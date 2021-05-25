Чому стиснений метан є вигідною альтернативою для українських водіїв

У багатьох країнах світу все більше водіїв та підприємців обирають стиснений природний газ CNG (метан) в якості моторного палива для автомобілів.

В європейських країнах – це давно сформований тренд. Україна ж повторно починає звертати увагу на цей економічно вигідний та екологічний вид палива, адже перший досвід використання транспорту на CNG розпочався ще за радянський часів.

Що таке CNG? Це звичайний природний газ, який ми використовуємо для приготування їжі на газовій кухонній плиті, але який пройшов процеси очищення, осушення та стискання до позначки 250 атмосфер на спеціальній автомобільній газонаповнювальній станції (АГНКС), де і відбувається заправка автомобілів.

CNG – абсолютно безпечний для використання: з мінімальним ризиком до самозаймання чи вибухів. Обладнання автівок, що їздять на CNG, виготовлене настільки надійно, що балони для зберігання газу можуть витримувати екстремальні температури чи навіть постріли з вогнепальної зброї.

До того ж CNG – це альтернативний вид автомобільного палива, який не забруднює навколишнє середовище. Саме тому більшість країн Європи обирають автомобілі на стисненому природному газі у якості екологічного комерційного та муніципального транспорту.

Україна ж, як стверджують у Державтоінспекції, акумулювала за час незалежності близько 8 млн одиниць транспорту на бензині та дизельному пальному, який лише за 2019 рік, за інформацією Держстату, згенерував близько 1,6 млн т. шкідливих викидів.

Наразі ми тільки починаємо розуміти важливість використання екологічного транспорту для збереження природи, чистого повітря та власного здоров’я.

Можливість економити значні кошти під час купівлі пального – одна з основних переваг CNG палива для більшості водіїв, адже різниця вартості стисненого природного газу у порівнянні з класичними видами пального зберігається на ринку вже протягом 10-ти років та сягає в середньому 40%.

Аналіз ринку моторних палив та ціноутворення

Якщо ви регулярно користуєтеся автомобілем, то не могли не помітити різкого зростання цін на АЗС протягом останніх місяців. Спробуємо пояснити, в чому причина чергового подорожчання і чому український ринок пального такий волатильний.

Почнімо з того, що український ринок автомобільних палив в значній мірі залежний від імпортних продуктів. На сьогодні структура ринку виглядає так:

Лише природний газ здатний забезпечити внутрішні потреби країни на 70%, що відповідно мінімізує вплив зовнішніх факторів на формування цінової політики.

Щодо інших моторних палив, то більшість з них імпортується в Україну з Білорусі, Росії, Литви, Туреччини та інших країн.

Одним із основних факторів росту цін на АЗС, звичайно, є зростання ціни на нафту за останні декілька місяців (з 37 дол. за барель до 60 дол).

Ситуацію підігріла зупинка надходжень від одного з основних постачальників нафтопродуктів "Роснєфті".

Окрім цього, на плановий ремонт зупинився Мозирський НПЗ, а з пізнім приходом весни сезон закупівель пального для початку аграрних робіт перенісся на другу половину кварталу.

В комплексі це сформувало значний дефіцит нафтопродуктів на ринку України, а відповідно – і зростання цін на АЗС. Наразі все залежить від того, чи вдасться знайти нового трейдера з вільними обсягами, які необхідні Україні.

До цього ж моменту, ризик того, що ціни зростатимуть і далі зберігається, незважаючи на те, що уряд уклав меморандум про розвиток ринку з ключовими гравцями галузі.

Таким чином за останні пів року, ціни на пропан-бутан зросли на 31%, дещо менше подорожчав дизель та бензин – 28% та 26% відповідно. Передбачувано, що найменшого цінового впливу зазнав стиснений природний газ, лише на 20%.

Економіка використання CNG

Сьогодні використання CNG як ніколи вигідне для комерційних та комунальних автопарків, автовласників та приватних підприємців. Наводимо різницю вартості 1 кілометра пробігу для різних типів автомобілів з врахуванням вартості пального станом на травень 2021 року.

Тип автомобіля та марка Тип палива Витрати пального на 100 км Вартість палива, грн Вартість 1 км пробігу, грн/км Лекове авто Volkswagen Golf CNG 4,40 18,66 0,82 A95 4,40 29,06 1,28 ДП 3,60 28,27 1,02 Вантажне авто середнього класу Iveco Daily CNG 16,00 18,66 2,98 A95 16,00 29,06 4,65 ДП 13,00 28,27 3,68 Вантажний автомобіль Volvo FE CNG 38,10 18,66 7,10 A95 38,10 29,06 11,07 ДП 30,50 28,27 8,62 Автобус Man Lion's City CNG 43,00 18,66 8,02 A95 43,00 29,06 12,50 ДП 32,50 28,27 9,19

На сьогодні більшість виробників автотранспорту, таких як Scania, Iveco, Renault, Skoda, Volkswagen, Mercedes Benz, Seat, Volvo, Fiat, Yutong, Otokar та інші, пропонують у своєму асортименті новий та вживаний транспорт на заводському газобалонному обладнанні CNG.

Окрім цього є можливість самостійно протестувати автомобіль в умовах реального використання та відчути переваги транспорту на CNG. А водії, які вже є власниками автомобіля з бензиновим двигуном, можуть переобладнати автомобіль на спеціалізованих станціях технічного обслуговування та отримати податкову знижку від держави.