Бізнес після війни: як допомогти ветеранам стати підприємцями

Після початку російської збройної агресії гостро постало питання реабілітації українських ветеранів війни, зокрема їхньої інтеграції назад у суспільство.

Це більш ніж актуальна проблема, адже в Україні близько 400 тис. ветеранів війни на Донбасі.

Існує багато видів реабілітації учасників бойових дій, але так чи інакше, більшість з них потребує соціальної адаптації. В Україні ж до цього часу не було було створено системних програм реінтеграції ветеранів.

Закордоном одним із ефективних інструментів соціальної реабілітації вважається реабілітація через підприємництво.

Це не тільки сприяє поверненню у цивільне життя, але й позитивно впливає на розвиток малого та середнього бізнесу в цілому.

Для чого іноземні країни підтримують підприємницькі ініціативи ветеранів

Більшості ветеранів, які повертаються з війни чи звільняються з армії, потрібно вирішувати, чим вони будуть займатися далі. Не всі з них готові повернутися на ту саму роботу, якою вони займалися до війни. Не всі мають цивільну спеціальність.

Ветеран починає шукати себе і часто знаходить у відкритті власної справи. Це, окрім доходу, дає ще й відчуття незалежності.

Водночас, підприємництво — це про відповідальність, готовність ризикувати, працювати понаднормово, значну психологічну стійкість та багато іншого. Але не кожна людина, яка хоче мати власний бізнес володіє такими якостями, знаннями про підприємництво та має фінансовий ресурс.

Тому майбутні підприємці потребують підтримки у тому, щоб покрити хоча б якусь частину недостаючих елементів.

Яку підтримку підприємництва пропонують ветеранам інших країн

Цілеспрямована підтримка ветеранського бізнесу притаманна розвиненим країнам з великою кількістю військових, що брали участь у сучасних війнах та конфліктах.

Такими країнами, наприклад, є Сполучені Штати, Канада та Велика Британіяа, або ж Хорватія, яка стикнулася з ситуацією, коли значна частина громадян одномоментно стали учасниками війни.

Одразу важливо зауважити, що в деяких країнах ветеранами вважаються не тільки безпосередні учасники бойових дій, а й інші колишні військовослужбовці.

Сполучені Штати Америки

Не кожна країна може дозволити собі таку комплексну підтримку ветеранського бізнесу, яка реалізована в США.

Допомога охоплює широкий спектр програм та заходів, від навчання і консультування до фінансової підтримки та сприяння участі у закупівлях. При цьому існують різні програми для різних категорій ветеранів.

Міністерство у справах ветеранів США та Пентагон спільно реалізують програму переходу від військового до цивільного життя — Transition Assistance Program. В її рамках разом з Small Business Administration (SBA — адміністрація з питань малого бізнесу) розроблено програму Boots to Business, як одну зі складових переходу.

В складі тієї ж SBA є окремий структурний підрозділ, Office of Veterans Business Development, який опікується питаннями ветеранського підприємництва.

Зокрема, розробляє програми підтримки, такі як Service Disabled Veteran Entrepreneurship Training Program — цільова програма для ветеранів з інвалідністю.

Або ж програма Veterans Business Outreach Center. Це навчальні програми, які окрім знань, надають ще й менторську підтримку. Таке наставництво спрямовано на досягнення підприємцем-ветераном бажаних результатів.

Загалом же SBA пропонує для малого та середнього бізнесу, не тільки ветеранського, безліч різних програм програм підтримки.

Зокрема й програми кредитування та грантової допомоги. Основною з яких є програма 7(a) Loan. Це, по суті, сім різних варіантів позик для розвитку підприємництва. Ветерани можуть скористатися будь-яким з варіантів на пільгових умовах за допомогою механізму Veterans Advantage.

Значну роль в розвитку ветеранського підприємництва відіграють численні бізнес-асоціації як національні, так і на рівні окремих штатів.

Одними з найбільших національних асоціацій ветеранського бізнесу є American Veteran Owned Business Association (Американська асоціація власників ветеранського бізнесу — більше 35 тис. ветеранів-підприємців, які є членами організації) та Veterans and Military Business Owners Association (Асоціація власників ветеранського та військового бізнесу).

Асоціації загалом, не тільки бізнес, та не тільки ветеранські — це невід’ємні складові громадянського суспільства в розвинених країнах Заходу.

Асоціації ветеранського бізнесу — це про побудову ком’юніті, доступу до фінансування, просування інтересів власників бізнесу та багато чого іншого. Зокрема асоціації ліцензують бізнес в якості ветеранського, що дає доступ до програм у сфері публічних закупівель, розроблених спеціально для ветеранів.

Канада

Основою програм підтримки ветеранського бізнесу в Канаді є навчальні програми та менторство.

В країнах Співдружності націй та Сполучених Штатах діє благодійна організація The Prince's Trust, заснована принцом Чарльзом.

Одним з напрямків діяльності The Prince's Trust є розвиток підприємництва. В Канаді цією організацією реалізується програма Operation Entrepreneur, яка вводить ветерана у підприємництво та адаптує його навички до сфери бізнесу.

Після проходження навчання в рамках програми Operation Entrepreneur ветерани може скористатися менторською підтримкою протягом шести місяців. Таку підтримку також забезпечує безпосередньо і The Prince's Trust.

Велика Британія

У Великій Британії, здебільшого, використовують такі інструменти як кредитування та менторство.

British Business Bank, установа, що належить уряду країни, проводить програму Start Up Loans, в рамках якої ветеран може отримати позику до 25 тис. фунтів (близько 35 тис. дол.) для започаткування або розвитку бізнесу.

Суть програми полягає в тому, що банк надає кредити через партнерські неприбуткові організації, серед яких наданням позик для ветеранів займається X-Forces.

Тобто фактично X-Forces є розпорядником державних коштів. З 2013 по 2020 роки ця організація надала позики 2282 особам на суму 21 млн фунтів (близько 32 млн дол.).

Однією з організацій, яка надає менторську підтримку, є Heropreneurs. Програми менторської підтримки від Heropreneurs тривають протягом 12 місяців.

При цьому Heropreneurs ретельно відбирає бізнес-ідеї, з якими до них звертаються ветерани. Якщо бізнес-ідея не має перспектив, то ветеран не отримує ментора.

Хорватія

Хорватія має співставну з Україною кількість ветеранів. 438 тис. громадян Хорватії отримали статус ветерана Вітчизняної війни (1991-1995 роки).

Більше того, досвід Хорватії є найбільш релевантним для України. Хорватія, як і Україна в минулому член соціалістичного блоку з усіма наслідками. І одним із проявів цього є грантове державне фінансування ветеранського підприємництва.

Кошти виділяються на започаткування самостійної підприємницької діяльності (80 тис. кун, близько 13 тис. дол.), на створення ветеранських кооперативів (150 тис. кун близько 24 тис. дол), на розширення підприємницької діяльності (100 тис. кун, близько 16 тис. дол).

Це безповоротне фінансування. Іншими словами, якщо ветеран-підприємець працює не менше 12 місяців та сплачує пенсійний збір, то ці кошти не треба повертати.

Міністерство хорватських захисників спільно з компанією Pleter-Usluge d.o.o. реалізовують проєкт "Ветеранський магазин"‎. Суть його полягає у створенні екосистеми ветеранського бізнесу. Тобто, мова йде про створення не просто магазинів, а торговельних, виставкових та консультаційних центрів.

На що потрібно звернути увагу Україні, враховуючи іноземні рішення

Спираючись на іноземний досвід, Україні потрібно звернути увагу на деякі моменти:

Сприяння ветеранському бізнесу доречно здійснювати комплексно;

Заходи зі сприяння не повинні бути точковими та хаотичними. В ідеалі ветеран має отримати спеціалізоване навчання, доступ до різних варіантів фінансування свого бізнесу, а потім мати змогу отримувати консультативну підтримку.

Для раціонального використання коштів на всіх етапах треба проводити якісний відбір і відсіювання кандидатів.

Надання інформаційної підтримки є важливим;

Важливо не лише створити, наприклад, інформаційний портал для ветеранів-підприємців, а й проводити регулярні інформаційні кампанії націлені на популяризацію бізнесу ветеранів серед населення.

Унормування поняття "ветеранського підприємництва"‎.

В додаток до цього потрібно розробити процес сертифікації бізнесу як ветеранського.