Кріптобіржа Huobi Global відповідає на 10 головних питань про NFT

1. Що таке NFT?

NFT або невзаємозамінний токен являє собою унікальний цифровий актив, що зберігають дані про зображення, аудіофайли, відео, або цифровий еквівалент фізичного активу.

Незважаючи на те, що зараз невзаємозамінні токени широко використовуються для створення цифрових творів мистецтва, у них є й інші сфери застосування, наприклад, в ігровій індустрії для підтвердження володіння ігровими ресурсами, в індустрії колекційних спортивних карт для покупки і підтвердження володіння ексклюзивним об'єктом.

2. Чим NFT відрізняється від інших криптовалюта?

Невзаємозамінний токен - це токен, який не можна розділити і замінити, або відтворити з цієї ж валюти.

На відміну від інших токенів, які за своєю природою є взаємозамінними, NFT є унікальним цифровим активом, який не може бути поділений або заміщений.

Вартість NFT визначається його виробником або інвестором. NFT підтверджує право на володіння цифровим активом або файлом, але при цьому не перешкоджає його копіювання, а тільки закріплює права власника на оригінальний екземпляр цифрового артефакту.

3. Як виробляються NFT?

NFT виробляються відповідно до стандарту токенів ERC-721, створеними розробниками Ethereum. Існують платформи, які дозволяють легко проводити транзакції, щоб користувачі не загрузли в технічних нетрях блокчейну.

Єдине, що потрібно для створення NFT – це цифровий криптовалютний гаманець. Після завантаження файлу, який ви хочете перевести в NFT через систему IPFS, за допомогою електронних платформ, ви повинні вказати параметри NFT, які не можуть бути змінені.

Після визначення таких характеристик (наприклад, скільки NFT буде вироблено, ціна, частка, яку вам виплатять при наступному продажу) NFT буде проведена шляхом оплати комісії за транзакцію блокчейн-мережі. Після завершення транзакції NFT переводяться на ваш гаманець і записуються на весь блокчейн, де виробляються.

4. Як отримати NFT?

Є майданчики, де виставляються і купуються NFT, на них ви можете купити вподобані NFT способом, який буде визначений виробником, аукціоном або купити напряму самостійно.

Коли покупка буде завершена, NFT буде переведений з гаманця виробника на ваш гаманець. За бажанням, ви можете перепродати куплені NFT через платформи електронної комерції.

5. Чи є NFT інвестиційним інструментом?

NFT відрізняється від інших криптовалют своєї "конструкцією", і їх вартість визначається людиною, яка продукує роботу, або інвестором. Якщо ми говоримо про інвестиції в цифрове мистецтво, то це нічим не відрізняється від інвестування в фізичне мистецтво. Точно так же вартість активу, який ви купуєте для колекції, визначається такими параметрами як унікальність, вік і зовнішній вигляд.

6. Який ефект нададуть NFT?

Якщо розглядати сучасні галузі використання NFT, можна сказати, що вони в першу чергу вирішують проблему інтелектуальної власності. Зараз скопіювати твір в цифровому середовищі дуже легко. NFT вирішує цю проблему, підтверджуючи, кому належать права на твір.

Оскільки NFT є програмованим цифровим активом, акції, що художники куплять на наступних торгах, також можуть бути переведені в NFT. Таким чином, у разі продажу відповідна сума автоматично перекладається на гаманець художника.

7. Як бути впевненим у достовірності NFT?

У криптовалютній екосистемі репутація людей дуже важлива. Виробники NFT, які хочуть виставити їх на продаж, проходять через перевірку профілів за допомогою додатку NFT marketplace, щоб підтвердити справжність роботи.

Якщо у вас є інформація про адресу гаманця відповідного художника, а він є загальнодоступним для оплати, у вас буде можливість підтвердити справжність роботи. Крім того, ви можете бути впевнені в автентичності як самого художника, так і його робіт, відстежуючи рух NFT з програми blockchain monitoring.

8. Де зберігаються файли в NFT?

NFT містять дані багатьох форматів: зображення, звук, коротке відео та документ. Оскільки ці файли важко і дорого зберігати в блокчейні, вони зберігаються в розподіленому протоколі зберігання файлів під назвою IPFS.

Завантажені файли шифруються, діляться на невеликі фрагменти і розподіляються між дисками IPFS. Доказ того, що відповідний файл був завантажений в IPFS, зберігається в блокчейні за допомогою NFT.

9. Чи є які-небудь широковідомі продажі NFT?

Найвідоміший продаж NFT здійснив американський художник Біпл (Майк Вінкельманн), який продав колаж зі своїх робіт за 69,4 мільйона доларів на торгах, організованих аукціонним будинком Christie's.

Відео кидків легендарного форварда Леброна Джеймса, продавалося через додаток NBA Top Shot, знайшло покупців за 77 000 доларів. Твіт генерального директора Twitter Джека Дорсі був куплений за $ 2,9 млн, а Ілон Маск виставив свій твіт з GIFкою і музику на аукціон як NFT.

10. Які галузі використання NFT в майбутньому?

У міру накопичення досвіду роботи з NFT ми бачимо, що створюються нові креативні бізнес-моделі. По-перше, оцифровка фізичних активів, тобто токенізація, може бути адаптована до широкого спектру секторів.

Наприклад, будинок в Америці, спроектований в 3D, був проданий за 500 000 доларів в минулому місяці. Крім того, ми знаємо, що в деяких іграх продаж територій відбувається в NFT.

Ще однією областю, де вплине NFT, стануть соціальні мережі. Такі показники, як число передплатників, кількість переглядів, які виробники контенту перетворюють в гроші, завдяки NFT перестануть бути керованими власниками соціальних мереж.

Очевидно, що оцифровка фізичних активів змушує нас перебудовувати багато процесів, до яких ми звикли. У майбутніх областях використання NFT можна уявити сценарій, при якому держави виробляють свої облігації як NFT, і торгують ними по всьому світу. Можливі бізнес-моделі NFT обмежені тільки нашою уявою.