Польський ринок праці для українців

Із середини травня у польській економіці почали поступово зніматися обмеження, обумовлені пандемією, що знову спричинило підвищений попит у деяких галузях на робочу силу з України.

Крім традиційного сезонного збільшення кількості вакансій у сільському господарстві, трудові мігранти потрібні на підприємствах харчової промисловості, логістики, на будівництві, в готелях та ресторанах, і що цікаво – на виробництві деталей для електротранспорту.

Станом на кінець третього кварталу 2020 року кількість вакансій у Польщі в суб’єктах народного господарства, де працює не менше 1 людини, становила 91,1 тис. і була вище, ніж на кінець другого кварталу 2020 року, на 9,7 тис., тобто на 11,9% (за інформацією GUS - Головного управління статистики Польщі).

Виробництво і переробна промисловість

Згідно з даними GUS, виробництво зросло на 11,2% у грудні 2020 року порівняно з груднем 2019 року. Тому не дивно, що багато підприємств інтенсивно набирають людей.

Уже після першої хвилі пандемії, коли були введені обмеження на кордоні, переробники, опитані у межах дослідження IBŻ Index, розповіли, що не зазнали будь-яких коливань в обсязі або рентабельності виробництва за попередні три місяці.

Навпаки, 43% респондентів навіть відзначили зростання. Кожен третій опитаний підприємець вказав на збільшення виручки від продажів у порівнянні з результатом минулих років, а отже і зростання попиту на працівників.

Сільське господарство

Сезонні робітники зараз найбільш затребувані в сільському господарстві, на зборі врожаю і переробці продуктів на харчових фабриках.

За даними Польської асоціації виробників фруктів і овочів, у пік сезону польським фермерам потрібно близько 100 тис. працівників, більшість з яких – українці. В харчовій галузі також відбувається сезонне зростання обсягів виробництва, що триватиме до листопада.

Логістика

З одного боку, логістична галузь постраждала від втрати контрактів, відсутності замовлень, закриття підприємств, припинення виробництва і скорочення зайнятості. Прикладом може служити автомобільна промисловість, на яку досить серйозно вплинула ситуація, пов’язана з коронавірусом.

З іншого боку, ця сфера пережила справжній бум, особливо в кур’єрських компаніях і компаніях з електронної комерції, де попит на працівників не знижується вже більше року.

Зацікавленість в онлайн-покупках у перші три місяці 2020 року була середньою, однак після введення перших обмежень вона збільшилася на 271%. І зараз навіть в умовах ослаблення пандемічних обмежень у Польщі (відкриття ТЦ, ресторанів тощо) є стабільно високою.

Транспортні компанії залучають українців на роботу на складах – для пакування і відправки товарів. У цьому секторі робота є впродовж всього року.

HoReCa (готелі, ресторани, кафе)

За останніми даними Головного статистичного управління, минулого року в галузі HоReCa (готелі, ресторани, кафе) скоротилося 24,1 тис. робочих місць і було створено 18,8 тис. нових.

З ринку зникли майже 5,3 тис. робочих місць. Тривалі жорсткі обмеження для ресторанів і готелів у Польщі з жовтня по травень призвели до того, що працівники сфери гостинності почали перекваліфікуватися і працевлаштуватися в інших секторах економіки.

Тому в травні, коли польський уряд дозволив відкрити ресторани і готелі, у підприємців виникла гостра проблема з нестачею робочої сили, і вони почали терміново шукати персонал.

Цього року пропозицій роботи, пов’язаної з гастрономією та готельним бізнесом, набагато більше. Потрібні офіціанти, бармени, бариста, покоївки, помічники на кухні, кухарі.

Підприємці сподіваються, що таких жорстких обмежень, як минулого року, вже не буде і їм не доведеться знову закриватися восени і працювати на неповну силу, оскільки Польща активно вакцинує своїх громадян.

Будівництво

Будівельна галузь також непогано почувається в умовах пандемії. За даними аналітичного центру AMRON-SARFIN, приплив інвестицій у житлову нерухомість пожвавився в третьому кварталі минулого року.

У порівнянні з другим кварталом, кількість зданих квартир збільшилася на 24%, кількість виданих дозволів – майже на 11%, а кількість квартир, будівництво яких уже почалося, зросла на 42%. У порівнянні з другим кварталом 2020 року збільшилася кількість ремонтів і зведення приватних будинків.

Із самого початку пандемії будівельні компанії скаржилися на катастрофічний дефіцит робочих рук. За даними Bloomberg, з Польщі виїхав кожен п’ятий український будівельник. Однак невдовзі ситуація стабілізувалася. Польща активно будується і потребує трудових мігрантів для реалізації інфраструктурних проєктів і будівництва нерухомості.

Сектор "електромобільності" – галузь майбутнього на польському ринку праці

Стрімкий розвиток цієї галузі останній роки – справжній новий тренд в Польщі. Попит на працівників у галузі "електромобільності" (виробництва деталей для електротранспорту) наразі виник практично на всіх рівнях – починаючи від працівників на підприємствах зі збірки і введення верстатів в експлуатацію до керівників виробництв.

За 2 роки попит на таких працівників збільшився більш ніж на 200%. До кінця 2022 року в цьому секторі може бути створено до 10 тисяч нових робочих місць. Міжнародні компанії (що переважно виробляють акумулятори для електромобілів) вкладають все більше і більше в польський ринок праці.

Загалом у Польщі спостерігається тенденція динамічного зростання попиту на трудових мігрантів з України.

На сьогодні рівень безробіття в країні становить 6,1% і є одним із найнижчих серед країн ЄС. Це означає, що країна не може закрити вакансії власними трудовими ресурсами і потребує припливу мігрантів.

У деяких галузях, зокрема в сільському господарстві і харчовій промисловості, польським підприємцям не впоратися зі зростаючими обсягами виробництва без робочих рук українців.