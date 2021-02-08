Як вакцинуватися від рейдерства

Якщо Ви рейдер і читаєте цю колонку, то вона точно не для Вас. Якщо Ви гадаєте, що без системних змін в країні (на які треба, мабуть, не одне десятиліття) юридичні запобіжники залізобетонно захистять Ваш бізнес від рейдерства, то я розчарую – ні, не захистять.

Але без такої обачності та поінформованості будь-яке плюс-мінус прибуткове підприємництво — просто ідеальна мішень для рейдерів. Бери, і забирай.

Є два робочих варіанти. Думати, що рейдери десь на Марсі. І коли ці інопланетяни неочікувано прийдуть і заберуть Ваше, зібрати команду з адвокатів, юристів, колишніх СБУшників, фахівців з комунікацій і з перемінним успіхом битися з вітряками.

Особливо захоплива боротьба, якщо Вашим опонентом виявляється корумпований чиновник. Тоді ставки суттєво зростають. Варіант другий – будувати свої точки опори та опору.

Я давно працюю з агробізнесом, тому не з чуток знаю, яким буває земельне рейдерство. Майже невинне, що стосується подвійної реєстрації договорів оренди й ціною в життя. Тому, вочевидь, власна служба безпеки — це уже не розкіш, а необхідність.

Якщо у Вас є довгострокова оренда до 2013 року і Ви не перенесли права за такими договорами в Реєстр речових прав на нерухоме майно, то це може зробити Ваш конкурент та й в принципі будь-хто.

Такі старі договори, здебільшого, не відображаються в ДЗК і живуть тільки на папері. Відтак, якщо не буде інших порушень зі сторони державного реєстратора, то на швидке скасування через Мін’Юст можна не розраховувати.

Навіть якщо Колегія скасує реєстраційні записи, то Ваш опонент може звернутися до суду і повернути все як було. І такі прецеденти є. Адже Колегія не може підміняти функції суду та й, окрім того, в Цивільному кодексі закріплена презумпція правомірності правочину.

Тому, такі справи розглядаються здебільшого в суді. Судова практика тут стабільна і на користь постраждалого від земельного рейдерства. Водночас до рішення, що набере законної сили мине один-два роки.

Тому, виникає інше питання, хто на цей період має обробляти поля, вносити добрива, сіяти та збирати врожай? Правильно, наш "білий" рейдер, оскільки його права відображаються в реєстрі і договір поки дійсний.

Побороти таку несправедливість можна через забезпечення позову – встановити заборону на використання земельної ділянки на час розгляду справи.

Це завдання не з легких. Аби таке забезпечення позову суд задовільнив необхідно чітко продемонструвати, як відсутність такої заборони утруднить чи зробить неможливим виконання рішення суду.

Якщо суд відмовить в задоволенні забезпечення (що не є рідкістю), то доведеться шукати ще й відповідь на питання, а чий врожай?

Якщо у Вас є агрокомпанія, чи просто хороший бізнес, і у Вашого найманого директора безлімітні повноваження; Вас декілька засновників, але немає корпоративного договору; Ви не контролюєте свою кредиторську заборгованість – то це дуже і дуже погано.

В більшості випадків здають і рейдерять не чужі. Я не закликаю перетворювати Ваш бізнес на бюрократичного монстра, але не передбачити додаткові формальності для відчуження часток у статутному капіталі дуже самовпевнено.

Заборона на укладення таких угод представниками, особисті підписи власників, додаткові вимоги щодо нотаріального засвідчення, визначення власних значних правочинів та багато іншого, дозволить скасувати реєстраційні записи в рази швидше.

Навіть, якщо не в межах 24 годин, що робить зараз Офіс протидії рейдерству, чи 45 днів, які декларує Колегія, то все одно в рази оперативніше, аніж через суд. Адже такі положення в установчих документах демонструють порушення державного реєстратора, що і перевіряє Антирейдерська колегія.

Водночас якщо реєстратору подали комплектний пакет документів й умовно всі вимоги щодо змісту й форми, нотаріального засвідчення дотримані й відсутні будь-які інші порушення з його сторони – з високою долею ймовірності буде відмова.

Ані реєстратор, ані Колегія не наділені повноваженнями проводити експертизу документів.

Якщо повернути бізнес через Мін’Юст не вийшло, то доведеться йти до суду й оскаржувати договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі. Звернутися і туди, і туди не можна. Це пряма підстава для відмови.

Тут важливо добитися заборони усім без виключення державним реєстраторам вчиняти будь-які дії з майном компанії та щодо товариств, де така компанія є засновником.

Окрім того, необхідно витребувати реєстраційну справу компанії, корпоративні права якої відчужувалися. Як правило, за адвокатськими запитами реєстраційні справи не надають.

Водночас аби суд задовільнив клопотання про витребування доказів, крок з адвокатським запитом не варто пропускати, адже потрібно продемонструвати, що сторона вчинила всі залежні від неї дії на отримання доказів.

Ще один важливий крок – це судова почеркознавча експертиза, яку за законом має проводити державна спеціалізована установа. Питання до експерта повинні узгоджуватися з орієнтовним переліком Науково-методичних рекомендаціях з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень.

Експертний висновок є чи не найважливішим доказом по справі. Друга сторона, як правило, подає експертний висновок приватної установи аби мати можливості затягувати процес і оскаржувати ухвалу про призначення судової експертизи.

Кожна така справа має свої особливості, але в більшості випадків судова практика на стороні законного власника.

Якщо при зміні реальних власників компанії, нерухомості, інших активів на "підставних осіб" чи розриванню договорів оренди землі використовувалися сфальсифіковані документи, відбулося втручання до реєстрів, використання ключів реєстраторів або нотаріуса (які можуть бути як і необізнаними, так і навпаки), то варто ініціювати кримінальне провадження.

Важливо добитися внесення в ЄДР саме за кваліфікацією по ст. 206-2 Кримінального кодексу, отримати статус потерпілого та ініціювати арешт майна аби забезпечити неможливість його перепродажу.

Можна стверджувати, що в Мін’Юсту недостатньо повноважень, суди не розглядають справи в розумні строки, сторони по справі проходять не один раунд судових процесів й окрема історія, коли до рейдерства дотичні корумповані чиновники – і на великий жаль, усі ці твердження мають право на життя.