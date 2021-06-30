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Розвиток IT-ринку України: складнощі, виклики та можливості

Розвиток IT-ринку України: складнощі, виклики та можливості

Які напрямки IT-ринку найбільш динамічно розвиваються в Україні та з якими труднощами стикається галузь.
Середа, 30 червня 2021, 17:39
Інна Соловйова
CEO & founder IT-компанії Integrity Vision

Коли ми говоримо про перспективи українського IT-ринку, одразу постає питання — наскільки сильно він відрізняється від світового і чи відрізняється взагалі?

Глобально ми не відрізняємося — чим далі, тим більше ми інтегровані в загальносвітову систему IT. Але, якщо придивитися уважніше до кухні індустрії — відмінності є.

Головна відмінність — ми по-різному ставимо акценти в сегментах ринку. Наприклад, зараз в українському IT фокус на диджиталізацію в банківській системі на порівняно вищому рівні через високу конкуренцію в цьому сегменті. 

В цьому наше локальне "ноу-хау" і, безумовно, це можна вважати сильною стороною технологічних досягнень ринку. Але ми немов фокусуємося на одному сегменті, ігноруючи ряд інших — внаслідок цього начебто перескакуємо кілька етапів. 

Для українського IT характерно переходити етапи еволюції революційним шляхом — ми їх перестрибуємо.

Інший момент відмінності — в українському IT-сегменті зараз є складнощі з точки зору ресурсу. Є багато аутсорсингових компаній, які працюють на закордонні країни. 

Такі компанії мають великі внутрішні ресурси на оплату праці — в цьому складність розвитку для українських компаній. Багато розробників хочуть працювати в закордонних, а не українських проєктах. 

Для одних — це можливість підтягнути англійську і мати винятковий рядок в резюме для зростання свого цінника, як фахівця. Для інших — можливість виїхати за кордон на постійне місце проживання.

Ще один важливий момент в тому, що в Україні та за кордоном відрізняється культура ведення бізнесу. У нас дуже розвинена культура емпатії, бізнес стає все більше соціально-відповідальним — це важливі складові ділової культури в Україні, які варто відзначити.

Що змінилося і що чекає IT-ринок в найближчому майбутньому

Є кілька напрямків в IT-сегменті, популярність яких зросла через пандемію.

Один з основних — IT-безпека. Ця сфера була актуальна завжди, але коронавірус тільки "підсвітив" її важливість. Зараз в інтернеті зросла кількість транзакцій, що призвело до зростання шахрайства в мережі. 

Важливий момент: сучасні шахраї кожен раз створюють нову комбінацію для отримання грошей обманним шляхом. Це точно не та сфера, де можна один раз встановити захисні механізми й вони працюватимуть завжди. 

Тому IT-безпека — це майданчик для розвитку, причому постійного.

Друга сфера, яка вже успішно виграє конкуренцію в апаратного забезпечення — хмарні системи. Ще кілька років тому IT-компанії, які розвивалися в напрямку Hardware (апаратне забезпечення) відчували себе набагато краще і впевненіше. 

Тут вже можна визначити на чиєму боці перевага — сьогодні користувачі хочуть зберігати інформацію в хмарах без прив'язки до апаратного забезпечення. Далі цей процес буде тільки розвиватися.

І нарешті третій напрямок, який буде рости в IT в найближчому майбутньому — це інтелектуальна праця в розробці з правом власності. Вже зараз можна припустити, що в найближчому майбутньому ця сфера буде мати найбільший прибуток в IT-галузі.

Головні труднощі, виклики та можливості для українського IT-ринку

Я не здивую багатьох, якщо скажу, що головна складність українського IT-ринку сьогодні — це "відплив мізків". 

Українським IT-компаніям складно конкурувати з рівнем завдань і зарплат компаній міжнародного рівня. Це ще одна парадигма — вікно для розвитку і нагадування багатьом компаніям про те, що потрібно переглянути свої підходи.

Відсутність підтримки з боку держави — ще один факт, який не можна не проговорити. Наявність спрощеного оподаткування на законодавчому рівні суттєво допомогло б розвитку IT-галузі в країні.

Ну і головна складність в умовах пандемії — відсутність чіткого прогнозу розвитку галузі. Мета залишитися успішним, вижити, зберегти та не розгубити все напрацьоване — це не мета. 

Дуже важливо мати точний прогноз на майбутнє: плани, шляхи розвитку, досяжні цілі. Ми в компанії завжди це опрацьовуємо, навіть в сучасних умовах турбулентності та невизначеності.

Серед головних викликів, з яким зіткнеться українська IT-сфера — сплеск і дефіцит ресурсів. Сплеск попиту на IT-фахівців привів до явного недотримання пропорцій — українські IT-компанії хочуть наймати на роботу своїх розробників, але багато хто з них працює в закордонних аутсорсингових компаніях (де їх зарплата постійно зростає). 

Ринок уже перегрітий і в якийсь момент іноземні замовники можуть повернутися до нас спиною і подивитися на ринки інших країн. 

Там розробки нижче за якістю, але замовники можуть спочатку поставити більш жорсткі умови при перевірці якості, щоб забезпечити високий результат і розв'язувати цю проблему.

Потрібно також враховувати сценарій, при якому може змінитися структура прийняття розробників на аутсорс. 

Як приклад, американські IT-компанії тримають високорівневі інтелекти саме у своїй країні, віддаючи назовні (і українським розробникам в тому числі) вужчі завдання. 

Зараз ми вже конкуруємо з усім світом, де розвинена галузь IT. Але, разом з тим, в Україні сильно просідає профільна IT-освіта — просто не вистачає навчальних закладів, оскільки питання розвитку IT-галузі не розглядається в пріоритеті на державному рівні. 

Дуже важливо переглянути систему навчання — в Україні вже є багато синіорів, які самі можуть викладати. Якщо підняти ідею пріоритетності IT навчання на всеукраїнський рівень — ми піднімемо ВВП не коштом ресурсів і копалин, а внаслідок розвитку IT-галузі.

Говорячи про виклики в українському IT-сегменті, багато хто зараз підіймає тему "навали" білоруських розробників в Україні. Але я не бачу в цьому проблеми та вже тим більше — загрози. 

У наших білоруських колег теж хороша фізмат база. Нам сьогодні непросто, а їм непросто у квадраті. Для білоруських девелоперів Україна — це привабливий ринок через низку причин. 

Ми близькі для них не тільки в територіальному відношенні, але ще і з точки зору мови та менталітету. Також вважаю, що гідна конкуренція — це сприятливе середовище для подальшого розвитку галузі. Тому я бачу в цьому тільки переваги.

Хочу закінчити на позитивній ноті — я вірю, що Україна може стати ідеальним місцем для життя айтівців з різних країн. Зарплати в цій сфері високі, а вартість життя нижча (в порівнянні зі США і країнами Західної Європи).

Було б здорово, щоб в недалекому майбутньому ми створили всі умови для того, щоб Україна стала цікавим і вигідним місцем для іноземних розробників. Звичайно, для цього потрібна правильна єдина політика держави. 

Людям важливо в щось вірити — якщо ми побачимо підтримку IT-галузі з боку держави, люди приєднаються до цього процесу.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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