Блокчейн і fintech: як змінюється сфера фінансів

11 років тому біткоїн коштував менше цента. Ним цікавилися нечисленні групи програмістів, які вивчали і розробляли технологію блокчейна.

Коли видимі переваги біткоїна побачили для себе великі інвестори, увага до цієї та інших криптовалют набула небаченого розмаху. Сьогодні біткоїн лідирує в трійці ключових платформ для криптовалютних операцій — Ethereum і HyperLedger Fabric.

У криптовалюті зацікавлені інституційні інвестори, на кшталт Tesla і MasterCard, а також великі банки.

В індустрії досі обговорюють раптове зниження вартості біткоїну на 14%, але інтерес цих гравців на ринку не дасть цифровий валюті здати позиції.

Швидкість і прозорість транзакцій, доступність і надійність валюти — все це принесло популярність блокчейну і привнесло нові можливості у світову сферу фінансів.

Переваги блокчейна

Блокчейн — це децентралізований розподілений реєстр, який відстежує операції з цифровими активами. Ними може бути що-завгодно — нерухомість, гроші, земля або нематеріальні блага. Наприклад, патенти, авторські права, брендинг.

Технологія знижує ризики і витрати для всіх учасників ринку. До того ж величезна кількість платежів виконуються досить швидко.

Зазвичай транзакції в комерційних банках, сервісах грошових переказах, кредитних центрах обробки платежів та інших сторонніх сервісах займають не менше дня і беруть комісію за послугу.

Більш того, у банків бувають вихідні та святковий графік роботи, що не завжди зручно клієнтам. Відправляючи гроші через блокчейн, у користувачів немає географічних і часових обмежень.

Операції здійснюються лише за кілька секунд, а підтвердження транзакцій займає від лічених хвилин до декількох годин. Усі платежі в блокчейні незворотні, тому важливі confirmations (підтвердження операцій) для захисту від онлайн-шахрайства.

Прозорість мережі дозволяє проводити складні міжбанківські і біржові розрахунки, фінансові обчислення в міжнародних холдингах, а також відкрите електронне голосування, Е-нотаріат і підтверджувати авторське право на діджитал-контент.

Зверніть увагу на графік одного з крипто-ентузіастів. Це основні віхи, які на тлі ринкових циклів приводили в індустрію нових фанатів блокчейна.

Саме проходження цих віх (milestones) зміцнило віру в те, що біткоїн — це по-справжньому цифрове золото, це майбутнє fintech.

Розвиток блокчейну знизив бар'єри для виходу інвесторів на фінансові ринки і в цілому зробив банківські послуги більш доступними. Досі у світі близько 1,7 млрд населення не можуть вільно проводити будь-які платежі.

Причому, я навіть не кажу про можливість купувати акції. Є й ті, у кого немає звичайного ощадного рахунку.

З появою криптовалюти те, що на початку десятиліття вважалося експериментальною технологією, сьогодні — можливість отримати доступні фінансові продукти і сервіси.

Більше жодної стоси паперів і черг у банку. Цифровими активами можна керувати з комп'ютера або смартфона.

Достатньо завантажити спеціальний застосунок і вже вільно інвестувати, купувати акції великих компаній і більш ефективно розподіляти свої кошти.

Сучасний бізнес — це бізнес big data. Діяльність підприємців пов'язана з великою кількістю даних. Успішність угод та інших операцій залежить від швидкості грошових розрахунків і переказів.

Блокчейн чудово задовольняє й цю потребу. Учасники мережі отримують загальний доступ до інформації в незмінному реєстрі за допомогою смарт-контрактів (набору правил в мережі блокчейн), а транзакції виконуються швидко і безпечно.

До того ж смарт-контакти визначають умови передачі корпоративних облігацій і можуть встановлювати критерії виплат страховок. Бізнесу такий підхід лише на руку.

Лише кілька годин знадобилося, щоб запустити комерційну компанію Drakkensberg — з ініціативи об'єднання юридичних та адвокатських компаній. Фахівці співпрацювали з провайдером блокчейн-послуг Proxeus і концерном IBM. Раніше період фінансових операцій міг займати до декількох тижнів.

Крім юридичних організацій, користь від блокчейна відчули і в традиційних банках. З 2019 року China Merchants Bank — 16-й банк у світі за обсягом виручки — активно працює над національною блокчейн-платформою Китаю.

Установа успішно налаштувала операційну плaтфopму міжбaнківського тopгoвoгo фінaнcування. Банк також тісно співпрацює з блокчейн-стартапами для розробки децентралізованих застосунків і криптовалютних гаманців.

Для поліпшення безпеки особистих даних клієнтів китайський банк також впроваджує принципи блокчейна.

Як організувати безпеку даних за допомогою блокчейна

Незважаючи на повсюдну діджиталізацію, сферу фінансів досі сковують застарілі підходи до роботи. Комісії за фінансові послуги не стають меншими, а високі втрати відчуваються на конвертації.

Якщо міжнародна фінансова інфраструктура повністю перейде на блокчейн, уся світова економіка відчує потужний поштовх до розвитку. Технологія блокчейна допоможе кардинально змінити банківські процеси: зробити їх швидкими, прозорими і дешевшими з високим рівнем безпеки.

Як заявляють фахівці американо-української блокчейн-компанії Unstoppable Domains, великі банківські сервіси і застосунки вже давно інвестують у криптовалюту і прагнутимуть іще більше впроваджувати цю технологію у свої послуги.

Всупереч думці деяких ЗМІ, блокчейн не загрожує традиційним гравцям фінансового ринку. Технологія чудово доповнює існуючі системи і спрощує доступ клієнтів до різних банківських продуктів.

Команда створює і реєструє домени на блокчейні. Такі домени використовуються для спрощення криптоплатежів і створення децентралізованих сайтів.

Представництва компанії знаходяться в Києві і Сан-Франциско, а продукт і послуги Unstoppable Domains популярні серед клієнтів по всьому світу, серед яких децентралізовані застосунки у сфері фінансових послуг: гаманці, біржі та інші de-fi продукти.

CEO Twitter Джек Дорсі назвав біткоїни кращою валютою інтернету. До речі, користувачі соцмережі можуть оцінити вподобаний твіт у криптовалютному еквіваленті.

Відправляти платежі в біткоїнах можна за допомогою програми Tippin. Під кожною публікацією поруч із лайком, реплаєм і ретвітом є кнопка "Tip" у вигляді блискавки. Вона означає можливість відправити донат.

Tippin обробляє транзакції через мережу Lightning Network і миттєво перераховує невеликі платежі. Користувачеві потрібен лише обліковий запис у Twitter і застосунок Tippin на смартфоні.

Однак, на думку Дорсі, на шляху до масового використання криптовалюти і блокчейна є кілька перешкод. З одного боку важливо усунути проблеми мережі BTC, адже фахівці інколи відзначають зниження швидкості транзакцій.

При цьому є рішення у вигляді сайдчейнів (sidechains), які підвищують прохідність транзакцій без зміни самого протоколу біткоїну (зокрема, Lightning Network). З іншого боку потрібно регулярно доносити суспільству переваги цифрових грошей. І тоді індустрію неодмінно чекає відродження.