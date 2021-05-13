Чому ЄСВ – це погана інвестиція

Уявіть собі, що все життя ви відкладали 20% свого доходу на старість.

Почали працювати у 1995 році, відразу після університету. Без роботи не сиділи, але знайти щось краще, ніж середня зарплата, не вдавалося.

Стабільний середній дохід усі 35 років трудового стажу. Скільки б ви відклали? Якщо скажу, що близько 770 тис грн або 28 тис дол, то повірите?

А це стабільний пасивний дохід на депозиті – 6 тис грн на місяць – та ще й самі заощадження, які теж залишаються у вашому розпорядженні.

Насправді кожен українець, якщо він працює, "відкладає" свої 22% на старість. До 2016 року це були 34,7% єдиного соціального внеску, а останні чотири роки це 22% відрахувань до Пенсійного фонду та інших соціальних фондів.

Завдяки цифровому прогресу і добрим людям у Пенсійному фонді тепер кожен українець може дізнатися, скільки він чи вона змогли в такий спосіб заощадити.

На порталі електронних послуг є індивідуальне досьє на кожного. Ні, ні, в жодному разі зайві очі не зможуть побачити, скільки ви заробляли і де працювали. Саме тому потрібен електронний цифровий підпис, щоб мати особистий доступ до своїх персональних пенсійних даних.

Перегляд свого досьє – це сеанс глибокої ностальгії. Перший трудовий досвід, роботодавці, про яких ви забули, і навіть багато несподіванок!

Дивилися ми з колегами на це, без перебільшення, чудове представлення трудової історії кожного українця, і виникло таке запитання: а якби я не робив ці заощадження через державу, а інвестував їх кудись самостійно?

Як мінімум, клав би на доларовий чи гривневий депозит або купував золото. Що було б, якби українець сам вирішував, як розпоряджатися своїми пенсійними внесками, і користувався базовим набором інвестиційних інструментів?

Побудували модель з усіма правилами дисконтування й очам не повірили! Різниця між "довіритись державі" і "сам вирішу, як інвестувати" була настільки разюча, що про це варто було розповісти всім.Про це варто було кричати!

Ці міркування і розрахунки надихнули нас створити калькулятор альтернативного пенсійного доходу і показати українцям те, що Пенсійний фонд і жоден політик ніколи публічно не визнають.

По-перше, більшість українців ніколи не отримають з Пенсійного фонду належне відшкодування своїх внесків. Тобто українець за все життя сплачує на утримання пенсіонерів набагато більше, ніж він чи вона колись отримають назад, коли вийдуть на заслужений відпочинок.

По-друге, якщо не покладатися на "мудру державу", а заощаджувати 22% ЄСВ, то ця альтернатива набагато більш приваблива і вражаюче більш вигідна, ніж просто сидіти і чекати, коли пенсія в Україні стане "європейською".

Я недарма почав свою розповідь з українця із середньою зарплатою. Наші розрахунки показали, що звичайний, непривілейований українець може розраховувати на пенсію 3 600 грн на місяць у поточних цінах.

Якщо ж узяти ці пенсійні внески й уявити, що цей звичайний українець просто клав їх на депозит, то на момент виходу на пенсію (якщо це станеться зараз) він би мав капітал 770 тис грн або 28 тис дол у поточних цінах.

Навіть при низьких депозитних ставках цей капітал давав би удвічі більшу пенсію – близько 6 тис грн на місяць. Крім того, ці кошти можна передати в спадок, а пенсійні внески, зроблені в Пенсійний фонд, у спадок не передаються. Ось така виходить цікава математика з нашою пенсійною системою.

Ви можете самі перевірити наші розрахунки і порахувати свою пенсійну альтернативу. На порталі Пенсійного фонду можна взяти інформацію про свої доходи, на які нараховувалися пенсійні внески, і власноруч все обчислити.

Для вашої зручності ми створили додатковий функціонал на нашому пенсійному калькуляторі, який спростить та пришвидшить цей розрахунок.

Інформація на порталі Пенсійного фонду доступна тільки для індивідуального перегляду, а наш пенсійний калькулятор не збирає введену інформацію. Тому користуйтеся сміливо, ніхто нічого зайвого про вас не дізнається.

У наших розрахунках альтернативний щомісячний дохід включає не тільки відсотки пасивного доходу, а й невелику частину депозиту. Ми припускаємо, що пенсіонер усі свої накопичення витрачає на себе. Хоча це діло смаку.

Коли порахуєте, не збудьте поділитися цим відкриттям із знайомими. Пенсія вам все одно не світить, а от вчасно зрозуміти масштаб трагедії дуже важливо. Щоб в злиднях не сидіти на старості.