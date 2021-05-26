Стратегії більше не працюють: що робити?

У відомого французького письменника Гюстава Флобера є чудова цитата: "Коли план занадто довго і ретельно вибудовують, він в результаті зникає".

Вона дуже нагадує мені ситуацію, в якій опинилися практично всі власники бізнесу понад рік тому.

Ми довго будували довгострокові стратегії для наших бізнесів, планували процеси і прогнозували результати. Але, як показав досвід, стратегії більше не працюють. Одна — так точно.

Дорога до успіху — це не красива презентація в PowerPoint, це крива з постійними коригуваннями курсу.

Про це потрібно пам'ятати особливо молодим підприємцям, які тільки ступають на доріжку власного бізнесу. Навряд чи вийде досягти успіху, якщо ви, не відриваючись від курсу, будете слідувати по прямій до стабільної незмінної мети.

Умови гри постійно змінюються, наші знання і досвід збагачуються з кожним днем, та й світ давно не стоїть на місці.

Що ж робити?

Як би суперечливо це не звучало до попередньої тези, але, так — починати писати нову короткострокову стратегію. У ній повинні бути передбачені як нові умови роботи бізнесу, так і кризові ситуації, які можуть виникнути в обставинах, що склалися.

Така стратегія пишеться на рік-три і переглядається при кожній зміні економічної та ринкової ситуації.

Розробіть сценарії розвитку подій. Для кожного з них визначте змінні, які вплинуть на доходи і витрати. Детально пропишіть кроки, які проведуть до виживання / успіху (оптимізація кредиторської та дебіторської заборгованості, зменшення витрат і т.д.).

Розробіть ще одну — антикризову стратегію бізнесу. Для цього в першу чергу необхідно створити робочу антикризову команду, яка, власне, і буде впроваджувати цю стратегію при першому "дзвіночку".

Складіть план, в якому визначаються бізнес-пріоритети: відмова від непрофільних напрямів, скорочення витрат і збереження капіталу. Зосередьтеся на основному бізнесі.

Змініть структуру портфеля активів, зрозумівши галузі та бізнес-підрозділи, які хочете зберегти.

Визначте, які продукти і споживчі сегменти допомагають або не допомагають забезпечувати загальну прибутковість і формування грошового потоку.

Для керівника також важливо звертати увагу на стиль управління в компанії і, в разі потреби, адаптувати його до нових ринкових умов.

Кризові ситуації вимагають твердості і часом навіть жорсткості при прийнятті рішень. Наріжним каменем важливо поставити не тільки робочу дисципліну (точність і оперативність виконання), конструктивний робочий настрій, орієнтованість на результат, а й гнучкість, креативність.

Багато бізнесів працюють згідно з KPI – ключових показників ефективності, використовують стратегічні карти, стратегічні ініціативи, створюють офіси управління стратегією і проєктами, системи мотивації і так далі.

Що робити з цим всім, якщо стратегія не працює? Частково скасувати. Замість них визначити кожному керівнику і провідним фахівцям антикризові показники, за які вони повинні відповідати.

Пам'ятаємо про те, що показники також часто будуть змінюватися, як ситуація на ринку / в економіці країни. А то і частіше (у кожного бізнесу своя специфіка).

Якщо говорити про стратегічні ініціативи, їх можна скоротити або заморозити на час. Але якщо ви впевнені, що проєкт, який ви ось-ось планували запустити, вдало стартує і буде приносити заробіток, стартуйте.

Час від часу дуже важливо проводити повну інвентаризацію взаємин з клієнтами, оцінювати їх можливість купувати ваші товари або послуги, оцінювати ймовірність їх дефолту, погіршення фінансового становища, оцінювати ймовірність потоку платежів від кожного з клієнтів і т.д.

Поставтеся з розумінням і до них (якщо це, звичайно, не буде шкодити вашому бізнесу). Якщо є необхідність знизити ціни або дати більшу відстрочку платежів — зробіть це, щоб разом з клієнтами пережити важкий для кожного бізнесу час.

Проведіть оптимізацію бізнес-процесів. Поступово, не поспішаючи, виважено і з розумінням того, що це допоможе вам не просто відновити бізнес, а й зробити його більш ефективним. Адже скорочення витрат після проведення оптимізації становить від 10% до 50%.

Завдяки оптимізації стане зрозуміло, що необхідно відсікти все непотрібне і перевести витратні як за часом, так і по грошах функції на аутсорсинг.

Це збільшить мобільність і адаптивність компанії і звільнить в середньому від 25% часу, який раніше витрачався на рутинні оперативні активності.

А це, в свою чергу, дозволить вам зайнятися важливими стратегічними завданнями. Залучіть на цей важливий проєкт незалежних фахівців, які будуть зацікавлені в кінцевому результаті, а не в тому, щоб приховувати недоліки.

І пам'ятайте, як сказав блискучий політик минулого століття Уїнстон Черчилль: "Якою б не була хорошою стратегія, час від часу треба поглядати на результат".