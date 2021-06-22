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Дія City — шанс для української IT-індустрії

Дія City — шанс для української IT-індустрії

Новий правовий режим дозволить ІТ-галузі легально працювати в Україні, сплачуючи менше податків, ніж у сусідніх країнах.
Вівторок, 22 червня 2021, 08:15
Павло Шлапак
директор представництва SoftTeco в Україні

Події останнього року в Білорусі мали сильний вплив на її IT-індустрію, багато хто скористався програмою релокейта в інші країни. 

Україна приваблює білоруські компанії своєї географічною близькістю, високим рівнем підготовки фахівців і перспективою створення спеціального правового та податкового режиму Дія City.

Свого часу я бачив, як в Білорусі розвивався ПВТ (Парк високих технологій — назва спеціального податково-правового режиму), які переваги отримує держава, компанії і ІТ-спеціалісти від цих умов, і дуже чекав, коли щось подібне з'явиться в Україні. 

Мої сподівання справдилися. Якщо порівнювати податкові режими в різних країнах, де наша компанія має офіси, то в Україні в рамках Дія City можуть бути найсприятливіші умови.

Ми робили відповідний фінансовий аналіз. Наприклад, візьмемо за основу оклад в $3000 і порівняємо, скільки з цих грошей отримає співробітник, і які витрати понесе сама компанія, сплачуючи податки і займаючись їх адмініструванням.

Так ось, в Білорусі, якщо фахівець отримує на руки $2580, то витрати підприємства складають $3175. У Польщі цифри будуть відрізнятися досить кардинально: на руки фахівець отримає $2140 при затратах компанії $3614.

В Україні ситуація найцікавіша. Працювати за трудовим контрактом, сплачуючи податки "в білу" — найбільш невдячна справа. Дуже дорого, майже як в Польщі: співробітник отримає на руки $2415, а витрати підприємства складуть $3660. 

За умов роботи з ФОП, на руки співробітник отримає $2801, а витрати підприємства складуть ті ж $3000 доларів зарплати, адже ніякого додаткового оподаткування для роботодавця не передбачено. 

Так працювати компаніям, зрозуміло, що вигідніше. Але це спірна схема. Наша компанія хоче працювати в Україні довго і стабільно. Тому для нас важливо будувати прозорий бізнес за європейськими стандартами.

За умовами спецрежиму Дія City, при вищезгаданому брутто окладу $3000, співробітник отримає на руки $2756 доларів, а витрати підприємства складуть ті ж $3000. 

Погодьтеся, різниця в порівнянні з роботою за схемою ФОП фінансово незначна, але переваги, які відкриє спецрежим, — набагато більші. Фактично, Дія City — це нові прозорі і зрозумілі іноземним інвесторам правила гри. 

Тобто, всі отримають комфортні податки легально, без будь-яких ухилянь від податків і ризиків. Більше того, економія на адмініструванні податків ФОП-співробітників цілком і повністю покриває різницю в 1,5% військового збору, який потрібно платити резидентам Дія City, і навіть перевищує її.

При такому режимі багатьом компаніям стане вигідніше наймати співробітників саме в українські офіси. 

Сюди зайде набагато більше іноземних компаній, будуть зрозумілі умови для залучення великих інвестицій, що буде посилювати конкуренцію і, відповідно, зростання зарплат.

Про різні підходи 

За останні кілька років я об'їздив понад 15 країн з робочих питань і можу з упевненістю сказати, що в Україні — ідеальний баланс між якістю і вартістю послуг.

Якщо порівнювати роботу наших фахівців в країнах, де є основні офіси SoftTeco, то тут варто розповісти про три різних підходи. В ІТ-індустрії є своєрідний мастхев в умовах, які пропонуються айтішникам. Це зарплата, соцпакет і набір бенефітів, які пропонує компанія.

У Білорусі фахівцям важливо мати офіційне працевлаштування. Вони, як правило, менше переходять в інші компанії до закінчення проектів.

До Польщі їдуть за прозорістю. Там компанії легко пояснити замовнику робочу схему.

В Україні ж, з огляду на популярну схему роботи з ФОП, люди ставляться до своїх зобов'язань набагато вільніше, і більше схильні переходити з компанії в компанію.

Таким чином, фахівців з Білорусі іноді доводиться довго переконувати працювати в Україні, бо для них схема роботи по ФОП не завжди зрозуміла. І тут я підтримую систему трудових відносин, яку пропонують в Дія City — гіг-контракти.

Про перспективи Дія City

Маючи багаторічний досвід за плечима, я б сказав, що Дія City — це шанс для української IT-індустрії розвиватися в правовому полі і залучати інвестиції. Гіг-контракти — це можливість працювати в штаті, мати додаткові соціальні пільги із зрозумілою для іноземних інвесторів схемою.

Система оподаткування, за нашими підрахунками, ставить Україну поза конкуренцією. 5% ПДФО, 22% ЄСВ від мінімальної зарплати, 1,5% військового збору. До всього, буде запропонована можливість платити ПнВК в розмірі 9% замість податку на прибуток (18%).

Я цілком розумію, чому Дія City зустрічає певний опір з боку окремих представників ІТ-галузі. Багато компаній звикли до поточних умов і не хочуть нічого змінювати. 

Звичайно, повне дотримання податкового законодавства несе певні витрати. Але тільки на початку шляху. У перспективі це стане величезним плюсом. Причому не тільки фінансовим, а й іміджевим. 

Адже відомо, що міжнародні партнери високо цінують прозорість і чесність. Для нас такі умови є апріорі правильними — ми так працюємо завжди і всюди.

Ми покладаємо великі надії на розвиток бізнесу в Україні. Нові правила гри цьому будуть максимально сприяти. Упевнений, Дія City має всі шанси стати поштовхом у відносинах з іноземними інвесторами і у появі нових великих ІТ-проектів.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
ІТ законодавство податки ІТ-ринок

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