Як ринок деревини відреагує на скасування мораторію

Недавно Кабмін зробив заяву про готовність скасувати мораторій на експорт лісу-кругляка до Європейського Союзу.

Уряд пообіцяв, що за пів року парламент ухвалить закон "Про ринок деревини", покликаний врегулювати основні правила гри в індустрії.

Таким чином, уряд планує спочатку навести лад на внутрішньому ринку, а вже потім врегулювати спірну ситуацію з мораторієм, через яку СОТ та ЄС докоряють Україні відступом від її міжнародних зобов'язань.

Як завжди, є одне "але": зареєстровані у Верховній Раді законопроєкти №4197 та альтернативний №4197-1, на які посилається Кабмін, критикує бізнес.

На думку комітету деревообробної і меблевої галузі Європейської бізнес-асоціації, ці законодавчі ініціативи не вирішать системних проблем на ринку та потребують суттєвого вдосконалення. Зокрема, при їх доопрацюванні варто покладатися на такі принципи функціонування ринку деревини.

* Для забезпечення стабільності національного товаровиробника необхідно передбачити механізм продажу деревини на умовах довгострокових (річних) договорів у паритеті з аукціонними торгами.

Ціна на деревину на умовах таких договорів має формуватися за принципом середньозваженої ціни за результатами попередніх аукціонних торгів, а інформація про сторони угод, обсяги та вартість має бути загальнодоступною.

* З метою першочергового забезпечення сировиною реальних виробників, стимулювання поглибленої переробки деревини та ефективного використання лісових ресурсів необхідно передбачити каскадний принцип проведення аукціонних торгів: у першу чергу – продаж деревопереробним підприємствам, за залишковим принципом – продаж трейдерам та виробникам біопалива.

* Необхідно встановити прозорий механізм формування собівартості необробленої деревини або стартової ціни лота, який має обов'язково враховувати реальну ситуацію на ринку готової продукції.

* Деревообробні підрозділи державних лісгоспів повинні купувати деревину на рівних умовах з усіма деревообробними підприємствами.

* Варто встановити дієві заходи відповідальності за порушення правил торгів як для покупців, які не викуповують придбану на аукціонах деревину, при цьому завищуючи на неї ціну, так і для державних лісгоспів за невиконання договорів поставки деревини, придбаної за результатами аукціонів.

От і маємо, що ухвалення будь-якого проєкту в поточній редакції не вирішить проблему дефіциту сировини та не сприятиме розвитку переробної галузі.

Якщо вже зараз українські деревообробні підприємства працюють в умовах гострої нестачі сировини, то одночасне відкриття експорту необробленої деревини, принаймні до країн ЄС, призведе до ескалації проблеми.

Унаслідок цього підприємства можуть залишитися без сировини або отримати її в недостатній кількості і будуть недовантажені. У подальшому постраждають суміжні галузі: меблева, будівельна, хімічна, логістична.

Дефіцит сировини та спричинене ним зростання цін на неї призведе до подорожчання меблевої продукції для кінцевого споживача, втрати ринків збуту або конкурентоспроможності на внутрішньому та експортних ринках, скорочення персоналу та створить низку негативних наслідків для економіки.

Головною проблемою ринку є недосконале регулювання питань продажу необробленої деревини та контролю за її реалізацією.

Відсутність плану проведення аукціонів, проведення аукціонів з порушеннями регламентів, завищення стартових цін на аукціонах та випадки невиконання держлісгоспами зобов'язань з поставки сировини згідно з укладеними договорами за результатами аукціонів призводять до зриву виробничих програм підприємств та невиконання зобов'язань з поставок продукції.

Спроби уряду в останні роки врегулювати продаж необробленої деревини не вирішили проблеми ринку і навіть створили додаткові.

Так, згідно з постановою уряду №1178, з 1 лютого 2020 року до 1 квітня 2021 року 25% щомісячних запланованих обсягів заготівлі необробленої деревини мали реалізовуватися державними лісгоспами – учасниками експериментального проєкту – через електронну торгову систему "ProZorro.Продажі", а за умови невідповідності постійного лісокористувача і лота встановленим критеріям – через інші електронні аукціони.

Однак такий механізм продажу має суттєві недоліки і потребує доопрацювання, про що учасники ринку не раз заявляли публічно та в адресних зверненнях.

Такою ж недоречною бізнес вважає ініціативу Міндовкілля реалізовувати 100% необробленої деревини через "ProZorro.Продажі".

На думку підприємців, є низка питань, які можна вирішити лише в рамках спеціального закону.

Експерти асоціації, підтримуючи необхідність підвищення прозорості на ринку деревини, пропонують свою експертну підтримку під час доопрацювання механізму, передбаченого постановою №1178, а також під час розробки та обговорення законопроєкту "Про ринок деревини".

Асоціація закликає напрацювати системний збалансований документ, який сприятиме комплексному розвитку деревообробної галузі.

Саме тому ми звернулися до прем'єр-міністра, міністра захисту довкілля та природних ресурсів, низки народних депутатів з обґрунтуванням своєї позиції і пропозиціями щодо вдосконалення регулювання ринку деревини та недопущення кризової ситуації для українських деревообробних підприємств.