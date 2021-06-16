Всі розділи
Укр / Рус
Ірраціональна стабільність. Чому старші працівники найбільш стійкі та вразливі у період COVID-19

Ірраціональна стабільність. Чому старші працівники найбільш стійкі та вразливі у період COVID-19

Більше 60% працівників старше 40 років мали проблеми з пошуком роботи через вік.
Середа, 16 червня 2021, 13:30
Марія Абдулліна
керівник напряму OLX Робота

Людей пенсійного й передпенсійного віку не надто охоче наймають на нову роботу, проте саме вони досі є фундаментом багатьох професій, особливо робітничих. 

Поряд із цим, поки в Україні від Covid-19 вакциновано трохи більше 2% населення, а люди старше 65 – пріоритетні кандидати на щеплення, саме вони мають своєрідну фору як робоча сила. 

Пандемія підкреслила ці та інші суперечності, водночас ускладнивши працевлаштування й посиливши позиції саме цієї вікової категорії.

Status quo 

За даними Державної служби зайнятості, в Україні за минулий рік саме старше покоління виявилось одним із найстійкіших на ринку. 

Рівень зайнятості скоротився практично в усіх вікових категоріях, крім групи 50-59 років, у яких показники навіть зросли на 0,4%. При цьому усе стабільно складно для пенсіонерів: зараз зайнято лише 13,6% представників вікової категорії 60-70 років.

Картина на ринку праці склалась вельми своєрідно. З одного боку, статистика свідчить, що масового безробіття серед старших працівників, яке б спровокувала пандемія, таки не сталось. 

Чого не скажеш, наприклад, про США, де лише за березень-квітень 2020-го рівень безробіття серед працівників старше 55 років підвищився з 3,3% до 13,6%. 

Якщо поглянути з боку тих "бумерів", які все ж опинилися без роботи в 2020-ому, пошук нового місця перетворився на завдання "з зірочкою".

За даними дослідження OLX Робота, 64% людей старше 40 років заявили, що мали проблеми з пошуком роботи через вік. 

Учасники опитування також свідчать, що у старшому віці такий пошук може займати більше часу. 20% людей цієї вікової групи шукає роботу понад пів року, тоді як серед молодших людей таких тільки 13%.

З боку роботодавців ситуація неоднозначна. Більшість, як показують дослідження OLX Робота, декларують рівний підхід до найму незалежно від віку. 

Тільки 13% опитаних стверджують, що не наймають співробітників старше 65 років – і пояснюють свою позицію специфікою роботи, яка вимагає фізичних навантажень. 

Серед популярних причин відмови у працевлаштуванні робітників пенсійного віку – те, що, на думку роботодавців, старші працівники повільніше вчаться, гірше орієнтуються в технологіях і відчувають труднощі, намагаючись влитися в колектив. 

15% опитаних надають старшим працівникам лояльніші умови роботи: здебільшого виплачують бонуси до зарплати і допомагають опановувати нові технології. Відсоток, звісно, малий, але надія є.

Золотий резерв

З погляду ринку, люди передпенсійного й пенсійного віку, традиційно, є суперечливими кандидатами, а через пандемію тим більше. Крім того, що їх менш охоче беруть на роботу, вони ще й належать до групи ризику – а отже ходити на роботу для них буквально небезпечно. 

Найбільшу складність представляють робітничі професії, які ще й не переведеш у віддалений формат. 

Деякі великі компанії ще на старті першого локдауну торік змогли відправити своїх працівників, які належали до групи ризику й не могли працювати віддалено, в оплачувані відпустки. Але насправді дуже мало роботодавців в Україні реально в змозі дозволити собі подібний крок.

Поряд із цим пандемія, особливо під час хвиль захворюваності, породила критично гостру потребу в молодшому медичному персоналі – медсестрах, санітарках тощо. І тут довелося повертати до роботи навіть тих, хто пішов на пенсію. 

Ринок робітничих професій, де кістяк поки стабільно складають саме люди старше 40, після короткої паузи знову працює у звичному режимі й також потребує працівників, які щодня все ще ризикують, ходячи на роботу. 

Пандемія, яка стала найбільшою загрозою саме для старшого покоління, схоже, в силах і зіграти їм на користь. Ідеться про вакцинацію від COVID-19, де саме люди 65+ отримали пріоритет на щеплення. 

Станом на 20 травня, за даними МОЗ, вакцинованих принаймні однією дозою серед цієї категорії населення – понад 262 тисячі. Тобто саме вони в теорії отримують більші шанси без ризиків повернутися до роботи, в тому числі і як essential workers. А отже це додає їм бонусів на ринку, якщо вони зараз у пошуках роботи. 

За даними ООН, до 2050 року частка людей старше 65 років у світі зросте майже вдвічі – з 9,3% у 2020-ому до 16%. Тож схоже, що саме старше покоління в майбутньому довше працюватиме пліч-о-пліч із молоддю. 

А ще експерти прогнозують інші пандемії в перспективі. І до них суспільству необхідно виробити робочі механіки, де люди пенсійного й передпенсійного віку не опиняться за бортом, а вакцинація не стане ключовим важелем, який визначає, кому повертатись до роботи, а кому – ні.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
працевлаштування ринок праці

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Три прогресивних кроки до дерегуляції трудових відносин 19 травня 2021, 08:09
Скільки коштує благополуччя для співробітника? 26 квітня 2021, 08:11
Росія пригрозила депортувати 150 тисяч нелегальних мігрантів з України 16 квітня 2021, 20:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!