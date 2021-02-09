Повільна термомодернізація: за 1,5 роки тільки 4 ОСББ отримали гранти від Фонду енергоефективності

В середині 2018 року в Україні створили Фонд енергоефективності. Він надає гранти на заходи з енергоефективності (заміну вікон та дверей, утеплення фасадів та дахів тощо). Такі гранти можуть покрити до 70% витрат на енергоефективні заходи.

На сьогодні у розпорядженні Фонду близько 2,7 млрд грн від державного бюджету та 100 млн євро від ЄС та Німеччини.

Для отримання гранту до Фонду можуть звертатися тільки власники багатоквартирних будинків (ОСББ). Це вирішили на рівні угоди між ЄС та Україною.

Заявки на отримання грантів почали приймати майже через рік після створення Фонду — лише з вересня 2019 року, після затвердження програми "Енергодім". Саме ця програма визначає, хто і як може подавати заявки на грант, і хто має право його отримати.

Лише 4 із 356 заявників дійшли до фінішу

З вересня 2019 року по січень 2021 року, тобто за весь час роботи програми "Енергодім", заявки на отримання гранту подали 356 ОСББ.

Втім, лише чотирьом з них вдалося виконати умови програми до кінця та отримати кошти на впровадження заходів. Всі інші ОСББ перебувають на різних етапах роботи.

Чому ОСББ, які подали заявки рік тому, ще не дійшли до фінішу виконання програми?

Щоб зрозуміти на що витрачають час ОСББ, ми відтворили їхній шлях роботи з Фондом. Цей аналіз ґрунтується на даних п’ятдесяти ОСББ, які подали заявки в 2019 та на початку 2020 року на повне утеплення будівлі.

Отже, щоб отримати грант, ОСББ має пройти 3 етапи:

Перший етап — ОСББ готує документи та подає заявку на участь в програмі. Це займало близько 4 місяців.

За вимогою програми, спочатку ОСББ повинне здійснити енергоаудит будівлі. Ця робота триває близько 2 тижнів. На основі даних енергоаудиту на загальних зборах співвласники вирішують, як саме вони хочуть утеплити свій будинок.

Наступний крок — зібрати пакет документів (близько 20 шт.). Через банк-партнер їх треба відправити до Фонду енергоефективності. Це ще близько 3 тижнів.

Таку тривалість пояснюють тим, що у 2020 році був один банк, який (за думкою співвласників будівель), не був зацікавлений в успішному виконанні програми. Тому терміни відправки документів розтягувалися.

Після отримання заявки на участь, Фонд розглядає її близько двох тижнів та відправляє назад до ОСББ з зауваженнями.

В середньому ОСББ витрачало 3 тижнів на виправлення зауважень. Потім знову повторення етапів: відправка через Банк та розгляд заявки і супровідних документів Фондом. А потім, якщо пощастить — довгоочікуваний фініш першого етапу: виплата гранту за енергоаудит. В деяких випадках заявки поверталися знову на доопрацювання.

Отже, половина часу першого етапу витрачалася на доопрацювання та виправлення зауважень, відправку документів через банки-партнери.

Другий етап – розробити проектну документацію та отримати за неї відшкодування. Це займало близько 6 місяців.

Розробка проектно-кошторисної документації (ПКД) для утеплення будівлі коштує близько 200 тис грн., а саме утеплення будівлі — 5-10 млн грн. У ОСББ зазвичай немає таких коштів на рахунках.

Тому ОСББ зверталися в банк для оформлення кредиту та починали розробку ПКД. В більшості випадків, ці процеси відбувались паралельно.

Отримання позики — не менш бюрократична процедура, ніж робота з Фондом. Ухвалення рішення про видачу кредиту на енергоефективність займало до трьох місяця. Таку саму кількість часу займала розробка проектної документації.

Після чого Фонд перевіряв якість цієї документації: чи відповідає вона будівельним нормам та іншим вимогам програми "Енергодім".

Далі Фонд пропонує проектанту врахувати зауваження та подаватися на експертизу проекту. Вона займала в середньому 2 тижні.

Після позитивного висновку експертизи ОСББ готує документи на відшкодування коштів, витрачених на створення проектної документації. Їх надсилають поштою, вже не задіюючи банк.

Потім Фонд знову перевіряє заявку та супровідні документи. У випадку зауважень, повертає їх ОСББ на чергове доопрацювання.

Отже, на другий етап витрачається біля 6 місяців, половина з яких - розробка ПКД та експертиза, а решта часу – розгляд документів та їх доопрацювання.

Третій етап — монтажні роботи та отримання гранту на матеріали, обладнання та роботу. Це займало близько 5 місяців

На цьому етапі ОСББ визначаються з вибором підрядників для монтажних робіт, постачальниками будівельних матеріалів та технічним наглядом і починають роботи.

Час, витрачений на монтажні роботи, залежить від кількості монтажних бригад на об’єкті будівництва (будівлі). За досвідом ОСББ, це триває не довше, ніж розробка проектної документації.

Далі формується заявка та супровідні документи. Все це відправляють до Фонду. Цей процес займає менше тижня, після чого Фонд розглядає отримані документи від ОСББ.

Якщо зауважень немає, Фонд виїжджає на об’єкт та перевіряє, чи виконані заходи з енергоефективності відповідають проекту та вимогам програми. Проте, під час карантинних обмежень, Фонд проводив верифікацію за фотознімками.

Ця робота займає більше місяця. Якщо зауваження є, ОСББ виправляє їх, фотографує результат та відправляє на перевірку. В фіналі ОСББ отримує від Фонду позитивний висновок та рішення про відшкодування гранту — 70% від всієї суми витрат.

Цей процес може бути швидшим

Отже, від моменту, коли ОСББ проявляє ініціативу утеплити будинок, до отримання гранту проходить в середньому 15 місяців. Деякі ОСББ роблять це за рік.

Вони економлять час, в основному, на тому, що починають монтажні роботи відразу після експертизи проекту, не чекаючи зворотного зв’язку від Фонду.

Якщо досвід перших учасників транслювати на інших, можна сказати, що до кінця цього року будуть утеплені не більше 200 будинків. Це ті будівлі, які подали заявки до ІV кварталу 2020 року.

Щоб прискорити процес, з однієї сторони, варто шукати компроміс між складністю адміністративних процедур програми та якістю виконаних проектів і досягнутою економією. З іншої сторони, запобігати допущенні помилок від ОСББ при оформленні документів.

Фонд справді працює в цьому напрямку. За рік програма "Енергодім" змінилася 6 разів.

Ось основні позитивні зміни:

збільшили кількість банків-партнерів по роботі з Фондом;

додали можливість для ОСББ подавати заявки до Фонду через поштові відділення, окрім першої заявки;

запровадили телефонні консультації ОСББ;

додали можливість отримувати відшкодування 70% вартості послуг менеджерів з супроводу проектів;

зменшили кількість супровідних документів до заявки;

інші зміни, які направлення на зменшення фінансового навантаження з ОСББ.

Також, розробляється онлайн платформа для подачі заявок та супровідних документів до Фонду, що повинна значно пришвидшити процес їх подання та зменшити кількість помилок при їх оформлені.

Наскільки ефективно плинуть нововведення від Фонду, покаже час. Втім отримання компенсації на утеплення будинків може бути ще швидшим.

Якщо надалі скорочувати адміністративні процедури, спрощувати вимоги, впроваджувати діджиталізацію процесів та розповсюджувати досвід ОСББ, цей процес можна скоротити до 8-10 місяців.