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Антимонопольний комітет проти підвищення цін: місія нездійсненна 2

Антимонопольний комітет проти підвищення цін: місія нездійсненна 2

Чому розслідування АМКУ щодо завищення цін під час локдауну не дають конкретних результатів.
Четвер, 6 травня 2021, 13:30
Віталій Власюк
адвокат, к.ю.н., керівний партнер "єПраво"

Рік тому стався локдаун: все було вперше, в новинку. Досить швидко суспільство почало звертати увагу на ціноутворення щонайменше у таких сферах, як: 

- авіаквитки, на тлі заборони на польоти та малу кількість доступних рейсів (МАУ перш за все);

- таксі та автомобільні перевезення (на тлі заборони громадського транспорту);

- аптеки й ціни на ліки (морально найчутливіша сфера);

- продукти (жарти про туалетний папір і гречку всі пам’ятають?).

Помітне зростання цін дійсно трапилося. Політики бідкалися й розводили руками, більшість населення поспішили звинуватити бізнес, останній же зауважив на об’єктивні чинники, як-то ускладнення виробничих процесів, зростання попиту тощо. 

Нарешті, на сцену ступили з Антимонопольного комітету та браво відзвітували: "Зараз ми їм, капіталістам, покажемо". 

Увесь 2020-й був багатим на події, тож про обіцянку швидко забули. 

Але пройшов рік, трапився новий локдаун, знову підскочили ціни (принаймні на таксі). АМКУ за словом в кишеню не поліз, дістав минулорічні заготовки й голосно пообіцяв всім комунізм. 

На що справедливо почули "А шо там з попередніми розслідуваннями, які були рік назад"?

У свою чергу, я не тільки спитав, я ще й реально поцікавився, направивши відповідний запит. За якийсь час – отримав відповідь. Якщо коротко, результат такий: 

  1. Щодо завищених цін на авіаквитки – "дослідження триває". Власне, все, більше нічого не повідомили. 
  2. Щодо завищених цін на таксі — ситуація аналогічна: "дослідження триває". Результатів, вочевидь, нуль, інакше б щось написали, правильно ж?

Чи були в АМКУ зобов’язані розповісти про успішність досліджень більше з точку зору законодавства? Мабуть, ні, суто їх дискреція. 

Але чи вправі суспільство почути про досягнення досліджень тривалістю в рік? Вочевидь, що так. 

Отже, користі з минулорічних розслідувань жодної. Що, у такому разі, вони можуть нарозслідувати зараз? Важко сказати. Для чого піднімати галас у соціальних мережах і пресі, не маючи підтвердження бодай якої ефективності досліджень попередніх? Не зрозуміло. 

Дещо цікавіше виглядає історія з дослідженням цін на продукти. Тут АМКУ запропонували вкрай суперечливі тези: одночасно "виявлено фактори, внаслідок яких підвищилися ціни" і "не виявлено чинників, які могли спричинити стрімке зростання цін". 

Виглядає так, що вони в АМК самі не розібралися, об'єктивно ціни підросли чи ні, тож мудро надали "обов'язкові для розгляду рекомендації". Підкреслюю: рекомендації обов’язкові для розгляду, а от виконувати їх чи ні і якою мірою – на розсуд магазинів. 

Сукупно, рекомендації отримали усі найбільші гравці: "АТБ-Маркет", "Сільпо-Фуд", "Метро Кеш енд Кері", "АШАН", "Новус" та інші. 

Ще було дослідження цін на ліки в аптеках. На це моє питання АМКУ тихо промовчав, але загалом виглядає як і з продуктами: дали рекомендації, обов’язкові для розгляду. 

Зробили вони це голосно, ну а аптеки зробили вигляд. Що там насправді сталося з цінами, ніхто особливо й не цікавився. 

Водночас, АМКУ відзвітували про штрафування низки аптек ("Ново Нордіск", "Медфармаком", "Ганза" та інших) – але все це стосувалося геть іншої історії, пов’язаної з антиконкурентними узгодженими діями, які стосувалися встановлення цін на лікарські засоби виробництва групи "Ново Нордіск". 

До завищення цін на популярні "антиковідні" ліки це рішення АМКУ не має жодного відношення. 

Що найголовніше в цій історії: у жодному з епізодів, пов’язаних з локдауном, АМКУ не згадує ані словом про змову. Враховуючи, що лише наявність змови може стати запорукою покарання за завищені ціни, - то покарання не буде точно: ані аптекам, ані МАУ, ані "Уберу" з "Болтом". 

Із нетерпінням очікуємо від АМКУ на нові розслідування й дослідження. Аби тільки вони чимось реальним закінчувалися, інакше нащо взагалі починати?

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
АМКУ ціни карантин

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Економічна правда
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