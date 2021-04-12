Локдаун для Феміди

СЕО платформи для підготовки до судових процесів PravoSud

ВООЗ рекомендує, щоб, по можливості, процеси в компаніях були оцифровані й могли виконуватися віддаленими командами. Юридичні фірми також повинні бути готові до віддаленої роботи в разі введення суворих карантинних заходів.

Згідно з опитуванням, проведеним у Великобританії, 56% респондентів вважають, що їм варто дати більше інструментів і підтримки для продуктивної роботи з дому.

Менше половини юристів (44%) заявили, що їх роботодавець допоміг створити адекватні умови для довгострокової роботи з дому. При цьому 20% зізналися, що їм необхідно, щоб компанія вжила термінових заходів, щоб вони могли працювати з дому під час ізоляції.

Що ж перешкоджає роботі юристів з дому?

Конфіденційність даних і зберігання файлів

Як наголошується у вище згаданому опитуванні, понад 17% працівників юридичної сфери використовують персональний ноутбук для домашньої роботи, і майже дві третини з них зберігають робочі файли на особистих пристроях.

Звичайно, це викликає побоювання щодо безпеки та конфіденційності ділової інформації.

Експерти у сфері кібербезпеки радять відмовитися від мереж з фізичних пристроїв, і створювати середовище для колективної роботи, кероване серверами. Наприклад, до віртуальних робочих столів, де інформація зберігається на локальних серверах або в хмарі.

Дистанційні суди в усьому світі

Нещодавно був запущений сайт Remote Courts Worldwide, щоб допомогти світовій юридичній спільноті (суддям, юристам, судовим службовцям) поділитися досвідом розробки віддалених альтернатив традиційним судових слухань.

Уряди країн так чи інакше хочуть впровадити модель "віддаленого суду": аудіозасідання (в основному телефоном), відеозасідання (наприклад, по Skype або Zoom) і паперові слухання (рішення приймаються на підставі наданих статей).

Однак існує ризик, що колесо винаходять заново, і в усьому світі відбувається непотрібне дублювання зусиль.

У відповідь на цю проблему проєкт Remote Courts Worldwide пропонує систематизований спосіб обміну новинами про моделі проведення слухань. Проєкт розроблений у Великобританії організаціями Society for Computers and Law, UK LawTech Delivery Panel і Службою судів і трибуналів Її Величності.

Прийняття рішень і аналіз інформації

В юридичних фірмах правова позиція формується на основі досвіду і "чуття" команди юристів. Унікальний досвід і персональна точка зору — головний козир ключових юристів контори.

Однак покладаючись виключно на особисту експертизу окремих співробітників, бізнес потрапляє в хитке становище.

Фірма може сильно постраждати, якщо один з досвідчених членів команди піде, забравши з собою контекстні знання про типові процеси, суддів або підприємства.

Більш того, більшість складних рішень для формування позиції вимагають передачі справи на розгляд старшому члену юридичної групи, що створює вузьке місце в робочому процесі.

Щоб зменшити вплив цих проблем, просунуті юридичні контори вкладають час і зусилля на створення навчального посібника для стандартизації підходу.

Такий крок значно просуває ефективність і швидкість роботи колективу. Але в ході опрацювання внутрішніх стандартів фірми покладаються більшою мірою на так звану колективну корпоративну пам’ять.

Українські реалії: що ми дізналися з опитування юристів

Ми вирішили дослідити, як змінилася робота українських юристів: працівників юридичних фірм, inhouse-фахівців і самозайнятих адвокатів. У опитуванні взяли участь кілька сотень юристів.

По-перше, з’ясувалося, що попри загальну тенденцію переходу на віддалений режим роботи, більшість опитаних українських юристів продовжує працювати в "докарантінних" умовах.

Так, 47% респондентів повідомили, що працюють в офісі, 37% — поєднують роботу в офісі й віддалено, і тільки 16% — повністю перейшли в онлайн-режим.

Половина опитаних не помітили будь-яких значних змін рівня конкуренції в юридичному ринку, а 31% юристів відзначають, що конкуренція загострилася.

У нових умовах ведення бізнесу юристи шукають нові моделі взаємодії з замовниками й адаптують свою практику для збереження та утримання клієнтів.

25% респондентів повідомляють, що постійно шукають нове застосування своїх знань і навичок, щоб створити додаткову цінність для клієнтів, 21% юристів перейшли на консультування онлайн, а 12% — почали спеціалізуватися в нових галузях права або окремих питаннях, щоб відповідати поточним потребам бізнесу.

Юристи розповіли, що під час пандемії деякі практики стали мати більший попит, ніж до цього.

Наприклад, виріс попит у сфері договірного права, значно зросла практика у сфері судового захисту, взаємодії з державними органами, податковому консалтингу, кримінально-правовий захист та трудове законодавство.

При цьому помітно скоротився обсяг особистих правових консультацій. Також знизився обсяг практик банківського права і міжнародної торгівлі.

Серед електронних інструментів в роботі юриста традиційним лідером є електронна пошта — 90% юристів використовують електронку як засіб комунікації.

На другому місці стоїть месенджери — 70% опитаних використовують їх для спілкування з клієнтами. На використання Zoom і Skype перейшли відповідно 31% і 17% респондентів. Інструментами для командної роботи, типу Slack, Confluence і CRM користується незначна частина — тільки 6% опитаних.

Безперечно, світ зіткнувся з потужною кризою, для подолання якого потрібні значні зусилля. Однак випробування дають нові можливості для бізнесу.

Попри складності, 64% опитаних українських юристів налаштовані оптимістично і вважають, що незабаром ситуація покращиться, однак працювати доведеться в новому форматі.

Зводимо людський фактор до мінімуму?

Юридичні компанії, які дивляться в бік інновацій, шукають технологічні рішення, щоб виявляти закономірності і розробляти можливі сценарії на основі результатів аналізу.

Правильно проаналізовані релевантні дані про попередні справи допомагають у прийнятті стратегічних і тактичних рішень. Це особливо важливо, коли немає можливості порадитися з командою тет-а-тет. Старші юристи відчувають підвищену адміністративне навантаження під час роботи з дому, так що часу на аналіз "незначних питань" залишається менше.

У такій ситуації LegalTech-системи, які не просто шукають документи по ключових запитах, а виробляють глибокий релевантний пошук і аналіз, — стають більш затребуваними. Наведу тривіальний приклад.

Фірма працює віддалено, і новий співробітник, який недавно влився в колектив, не має можливості мимохідь дізнатися у колег, як певний суддя приймає рішення в типових випадках.

Під час роботи в офісі уточнення відбувається, як правило, мимохідь: хтось чує знайоме прізвище в розмові та радить звернути увагу на нюанси.

При дистанційній роботі ситуацій для спонтанного обміну досвідом стає менше. Для розв’язання цієї проблеми на нашій платформі реалізований інтелектуальний аналіз роботи кожного судді: система переглядає всі справи, і у вигляді графіків і діаграм показує тренди.

Іншими словами, система візуалізує звичний хід прийняття рішень конкретним суддею в схожих процесах. Маючи таку підказку — сформулювати потенційно виграшну позицію набагато легше.

Чого по-справжньому чекає галузь від LegalTech-продуктів? В першу чергу релевантний, інтелектуальний пошук й аналіз знайдених даних.

Навряд чи штучний інтелект повністю замінить коли-небудь юристів, але ми вже зараз бачимо, як алгоритми рятують фахівців від рутинної роботи.