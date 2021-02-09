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Іншуртех - нове слово в страхуванні, без якого вже не обійтися

Іншуртех - нове слово в страхуванні, без якого вже не обійтися

PROMOTED. Поняття іншуртех (insurtech) з'явилося відносно недавно, як різновид фінтех.
Вівторок, 9 лютого 2021, 09:00
Вячеслав Гавриленко
Генеральний директор компанії ARX Life

І якщо фінтех - це об'єднання інноваційних технологій на стику інформаційних і фінансових сервісів, то іншуртех - це  нові технології, пов'язані зі страхуванням.

Наприклад - телематика в автострахуванні, коли в машину застрахованого встановлюється пристрій, завдяки якому можна відстежити манеру водіння і розрахувати індивідуальний тариф, що дозволить гнучкіше підійти до страхової політики.

Іншуртех повністю розбиває стереотип про страхування як про суцільно паперову галузь. Сьогодні страхування - це безліч інновацій і сервісів онлайн, і тільки ті компанії, які це розуміють, залишаться на гребені хвилі.

Вячеслав Гавриленко, генеральний директор компанії ARX Life, заступник голови правління страхової компанії ARX розповідає, наскільки щільно іншуртех увійшов в повсякденні бізнес-практики.

Тренди майбутнього

Зараз ми, безумовно, живемо в еру диджиталізації, і це передбачає істотну зміну всіх бізнес-процесів. Основними трендами страхування будуть:

- Трансформація усіх продуктів в формат електронних полісів, швидкий і частий запуск нових продуктів (включаючи традиційні, великий набір продуктів особистого страхування та продуктів з категорії мікрострахування);

- Розширення використання сервісів електронних оплат, активізація використання даних "connecting things" у багатьох видах страхування;

- Початок реального використання "big data", надання клієнтам незрівнянно більше широких можливостей для самостійної конфігурації та зміни продуктів;

- Широке використання ботів при продажах і обслуговуванні (включаючи врегулювання збитків), диджиталізація при врегулюванні збитків.

Бізнес онлайн

Ми приступили до активної диджиталізації ще п'ять років тому -  ми тоді не усвідомлювали повною мірою, як це буде виглядати, але чітко розуміли, що за цим майбутнє.

Нам вдалося сформувати модель дистрибуції, яку називають "омніканальною" - допомогло вивчення зарубіжного досвіду, і ми створили дорожню карту для продуктів, каналів продажів і трансформації IT систем та інструментів. Велася робота як окремими командами (наприклад - в продажах), так і об'єднаними (IT, product managers, sales).

Для синхронізації окремих активностей була впроваджена практика регулярних бізнес-комітетів (координація проектів), IT interdependency (балансування взаємозалежностей в IT) і активної проектної роботи над оновленням фронтенд систем.

 
Вячеслав Гавриленко

З початку продажів електронних полісів ОСЦПВ і тревел перераховані вище активності втілилися в конкретні рішення, які постійно  і поліпшувалися, і дали поштовх іншим продуктам і рішенням: системі управління лідами "Диспетчер", сервісу електронних оплат "Пейментс", віддаленому врегулюванню збитків "Аудасмарт" , пакетній автоцивілці "Все включено", першої версії Вебшопа, нової платформонезалежної фронтенд системі "Аксон".

Коли трапилася пандемія, ми були максимально готові надавати послуги онлайн і швидко перебудували всі сервіси. У період коронокрізісу ми успішно застосували всі згадані напрацювання і продовжили створення нових сервісів і продуктів. За час пандемії з'явилися:

- Новий зручний вебшоп;

- Продукт "Антивірус", що покриває ризик будь - якої пневмонії та амбулаторне лікування СOVID-19;

- Телематична пакетна автоцивілка "Смарт драйв, однойменне мобільний додаток" Смарт драйв " і мобільний додаток "My ARX".

Сервіс онлайн

Зараз всі наші основні продукти (ОСЦПВ, ДГО, міні - КАСКО і т.д) можна оформити та сплатити онлайн. Клієнт сам вирішує, як йому зручніше взаємодіяти з компанією. Дистанційна робота, використання електронних договорів і онлайн оплати картами - це must have. Ми продовжуємо вдосконалювати дистанційне врегулювання збитків (телеврегулювання) - прагнемо до максимально безпаперового процесу.

Пандемія стала каталізатором для клієнтів і партнерів в частині використання диджітальних послуг і сервісів, раніш менш популярних. Безумовно, майбутнє за електронною формою договорів.

 У наших найближчих планах - запуск сервісу віддаленого фото / відео огляду, який дозволить автовласникам повністю самостійно укладати договори страхування КАСКО онлайн.

Продовжимо активно розвивати моторні продукти з телематикою (включаючи ОСЦПВ).

Будемо запускати цікаві продукти особистого та інвестиційного страхування, розширюючи перелік онлайн послуг. Вдосконалимо страхування девайсів - маємо намір запустити новий, раніше не випробуваний ринком продукт. Велику ставку робимо на модернізацію мобільного додатку і синхронізацію доступних сервісів в додатку та на сайті.

Вже сьогодні ми зробили крок в майбутнє, яке здавалося таким далеким, і ясно, що диджиталізація бізнесу неминуча та необхідна.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
Економічна правда
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