Іншуртех - нове слово в страхуванні, без якого вже не обійтися

І якщо фінтех - це об'єднання інноваційних технологій на стику інформаційних і фінансових сервісів, то іншуртех - це нові технології, пов'язані зі страхуванням.

Наприклад - телематика в автострахуванні, коли в машину застрахованого встановлюється пристрій, завдяки якому можна відстежити манеру водіння і розрахувати індивідуальний тариф, що дозволить гнучкіше підійти до страхової політики.

Іншуртех повністю розбиває стереотип про страхування як про суцільно паперову галузь. Сьогодні страхування - це безліч інновацій і сервісів онлайн, і тільки ті компанії, які це розуміють, залишаться на гребені хвилі.

Вячеслав Гавриленко, генеральний директор компанії ARX Life, заступник голови правління страхової компанії ARX розповідає, наскільки щільно іншуртех увійшов в повсякденні бізнес-практики.

Тренди майбутнього

Зараз ми, безумовно, живемо в еру диджиталізації, і це передбачає істотну зміну всіх бізнес-процесів. Основними трендами страхування будуть:

- Трансформація усіх продуктів в формат електронних полісів, швидкий і частий запуск нових продуктів (включаючи традиційні, великий набір продуктів особистого страхування та продуктів з категорії мікрострахування);

- Розширення використання сервісів електронних оплат, активізація використання даних "connecting things" у багатьох видах страхування;

- Початок реального використання "big data", надання клієнтам незрівнянно більше широких можливостей для самостійної конфігурації та зміни продуктів;

- Широке використання ботів при продажах і обслуговуванні (включаючи врегулювання збитків), диджиталізація при врегулюванні збитків.

Бізнес онлайн

Ми приступили до активної диджиталізації ще п'ять років тому - ми тоді не усвідомлювали повною мірою, як це буде виглядати, але чітко розуміли, що за цим майбутнє.

Нам вдалося сформувати модель дистрибуції, яку називають "омніканальною" - допомогло вивчення зарубіжного досвіду, і ми створили дорожню карту для продуктів, каналів продажів і трансформації IT систем та інструментів. Велася робота як окремими командами (наприклад - в продажах), так і об'єднаними (IT, product managers, sales).

Для синхронізації окремих активностей була впроваджена практика регулярних бізнес-комітетів (координація проектів), IT interdependency (балансування взаємозалежностей в IT) і активної проектної роботи над оновленням фронтенд систем.

Вячеслав Гавриленко

З початку продажів електронних полісів ОСЦПВ і тревел перераховані вище активності втілилися в конкретні рішення, які постійно і поліпшувалися, і дали поштовх іншим продуктам і рішенням: системі управління лідами "Диспетчер", сервісу електронних оплат "Пейментс", віддаленому врегулюванню збитків "Аудасмарт" , пакетній автоцивілці "Все включено", першої версії Вебшопа, нової платформонезалежної фронтенд системі "Аксон".

Коли трапилася пандемія, ми були максимально готові надавати послуги онлайн і швидко перебудували всі сервіси. У період коронокрізісу ми успішно застосували всі згадані напрацювання і продовжили створення нових сервісів і продуктів. За час пандемії з'явилися:

- Новий зручний вебшоп;

- Продукт "Антивірус", що покриває ризик будь - якої пневмонії та амбулаторне лікування СOVID-19;

- Телематична пакетна автоцивілка "Смарт драйв, однойменне мобільний додаток" Смарт драйв " і мобільний додаток "My ARX".

Сервіс онлайн

Зараз всі наші основні продукти (ОСЦПВ, ДГО, міні - КАСКО і т.д) можна оформити та сплатити онлайн. Клієнт сам вирішує, як йому зручніше взаємодіяти з компанією. Дистанційна робота, використання електронних договорів і онлайн оплати картами - це must have. Ми продовжуємо вдосконалювати дистанційне врегулювання збитків (телеврегулювання) - прагнемо до максимально безпаперового процесу.

Пандемія стала каталізатором для клієнтів і партнерів в частині використання диджітальних послуг і сервісів, раніш менш популярних. Безумовно, майбутнє за електронною формою договорів.

У наших найближчих планах - запуск сервісу віддаленого фото / відео огляду, який дозволить автовласникам повністю самостійно укладати договори страхування КАСКО онлайн.

Продовжимо активно розвивати моторні продукти з телематикою (включаючи ОСЦПВ).

Будемо запускати цікаві продукти особистого та інвестиційного страхування, розширюючи перелік онлайн послуг. Вдосконалимо страхування девайсів - маємо намір запустити новий, раніше не випробуваний ринком продукт. Велику ставку робимо на модернізацію мобільного додатку і синхронізацію доступних сервісів в додатку та на сайті.

Вже сьогодні ми зробили крок в майбутнє, яке здавалося таким далеким, і ясно, що диджиталізація бізнесу неминуча та необхідна.