Нові правила в ЄС. Як Україні долучитись до європейського ринку електронної комерції

Світова пандемія спричинила перехід частини економіки в онлайн — більшість товарів та послуг стали купуватися через Інтернет.

Це безпосередньо стосується й ЄС, оскільки європейський ринок електронної комерції є одним із найбільших у світі.

Він дуже швидко і динамічно розвивається, тому за останні 10 років в ЄС значно змінилось законодавство щодо електронної комерції.

Наприклад, з 1 липня 2021 року там починають діяти нові правила щодо ПДВ для онлайн-продажу товарів та послуг. Тепер усі імпортні посилки, незалежно від їх вартості, будуть обкладатись ПДВ. І ці зміни не єдині.

Уряд визначив своєю ціллю інтеграцію України до Єдиного цифрового ринку ЄС. Електронна комерція є одним із важливих елементів цього ринку.

Враховуючи ті зміни, які відбуваються в ЄС, Україні варто теж над ними почати працювати, щоб у майбутньому успішно приєднатись до одного із найбагатших ринків світу.

Що вже зробила Україна?

У 2015 році було прийнято Закон "Про електронну комерцію", який дозволив імплементувати у національне законодавство Директиву від 2000 року (точніше – 2000/31/ЄС).

З формально-юридичної точки зору Україна виконала своє зобов’язання. Але проблема полягає в тому, що за останні 20 років в ЄС значно змінилось інше законодавство, яке є дотичним до сфери електронної комерції. За цей час відбулися такі зміни:

– змінений порядок здійснення електронних платежів;

– введені нові правила для припинення невиправданого геоблокування;

– запроваджені нові правила щодо послуг транскордонної доставки посилок;

– переглянуті правила захисту споживачів;

– прийнято директиву щодо контрактів на поставку цифрового вмісту та цифрових послуг;

– прийняті нові правила щодо ПДВ для онлайн-продажу товарів та послуг, а також спрощені процедури розмитнення та оподаткування.

Роботи більш ніж достатньо, трішки деталей. Почнемо з ціни та якості товарів – те, що найбільше хвилює пересічних українців.

Зокрема, інтернет-майданчики зобов’язані чітко інформувати споживачів про основні критерії відбору товарів, має бути чітко вказана відпускна ціна і як вона змінювалась. Споживачі повинні мати однаковий рівень своїх прав, незалежно від того, в якій із країн ЄС знаходиться продавець.

Національність, місце проживання не можуть бути використані для відмови в доступі (так зване геоблокування) до інтернет-магазину або до послуг, що надаються в інтернеті.

Йдемо далі: поставки цифрового вмісту та цифрових послуг – а це відео, музичні файли, програмне забезпечення, трансляції в прямому ефірі, програми для чату та соціальні медіа – в Україні жодним чином не регулюються.

Ще один напрямок, який не відображений у законодавстві України: в ЄС почало діяти положення, згідно з яким всі поставки дистанційної купівлі-продажу повинні оподатковуватись у пункті призначення із зобов'язанням застосовувати ПДВ у країні замовника з моменту, коли транскордонний продаж В2С перевищує 10000 євро.

Звітування про ПДВ згідно з цими новими правилами буде спрощено завдяки використанню системи звітності "єдиного вікна" (OSS - One Stop Shop) для декларування всіх транскордонних продажів В2С через податковий портал в якійсь одній державі-члені.

Це актуально насамперед для наших компаній та поштових операторів, які здійснюють експорт товарів в ЄС.

Окрім того, в Україні розмір комісійної винагороди за еквайрингові послуги під час онлайн-розрахунків в 7 разів перевищує встановлений розмір ставок в країнах Європейського Союзу.

Та й сама доставка товарів відбувається набагато довше (у порівнянні з ЄС) та за високими цінами на міжнародні відправлення.

Ну і на завершення про контроль у цій сфері. В ЄС особлива увага приділяється регулюванню цієї сфери та діяльності великих онлайн-майданчиків, які можуть монополізувати ринок.

Усі ці перераховані моменти повністю відсутні в Україні і саме це робить наш ринок більш ризикованим та небезпечним для споживачів.

Саме тому велика частина ринку е-комерції в Україні знаходиться в тіні і це призводить до того, що сюди часто потрапляє продукція невідомого походження. Також контрабанді сприяє існуючий поріг звільнення від оподаткування ПДВ в Україні (до 150 євро) без мита.

Верховна Рада у першому читанні прийняла закон "Про захист прав споживачів", однак він потребує доопрацювання і якнайшвидшого запровадження, враховуючи динаміку змін у світовій економіці та "коронавірусні" реалії.

А особливо, зважаючи на євроінтеграційні обіцянки Президента та Уряду, а то "графік реформ" доведеться знову зміщати, як це було в Україні уже не раз.

Співавторка: Маріанна Казацька, кандидат юридичних наук, експерт з юридичних та податкових питань