Сторожовий пес АМКУ піджав хвоста, поки найбільші телеканали з'їдають конкурентів

65% українського телебачення належать чотирьом найбільшим медіагрупам з власниками-олігархами в кінцевих бенефіціарах.

Велика телевізійна четвірка зірвалася з ланцюга.

Минулого тижня один з найбільших і найпопулярніших українських провайдерів "Мережа ланет" заявив журналістам, що отримав листи про дострокове розірвання договорів від компаній "1+1" (Ігор Коломойський), "Інтер" (Дмитро Фірташ), ICTV (Віктор Пінчук) та "Україна" (Рінат Ахметов).

Листи прийшли майже одночасно. Жоден не містить пояснення причин або підстав розірвання. Сухе повідомлення про припинення дії договорів з травня 2021 року або підвищення тарифів для споживача на 30%.

Це є доказом того, що медіаолігополія та її власники – чотири найвпливовіші олігархи країни – почуваються настільки впевнено, що готові злагоджено почати бойові дії на найпублічнішому ринку – медійному.

Якщо вони виграють цю битву, то суттєво підвищать свій вплив і зможуть:

– ще більше тиснути через телевізійну пропаганду на найвищих посадових осіб держави (ринкова влада на телебаченні = політичний вплив);



– встановити контроль "за трубою" – транспортуванням контенту до споживача (медіагрупи виводять на ринок і розвивають своїх провайдерів);



– підняти вартість телебачення, отримавши додаткові гроші на фінансування своїх телеканалів (керівник "1+1" уже заявив, що телебачення має коштувати не менше 10 дол на місяць; зараз є пропозиції 1,5 дол на місяць);



– створювати перешкоди для зростання часток інших телеканалів та ускладнювати вихід нових (без договорів з провайдером виходити на ринок неможливо).

Крім того, ще більша частина Сходу України залишиться без українського контенту медіагруп, у тому числі близько 60% міста Сєвєродонецька ("Ланет" там єдиний провайдер з технічних причин), а частина регіонів уже залишилася без українських каналів через бажання медіагруп закодуватися (перейти в платний формат).

Наступні загальноукраїнські вибори гарантовано пройдуть за олігархічним сценарієм: телеконсенсус олігархів не раз демонстрував свою ефективність.

Не допустити посилення влади та впливу олігархічної телечетвірки має Антимонопольний комітет, до якого провайдер уже подав заяву про порушення. За результатом її розгляду комітет повинен ухвалити попереднє рішення, щоб не допустити припинення трансляції та усунення провайдера з ринку.

Якщо АМКУ оперативно не втрутиться, і "велика телечетвірка" забере свої канали, майже всі клієнти провайдера перейдуть до конкурентів. На відсутність у телевізорі "1+1", "Інтера", "України", ІСТV і ще кількох десятків каналів навряд чи хтось із споживачів погодиться.

У подальшому АМКУ може не лише накласти штраф, а й заборонити медіаолігополії застосовувати практики, завдяки яким та зберігає своє монопольне становище і впливає на ринок та провайдерів.

Маючи частку ринку близько 70% і флагманські телеканали, за відсутності яких у пакеті провайдера споживач не користуватиметься його послугами, чотири олігархічні медіагрупи нав'язують провайдерському ринку такі свої умови.

"Пакетні продажі" – флагманський телеканал не можна "купити" без непопулярного придатку ("1+1", наприклад, тільки з "Бігуді", "2+2" і низкою інших).

"Усі або нікого" – провайдер або укладає угоди з усіма чотирма медіагрупами, або вони відмовляються від договірних відносин (відсутність "Інтера" в пакеті провайдер пережити може, усіх – ні, і споживач гарантовано піде).

Мінімальну ціну послуг провайдера диктують медіагрупи (зараз умова – мінімум 99 грн за місяць, у планах – підвищення до 140 грн, а потім – до 280 грн).

Медіагрупи залишають за собою право в односторонньому порядку достроково розірвати договір і забрати в провайдера у будь-який момент свої телеканали (цим правом користуються регулярно, коли треба натиснути на провайдера).

Для провайдерів це рабство. Не маючи таких впливових власників і не фігуруючи в списках "Форбс", вони виконують забаганки "великої четвірки". Яскравий приклад – вимкнення олігархами влітку 2020 року "Сонця".

Телеканал, маючи частку ринку до 1%, вирішив не кодуватися (транслюватися безоплатно, заробляючи на рекламі). Чотири медіагрупи закодувалися, після чого вимагали від провайдерів вимкнути неслухняне "Сонце".

Частина провайдерів виконала їхні умови, "Ланет" – ні, після чого й отримав листа від медіаолігополії про розірвання договорів. Тоді провайдери і "Сонце" не наважилися поскаржитися в АМКУ на олігархів і в результаті все вирішили мирно, пішовши медіаолігополії на окремі поступки. Заяву подала "Ліга антитрасту".

Проте АМКУ відмовив у її розгляді, посилаючись на те, що наших прав та інтересів це ніяк не стосується, а учасники ринку не скаржаться. Минуло пів року. Історія повторилася з однією важливою відмінністю: телечетвірка розжиріла та знахабніла настільки, що бізнесу немає чого втрачати і він готовий до захисного наступу.

"Диктатура" медіаолігополії не залишила вибору: банкрутство або звернення в АМКУ. Заява до комітету не гарантує позитивних змін, але надія помирає останньою. "Ланет" поскаржився офіційно до Антимонопольного комітету.

Тепер керівниця АМКУ, по-родинному близька до президента Володимира Зеленського, має продемонструвати на ділі обіцяну самим президентом деолігархізацію телебачення. Тим більше, що першим профіт від цього отримає сам президент, скинувши зі своєї шиї олігархічний телезашморг.

Ми уважно стежитимемо за цим кейсом. Від його результатів залежить надто багато. Якщо АМКУ оперативно втрутиться і заборонить диктаторські практики "великої четвірки", олігархічна структура телеринку повалиться, не витримавши конкуренції з боку інших телеканалів та альтернативних ЗМІ.

Ми проаналізували, які телеканали підтримують своєю присутністю президент і прем'єр-міністр. Крім "великої четвірки", жодного. Це ще одна перевага, на якій тримається їх монополія, з якою Зеленський може розібратися і без АМКУ.

Пам'ятаю, що олігархи "годують" свої пропагандистські машини з монопольної ренти від інших бізнесів, і потік цієї монопольної ренти потрібно перекривати. Але тут немає простих рецептів. Зменшення монопольної влади медіаолігополії одним рішенням АМКУ суттєво полегшить виконання цього завдання.