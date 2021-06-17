Прозора приватизація: як не платити хабарі

Я не триматиму довгу інтригу і розкрию всі карти відразу: існує гарантований спосіб перемогти в приватизаційному аукціоні!

Потрібно просто зареєструватись на аукціоні і запропонувати максимальну ціну за об'єкт! А щодо хабарів, їх просто немає за що і кому давати. Чому? Зараз поясню.

На написання цієї колонки мене "надихнула" подія, яка відбулася нещодавно на Чернігівщині. За інформацією зі ЗМІ, чиновник вимагав хабар за, начебто, "сприяння" у приватизації готельного комплексу. Правоохоронці взяли його "на гарячому", далі справа продовжиться в суді.

Але головне в цій історії те, що дії чиновника є нічим іншим як шахрайством. Тобто, насправді він жодним чином не міг вплинути на проведення приватизаційного аукціону, а тим більше на його результат.

Неможливість втручання забезпечують дві головні складові нових прозорих правил приватизації, на яких я хочу наголосити.

Перша складова — це повне розкриття інформації за принципом "всі знають все", реалізована через стандартний для ринку, але новий для держуправління механізм — віртуальні кімнати даних.

На практиці це означає, що кожен бажаючий може зайти на наш сайт, обрати об'єкт, який його цікавить, і отримати доступ до всієї необхідної інформації про нього.

Тобто вся інформація, якою володіє Фонд держмайна про об’єкти, доступна і для потенційних інвесторів.

Все це можна зробити з будь-якої точки світу, де є інтернет. Тому жоден чиновник, який обіцяє "додаткову інформацію", апріорі є шахраєм і нічого нового розповісти не може. Це можна перевірити і на прикладі готелю "Слов'янський", зайшовши в кімнату даних цього об'єкта.

Принагідно хочу запропонувати вам переглянути наше нове відео про віртуальні кімнати даних, яке ми зробили спільно з нашими партнерами з USAID. Це коротка відеоінструкція про те, як користуватися інструментом і яке значення він має для прозорості приватизації.

Тепер щодо другої складової прозорих правил приватизації. Це прозорі аукціони, які проводяться онлайн на базі системи Прозоро.Продажі.

Про всі переваги системи вже написано чимало, а свою дієвість у контексті протидії корупції вона доводить щоденно, заробляючи державному бюджету мільйони гривень.

Правила проведення аукціонів влаштовані таким чином, що ні я, ні Голова Фонду держмайна, ні будь-який інший чиновник не знають, скільки осіб зареєструвалися на аукціон, хто ці люди та які початкові цінові пропозиції вони подали.

А зареєструватися можна за допомогою одного з понад 40 авторизованих на "Прозоро.Продажі" майданчиків, які конкурують між собою.

Коли ж у визначений час розпочинається аукціон, всі охочі можуть спостерігати за його перебігом, бачачи лише номери учасників, персональні дані яких оприлюднюються тільки після закінчення торгів. Тому жоден чиновник, чи будь-хто інший не може вплинути на роботу автоматизованої системи та перебіг онлайн-аукціону

Єдиний спосіб перемогти на приватизаційному аукціоні — це запропонувати найвищу ціну під час відкритих торгів. Адже повне розкриття даних та прозорі аукціони позбавляють будь-кого можливості незаконно підзаробити на приватизації.

Тому, якщо вам пропонують особливі умови, ексклюзивну інформацію, гарантію перемоги тощо — перед вами гарантовано шахраї, про яких краще повідомити правоохоронні органи.

А якщо у вас є вільні зайві кошти, раджу витратити їх на добрі справи, наприклад, на благодійність, або допомогу для армії. Це буде величезним плюсом до карми і точно підніме шанси на успіх у торгах!