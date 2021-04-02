Інвестиції в обмін на право проживання

Європейські країни залучають сотні мільйонів доларів від іноземців, які купують нерухомість в обмін на посвідку на постійне проживання. В Україні такою опцією скористалося лише 14 іноземців.

Але це не тільки про інвестиції. Світ перебуває у фазі "негативного відбору".

Здешевлення вартості переїзду та підвищення базового рівня освіти у бідних країнах призвело до збільшення міграційних потоків та зниження якості іммігрантів.

Своєю чергою, це змусило країни конкурувати за більш ціннісний людський капітал.

Передові держави Європи з гнучким підходом до регулювання міграційних процесів активніше використовують майновий ценз для залучення найбільш здібних іноземців. Заохочують тих, хто здатен купити нерухомість.

Як отримати посвідку на проживання в ЄС

Отримати посвідку на проживання (ПНП) в Греції можна двома шляхами: придбати особисто або через юридичну особу нерухомість чи земельну ділянку на суму не менше 250 тис євро.

Інший варіант – укласти договір оренди з готельними апартаментами або мебльованим туристичним житлом у складі туристичного курорту на строк не менше десяти років (за умови фіксованої вартості оренди не менше 250 тис євро).

В Іспанії для отримання посвідки на проживання потрібно придбати нерухомість, яка коштує мінімум пів мільйона євро.

Щоб скористатися таким правом на Кіпрі, треба стати власником житлової або іншої нерухомості вартістю від 300 тис євро, у Латвії – від 250 тис євро.

При купівлі нерухомості вартістю понад 500 тис євро в Португалії власник також має право на отримання посвідки на проживання. Такі ж умови діють і при придбанні нерухомості вартістю не менше 350 тис євро з умовою її реконструкції.

Об'єкт має бути побудований понад 30 років тому або перебувати в зоні відновлення міського середовища.

Названі країни перетворили прямі інвестиції в нерухомість на статтю доходів.

Звичайно, проблеми 2020 року негативно позначилися на імміграції.

У Греції було видано 403 рішення про надання ПНП особам, які придбали нерухомість. Це рекордне зниження: у 2019 році країна видала 3 504 дозволи. Проте математика свідчить, що 403 дозволи – це понад 100 млн євро.

Показники Португалії також знизилися. У 2020 році країна видала 1 182 золоті візи, заробивши 646 млн євро (у 2019 році – 742 млн євро). Кожний четвертий клієнт – з Китаю або Гонконгу. Програму продовжили до 2022 року.

Чи може конкурувати українська нерухомість

Однозначно так. Оренда житлової нерухомості в Україні приносить 6-7% від вартості на рік, комерційної – 12-15%. Це недосяжне в Євросоюзі. Там – максимум 3-4%. Усі хвалять Чорногорію з її 5%. На тлі України це програш.

Крім того, ЄС – це ще й величезні податки на нерухомість і на її утримання. У Греції вартість нерухомості для отримання ПНП має становити 250 тис євро, але це без ПДВ. З урахуванням податків необхідно заплатити 300 тис євро. У Латвії при купівлі нерухомості іноземець платить мито – 5% від її ціни.

За таких умов Україна сильно виграє, але поступається в іншому. Держава слабко працює над брендом "Україна". Про ці переваги у світі мало хто знає.

Що втрачає Україна

Програма "Посвідка на проживання в обмін на купівлю нерухомості" вирішує дві проблеми.

Перше – істотне вливання прямих інвестицій в економіку. За нашими оцінками, у випадку грамотного впровадження програми 1-2 тис іноземних покупців на рік.

Якщо ми надаватимемо ПНП за інвестиції в нерухомість на суму понад 100 тис євро і таких оформлень буде 2 тис, це принесе 200 млн євро на рік (6,6 млрд грн). Це більше, ніж бюджети Черкас (2,8 млрд грн) і Тернополя (2,5 млрд грн).

Друге – залучення відмінних іммігрантів: платоспроможних та адекватних. Протягом 2020 року кількість жителів України скоротилася на 314 тис осіб, що можна порівняти з повним вимиранням населення Рівного, Кропивницького або Івано-Франківська. Ця тенденція спостерігається з 1992 року.

Найбільш тривожний фактор – скорочення економічно активного населення та збільшення кількості осіб пенсійного віку. У такій ситуації важливо продумати міграційну політику.

Люди, які інвестують у нерухомість, як правило, економічно активні індивіди. Країна залучить людей з підприємницьким духом, умінням створювати додану вартість. Це більше, ніж просто купівля житла.

Що пропонує Україна

Наше законодавство надає іноземцеві можливість оформити постійну посвідку на проживання у зв'язку з інвестуванням в економіку суми понад 100 тис дол. Придбання нерухомості сюди не належить.

Сама процедура дуже тривала (може затягнутися на строк більше року) і заплутана. Причина – відсутність у законодавстві чіткого алгоритму, що вимагає серйозного юридичного супроводу. У зв'язку з цим посвідки на проживання в Україні за вказаною процедурою у 2020 році отримали тільки 14 іноземців.

Недавно уряд вніс зміни, які повинні спростити порядок отримання права на проживання за допомогою інвестування. Зокрема, розширено перелік способів, якими можна підтвердити інвестування в економіку України. Один з них – внесення на рахунок підприємства, створеного іммігрантом, 100 тис дол.

Проте це не вирішує головної проблеми – значного часу, який витрачається на отримання посвідки. Щоб конкурувати з іншими державами за заможних та успішних іммігрантів, таких механізмів недостатньо.

Вибір невеликий: або змінюйся, або програй.