IT-бізнес в "Дії"

В Україні розпочато створення спеціального правового режиму для IT-бізнесу.

Метою проєкту, що отримав назву "Дія Сіті", є створення максимально комфортних умов для зменшення відтоку IT-спеціалістів з України і залучення іноземних інвестицій. Відповідні законопроєкти вже внесено до парламенту.

Набуття резидентства

"Дія Сіті" передбачає особливий правовий статус для її резидентів, спеціальне оподаткування, лібералізовані трудові відносини, захист інтелектуальних прав, а також захист від необгрунтованих кримінальних проваджень завдяки особливій процедурі процесуальних дій.

На отримання статусу резидента "Дія Сіті" зможуть претендувати не всі, а лише ті юридичні особи, чий вид діяльності пов'язаний виключно з веденням IT-бізнесу, загальна кількість залучених працівників складає не менше 9 осіб.

Розмір середньомісячної винагороди працівника становить не менше ніж еквівалент 1 400 доларів США за офіційним курсом гривні.

Резидентом "Дія Сіті" може бути юридична особа, зареєстрована за законодавством України, яка відповідає вимогам закону, незалежно від її місцезнаходження та місця здійснення господарської діяльності.

Це фактично означає, що будь-яка іноземна компанія, що заснує компанію в Україні та буде відповідати вищезазначеним вимогам, зможе претендувати на отримання статусу резидента "Дія Сіті".

Не зможуть претендувати на статус резидента "Дія Сіті" юридичні особи, акціонером (учасником) якої є держава, територіальна громада, державне або комунальне підприємство; неприбуткові організації.

Також не зможуть претендувати на статус юридичні особи, інформація про бенефіціарних власників яких не розкрита або структура власності яких не подана, юрособи з простроченою податковою заборгованістю в розмірі 10 мінімальних заробітних плат або більше та юридичні особи, які надають послуги, пов’язані з обігом віртуальних активів, і не відповідають кваліфікаційним вимогам до постачальників таких послуг.

Податковий режим

Резиденти "Дія Сіті" зможуть платити за своїх працівників всього лише 5% податку на доходи фізичних осіб, замість звичайних 18%, а також 5% ЄСВ замість звичайних 22%, ставка військового збору залишається така ж як для всіх — 1,5%.

Такі зміни мають мотивувати власників IT-бізнесу офіційно працевлаштовувати своїх працівників та відмовитись від структури ФОПів, що, здебільшого, використовуються зараз та мають ризик перекваліфікації таких відносин в трудові, що в результаті може потягнути за собою донарахування відповідних податкових зобов’язань.

Резидентів "Дія Сіті" звільнять від податку на прибуток і від подання відповідної звітності. Замість нього – за прикладом Естонії – сплачуватиметься податок на виведений капітал за ставкою 18%, але тільки у випадку розподілу компанією дивідендів на користь її акціонерів.

Як ми бачимо з досвіду роботи нашого естонського офісу, такий податковий режим стимулює власників бізнесу реінвестувати отриманий прибуток в інші проекти, що сприяє розвитку економіки в цілому.

В Естонії податок на виведений капітал було введено ще в 2000 році, це досі має позитивний вплив на економіку держави та є більш ефективним методом оподаткування від податку на прибуток, який існував раніше.

Захист бізнесу

Захист IT-компаній від необгрунтованих кримінальних проваджень буде відбуватись за рахунок того, що кримінальні процесуальні дії (тимчасове вилучення майна, його арешт, слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії, повідомлення про підозру) щодо резидентів "Дія Сіті" узгоджуватимуться на рівні не нижче керівника обласної прокуратури, прокуратури АР Крим, Севастополя або Київської місцевої прокуратури.

Це мінімізує ризик свавілля з боку слідства найнижчого рівня, адже як показує практика, то найчастіше необґрунтовані кримінальні провадження узгоджуються прокурорами місцевого рівня.

Статус резидента "Дія Сіті" надаватиме додаткові переваги у спілкуванні з правоохоронцями: тимчасовий доступ до речей і документів може бути надано, якщо у слідства не залишилося інших шляхів отримання необхідної інформації.

Але навіть після отримання дозволу можливості правоохоронців "на локації" будуть суттєво обмежені:

1) тимчасовий доступ до електронних доказів, що знаходяться у резидентів "Дія Сіті", проводитиметься шляхом зняття копії з таких електронних доказів без вилучення обладнання;

2) забороняється тимчасове вилучення обладнання і матеріальних носіїв інформації резидента, крім випадків, коли резидент перешкоджає доступу до таких носіїв, а також коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертизи;

3) вилучати обладнання слідство зможе лише у випадку, якщо вилучення не вплине на господарську діяльність компанії. Законопроект передбачає, що на всіх резидентів "Дія Сіті" поширюється система державних гарантій захисту інвестицій, передбачена законодавством України про інвестиційну діяльність та режим іноземного інвестування. Держава також гарантує резидентам "Дія Сіті" стабільність умов провадження господарської діяльності протягом всього строку правового режиму "Дія Сіті".

Захист авторських прав резидентів

Виходячи з нашої практики в "Ілляшев та Партнери", проблема із захистом прав IT-компаній на розробки, виконані їх працівниками, комерційної таємниці та конфіденційної інформації стала ключовою в останні роки.

Зокрема, реклама своїх послуг шляхом публікації прикладів своїх робіт у відкритих джерелах – в порушення виключних авторських прав роботодавця та NDA.

Проблемою існуючого законодавства є відсутність спеціальних норм, які б гарантували права роботодавця на захист від недобросовісних дій його співробітників.

"Дія Сіті", в свою чергу, передбачає закріплення на законодавчому рівні низки особливостей регулювання правочинів за участі її резидентів.

Так, поряд з договором про нерозголошення комерційної таємниці та/або іншої конфіденційної інформації резидента "Дія Сіті" або щодо резидента "Дія Сіті", укладення якого цілком можливе і відповідно до діючого законодавства, "Дія Сіті" вводить поняття договору про утримання від вчинення конкурентних дій та договору про непереманювання, які є абсолютно новими для законодавства України, але цілком розповсюдженими в законодавствах більшості розвинених держав.

Хоча договори про утримання від вчинення конкурентних дій та договори про непереманювання вже укладаються час від часу українськими компаніями (або відповідні положення включаються до трудових договорів або договорів про надання послуг), можливість їх примусового виконання достатньо обмежена.

В Україні вони можуть тлумачитися як такі, що порушують антимонопольне законодавство або навіть передбачене Конституцією України право на працю.

Очікується, що "Дія Сіті" нарешті уможливить ефективне застосування відповідних договорів.