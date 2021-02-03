Від безробітного до кваліфікованого айтішника

Одна із ключових цілей Мінцифри — щоб IT сектор займав 10% ВВП країни. Ми щодня говоримо про розвиток галузі й запроваджуємо необхідні для цього інструменти, але разом з тим в Україні досі освітні заклади готують операторів комп'ютерного набору.

Але чи потрібно сучасним IT-компаніям такі спеціалісти? Мабуть, ні, адже з розвитком технологій такі професії давно втратили актуальність на ринку праці.

Тому ми разом з Мінекономіки та Центром зайнятості запускаємо пілотний проєкт з навчання безробітних IT-професій.

Відповідну Постанову уже схвалив Уряд, тож маємо інструмент, який дозволить певною мірою задовольнити потреби українських IT-компаній у кваліфікованих спеціалістах. А українці, які втратили роботу, опанують престижні IT-професії.

Як працюватиме проєкт та хто може взяти участь

Український IT-сектор має всі шанси стати новим епіцентром розвитку національної економіки. Але, на жаль, норми IT-спеціальностей та професій в Україні не відповідають потребам ринку, а спеціалізації, які отримують випускники державних університетів, – вимогам часу.

Як наслідок, українські IT-компанії щороку декларують нестачу кваліфікованих спеціалістів.

Крім того, на ІІI квартал 2020 року в Києві зареєстровано 95,4 тисячі безробітних. Щоб ці люди отримали роботу, Державний центр зайнятості підвищує або змінює кваліфікацію працівників відповідно до потреб ринку.

Кошти на перепідготовку безробітних виділяє Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в межах затвердженого бюджету.

Для того, щоб безробітні люди здобули сучасну освіту та престижну професію, ми запроваджуємо пілотний проєкт, у межах якого безробітні кияни, які стоять на обліку в Центрі зайнятості як безробітні, зможуть навчатись у приватних IT-школах, випускники яких затребувані на IT-ринку.

Раніше перепідготовкою безробітних займались виключно навчальні заклади, акредитовані при Міністерстві освіти і науки України та ЦПТО при Центрах зайнятості, освітні програми яких, на жаль, не завжди відповідають сучасним вимогам.

Термін навчання залежатиме від обраної професії, але не буде перевищувати шість місяців.

При цьому протягом навчання зберігається виплата допомоги по безробіттю. За цей час людина зможе здобути всі необхідні знання та навички, які дозволять їй працевлаштуватися в ІТ-компаніях.

Цього року проєкт проводитиметься тільки в Києві, але в разі успішного завершення експерименту плануємо його розширити й на інші міста України.

Але найважливіше те, що кожен, хто пройде навчання, гарантовано отримає роботу в українських IT-компаніях.

Критерії відбору шкіл та що потрібно для вступу

Відбір навчальних закладів для участі в експерименті відбуватиметься за певними критеріями. Так, суб’єкти освітньої діяльності мають бути розташовані в межах Києва та відповідати таким критеріям:

вид економічної діяльності — сфера професійної освіти/навчання в IT-галузі;

досвід навчання учнів за освітніми програмами, визначеними для експерименту, не менше п'яти років;

вартість освітніх послуг на одного безробітного не перевищує 30 000 гривень;

мають матеріально-технічну та навчально-методичну базу, а також достатню кількість викладачів для повного виконання робочих навчальних планів та освітніх програм.

Для відбору IT-шкіл буде створено спеціальну комісію (до 5 осіб), до складу якої увійдуть представники Мінцифри, провідних IT-компаній та громадської організації, яка представляє інтереси працівників сфери інформаційних технологій.

У межах проєкту Мінцифра сформує перелік освітніх програм — на основі звернень роботодавців, за якими навчатимуться безробітні, та оприлюднить на офіційних сайтах Міністерства та Київського міського центру зайнятості.

Для участі у відборі навчальний заклад має подати такі документи:

інформацію про суб’єкт освітньої діяльності та наявність у нього досвіду в наданні освітніх послуг за освітніми програмами, визначеними для експерименту. Також необхідно вказати кількість випускників, які здобули освіту за заявленою освітньою програмою, та відсоток випускників, які працевлаштувалися у IT-сфері за останні два роки;

робочі навчальні плани та освітні програми, за якими планується здійснювати професійне навчання безробітних;

кошторис витрат на професійне навчання одного безробітного за весь період навчання за освітньою програмою;

інформацію про матеріально-технічне, навчально-методичне та кадрове забезпечення суб’єкта освітньої діяльності, складену в довільній формі;

інформацію про доступність будівель, споруд і приміщень суб’єкта освітньої діяльності для осіб з особливими освітніми потребами, складену в довільній формі.

Згодом комісія перевірить зазначену в документах інформацію та визначить її відповідність критеріям відбору.

За результатами сформують перелік навчальних закладів, що братимуть участь в експерименті, який буде розміщено на офіційних вебсайтах.

Навчання здійснюватиметься за денною або дистанційною формами навчання у групах від 5 до 15 осіб або за індивідуальним навчальним планом. За IT-школою зберігається право самостійно обирати технології та методи навчання.

ШІ визначить професійний потенціал кандидата

Відбір кандидатів для проходження професійного навчання здійснюватиметься на добровільній основі серед осіб, які зареєстровані в Київському міському центрі зайнятості.

Кандидатів на навчання відбиратиме спеціальна комісія Київського міського центру зайнятості на основі двох етапів:

На першому етапі кандидат має пройти спеціалізоване комп’ютерне тестування, яке створене на основі штучного інтелекту та спеціально для цілей експерименту.

Тест, затверджений Мінцифрою, буде розміщений на Освітньому порталі державної служби зайнятості. Він визначить, чи відповідає людина критеріям для перекваліфікації.

Нейронна мережа проаналізує, яку спеціальність краще обрати людині, і саме цю рекомендацію комісія врахує на наступному етапі. На другому етапі спеціальна комісія Центру зайнятості ознайомиться з документами кандидата, результатами та рекомендаціями тестування, а також проведе співбесіду.

На якій визначать професійну спрямованість, готовність та мотивацію до навчання кандидата, а також бажання подальшого працевлаштування після завершення навчання у роботодавців.

Для організації навчання Київський міський центр зайнятості укладає з безробітною людиною, IT-школою та роботодавцем (IT-компанією) договір.

Предметом договору є направлення безробітної людини на професійне навчання до IT-школи та подальше її працевлаштування в компанії протягом 30 днів після закінчення навчання (із зазначенням освітньої програми, виду та строку професійного навчання).

Тобто, після успішного завершення навчання роботодавець зобов’язаний працевлаштувати безробітну людину щонайменше на рік зі встановленою заробітною платою в розмірі не менше двох мінімальних заробітних плат.

У разі припинення безробітною людиною професійного навчання без поважної причини або її відрахування за невиконання робочого навчального плану вона має відшкодувати до бюджету Фонду суму витрат на професійне навчання.

Отже, завдяки реалізації проєкту громадяни здобудуть нову затребувану професію з гарантіями працевлаштування, ІТ-компанії – нових спеціалістів, а Державний центр зайнятості – раціонально та цілеспрямовано використані кошти та успішний результат.

Ця ініціатива дає нові можливості для сотень українців мати перспективну роботу та отримувати гідну конкурентну заробітну плату. Тож долучайтесь!