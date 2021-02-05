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Коштовні метри. Як отримати користь з надто дорогого житла

Коштовні метри. Як отримати користь з надто дорогого житла

Україна входить до п'яти країн Європи з найдорожчим житлом у столиці. Наскільки вигідно інвестувати в ринок житлової нерухомості в Україні?
П'ятниця, 5 лютого 2021, 13:18
Тимофій Тупчик
член правління Асоціації "Кола українських будівельників"

Нерухомість за будь-якої економічної ситуації є одним з найпривабливіших інструментів інвестицій.

В Україні це чи не єдиний стабільний варіант збереження коштів, оскільки інші варіанти інвестування ще більш непередбачувані.

Усе це формує попит і ціни на нерухомість. Якщо ціни на вітчизняну комерційну нерухомість дещо менші від середньоєвропейського рівня, то вартість житлової нерухомості в Україні – на тому ж рівні, що й у більшості країн Європи, а Київ – у п'ятірці найдорожчих столиць Європи і на 11 місці з вартості нерухомості у світі.

Більше того, у 2020 році Україна у світовому рейтингу зростання цін на нерухомість увійшла в першої десятки і посіла шосте місце. За оцінками міжнародного агентства нерухомості Knight Frank, зростання цін на нерухомість в Україні становило 10,3% у річному обчисленні.

За даними Global House Price Index, за три квартали 2020 року лідером рейтингу є Туреччина (+27,3%), на другому місці – Нова Зеландія (+15,4%), на третьому – Люксембург. Наступні місця посідають Словаччина (+11,3%), Польща (+10,9%) та Україна (+10,3%). У Західній Європі нерухомість дорожчає повільніше: в Австрії, Нідерландах та Німеччині зростання становить 7,8-9,5%.

Темпи зростання цін на нерухомість в Україні за останні 20 років були одними з найвищих у світі. Раніше це можна було пояснити низьким базовим рівнем, але в останні роки ціни на вітчизняну нерухомість стали не лише співставними з європейськими, а й часто-густо перевищують показники країн Євросоюзу.

Житло в Україні вже коштує, як у Бельгії, Данії, Греції, Польщі або Угорщині, і перевищує ціни в Естонії, Латвії, Болгарії, Чорногорії і навіть Іспанії.

У Болгарії середня вартість квадратного метра не перевищує 500 євро. Вартість житла в Туреччині починається з 30 тис дол, від 600 дол за кв м. Це не однокімнатна квартира, а двокімнатні апартаменти на береговій лінії.

У Польщі однокімнатну квартиру можна купити за 40 тис євро, а студію за 300 м від берега в іспанському Торрев'єхе – за 23 тис євро, що дешевше, ніж в Одесі.

Відповідно, українська нерухомість стає все привабливішою для вітчизняних та зарубіжних інвесторів. Натомість, такий інвестиційний статус нерухомості ставить питання про відповідальність забудовників і гарантії для інвесторів.

Оскільки ціни на нерухомість в Україні та в сусідніх країнах ЄС майже не відрізняються, і квадратні метри в будівлях аналогічного класу коштують приблизно однаково, то рішення про інвестування в нерухомість залежать від того, де більш безпечне і стабільне середовище для бізнесу.

На жаль, вибір найчастіше буде не на користь України. Насамперед через те, що дії влади щодо регулювання бізнесу в нашій країні – непередбачувані. Оголошена президентом рік тому реформа в містобудівній сфері провалилася.

Замість спрощення та скорочення адміністративних процедур отримали їх ускладнення та збільшення їх кількості. Замість підвищення відповідальності будівельників – скорочення повноважень державного контролю.

Замість зниження рівня корупції і, відповідно, здешевлення будівель – збільшення корупційних ризиків, що призведе до зростання собівартості комерційної та житлової нерухомості і, як наслідок, ціни квадратного метра.

Фондовіддача не зміниться, тому прибуток інвестора знизиться, а строки окупності вкладень зростуть. Якщо до цього додати плани уряду та парламенту збільшити ставки податку на нерухомість та змінити порядок його обчислення, то виявиться, що зиск від вкладень у вітчизняну будівельну галузь буде меншим, а ризики вищими, ніж від інвестування в нерухомість країн ЄС.

Гроші люблять не лише тишу, а й стабільність, порядок, незмінні правила ведення бізнесу та наявність можливостей для страхування ризиків. Усе це є на ринку нерухомості ЄС і майже немає на українському ринку.

Потенційний інвестор, розглядаючи однакові за розміром вкладу пропозиції, надасть перевагу варіанту, який гарантує його коштам більшу безпеку.

Будувати в Україні вигідно попри не дуже позитивну економічну ситуацію, тому цивілізовані правила гри на ринку – це принципово важливо для галузі. Вони б сприяли припливу великих інвестицій і залученню сучасних технологій.

Для економіки це фактор зростання, робочі місця, податки для бюджетів, робота для супутніх галузей. Для покупців нерухомості зростання конкуренції та обсягів будівництва означало б зниження вартості квадратного метра.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
нерухомість житло ціни ЄС

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