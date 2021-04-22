Де "злітатимуть" Донеччина і Луганщина

"Між Луганською і Донецькою областями шукатимуть точку, де цього року почнуть проєктувати новий аеропорт", – наголосив недавно президент, оцінюючи перспективи відновлення авіаційного сполучення в регіоні.

Серед можливих локацій – Краматорськ, Маріуполь, Сєвєродонецьк, Бердянськ. Кожна має вразливі місця, тому остаточного рішення ще не існує.

Найслабші позиції – у Маріуполя. Ключовий аспект – 20 км до лінії розмежування і неможливість забезпечити безпеку польотів.

За певного напрямку вітру літакам доведеться сідати над тимчасово окупованим Гранітним. Це – загроза теракту, тож цей варіант неприйнятний з огляду на вимоги безпеки польотів. Але і після деокупації українських територій Маріуполь не стане головною повітряною брамою всієї Донеччини й Луганщини.

Місто потребує аеропорту, але воно надто віддалене від основних населених пунктів регіону. Від Краматорська до Харкова – 190 км, а до Маріуполя – 230 км. Тож летовище в Маріуполі, якщо його відновлять, не вирішить проблем авіасполучення для обласного центру Донеччини і загалом для Луганщини.

Не оптимальна локація і в Бердянська, де базувалися бомбардувальники Су-24. Він прийнятний для потреб Маріуполя, але не для решти міст регіону.

Колишній міжнародний аеропорт "Сєвєродонецьк" непридатний для польотів. У 2014 році його розікрали і розтрощили. Лише на злітну смугу треба близько 3 млрд грн, а ще – гроші на нове навігаційне обладнання і на відновлення будівлі.

За локацією і технічним станом найбільш оптимальним варіантом є Краматорськ. Наразі місцеве летовище пристосували для військових потреб, але цього рівня замало для пасажирських перевезень.

Облаштувати там цивільний аеропорт, за оцінками експертів, коштуватиме відносно недорого. Тут буде вищий пасажирський трафік з огляду на статус адміністративного центру і транспортного хабу.

Очевидно, що ключовим чинником відновлення регіональних авіаперевезень є дотримання норм безпеки. Експерти вважають безпечною відстанню до лінії розмежування 120 км. Натомість Краматорськ розташований за 40 км від лінії розмежування. Утім, на Донеччині цим вимогам не відповідає жодне місто.

Однак у світі є приклади, коли летовища експлуатують неподалік збройних конфліктів. Приміром, аеропорт "Тбілісі" розташований за 55 км від кордону з Південною Осетією. Ізраїльський аеропорт ім. Бен-Гуріона працює за 10 км від Західного берега річки Йордан і вважається одним з найбільш безпечних у світі.

Маємо розглядати проєкт аеропорту як стратегічну інвестицію. Там не буде розмаїття рейсів, адже навіть донецький аеропорт приймав здебільшого чартери. Це будівництво важливе як маркер розвитку регіону для громадян, інвесторів і міжнародних партнерів. У нашому випадку це важливіше за гроші.