії, так і підприємці. І тому це створює нові можливості для бізнесу, адже прозорі аукціони відкривають доступ до ресурсів, які до цього були в обмеженні.

Основні вимоги до торгів

Технічні деталі проведення аукціонів має ще визначити уряд у відповідній постанові. Законопроєкт визначає певні особливості. Зокрема, що це мають бути лише аукціони на підвищення ціни.

З метою обмеження зриву торгів збільшується розмір гарантійного внеску: 30% стартової ціни продажу земельної ділянки та 30% стартового розміру річної оренди. Наприклад, у приватизаційних аукціонах гарантійний внесок складає 10%, в інших, як правило, 5%.

Орендар має переважне право на купівлю земельної ділянки і може здійснити викуп за максимальною ціною торгів. Процедура реалізації переважного права тепер є закріпленою на рівні Земельного кодексу України. А тому права орендарів більш захищені.

Також законопроєкт встановлює вимоги до формування стартової ціни продажу та оренди землі. А ще забороняє відчуження орендованих земельних ділянок без згоди орендаря.

Як проходитимуть аукціони

В цілому земельні торги будуть схожі на аукціони, що вже проходять в Prozorro.Продажі. Вони відбуватимуться на акредитованих в системі майданчиках.

Наразі їх працює понад 40. Продавці та покупці мають змогу вибрати один із них. І це також забезпечує рівний доступ до торгів.

Оголошення про проведення аукціону продавець публікуватиме на вибраному ним майданчику.

Потенційні учасники ознайомлюються з лотом та через свої особисті кабінети на електронних майданчиках подають заявки на участь.

Вони обов'язково мають сплатити реєстраційний та гарантійний внесок у розмірі, визначеному законодавством. А також вказати закриту цінову пропозицію — суму, яку вони готові сплатити за лот.

Якщо на аукціон надійшло менше двох пропозицій, то він не відбувається. За винятком повторного аукціону. Перемагає той, хто запропонує найвищу ціну.

Таким чином забезпечується справедлива оцінка вартості земельних ділянок. Адже пропозиція, яку ринок надасть у торгах, в процесі конкурентної боротьби — і є та сама оцінка.

А відкритість процедур електронних аукціонів та механізми, що унеможливлюють маніпуляції з даними, вже багаторазово підтверджували ефективність системи Prozorro.Продажі як інструменту реформування раніше непрозорих ринків.

Перші земельні аукціони мають стартувати вже 6 липня 2021. Відкриття ринку землі є однією з найважливіших умов для раціонального використання земельних ресурсів і подальшого становлення ефективних земельних відносин між бізнесом та державою.

Ці зміни сприятимуть значному розвитку сільського господарства, малого та середнього бізнесу в Україні.