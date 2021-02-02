Плекайте мову й підвищуйте продажі

В середині січня набрали чинності положення закону про мову, які регламентують використання державної мови у сфері реклами та обслуговування споживачів.

Бізнес виявився дуже чутливим до "мовного питання" і неодноразово "ловив хейт". Проте, кожен хейт може принести корисний ефект за умови раціональної комунікаційної стратегії.

Передбачуваний хейт

Думаю, що в переважно російськомовних південних та східних регіонах мешканці віком старше 40 років, через деякі консервативні звички, можуть чинити опір переходу брендів на українську.

Ми співпрацюємо з одеською мережею супермаркетів "Обжора"‎ і маємо досвід поетапного переходу бізнесу на рідну мову. Першими її носіями ще торік стали працівники в супермаркетах.

Керівництво мережі організувало всередині компанії курси, щоб персонал мав змогу підтягнути рівень володіння українською. Українізацію підтримували ефективною HR-роботою, і перевірки таємних покупців підтвердили, що працівники мережі дійсно дотримуються правил компанії. Спочатку ми стикалися з хейтом і скаргами споживачів, які не звикли сприймати українську в побуті.

З початку цього року ми перейшли на українську мову спілкування зі споживачами "Обжора" в соціальних мережах, але одразу узгодили з клієнтом, що протягом найближчих двох місяців ми трохи знизимо гарантовані місячні показники охоплень та залучення аудиторії.

Ми прогнозуємо падіння активності під постами й подорожчання таргетованої реклами в зв’язку з тим, що, ймовірно, одесити поки що будуть не дуже активно реагувати на україномовний контент.

Але ми будемо їх до цього привчати. Насправді, поки що ми не помітили агресії з боку російськомовних підписників, але на цей "перехідний етап" SMM-відділ "ВАРТО" уже розробив тактику роботи з негативними коментарями.

Лагідна українізація

Для того, щоб ваша аудиторія швидше адаптувалася, рекомендую, не просто перекладати тексти українською, а створювати контент, використовуючи потужні метафори, генерувати вірусний контент.

В соцмережах супермаркету була рубрика з одеськими жартами, і перед нами постало завдання передати їх колорит і зберегти впізнаваність фразочок.

Згадаємо закон про мовні квоти на телебаченні і радіо, прийнятий в 2017 року, який спочатку спровокував хвилю хейту в стилі "тепер буде цілодобова українська народна пісня".

Але зараз ми бачимо, що україномовного контенту багато і він стає тільки краще. Варто згадати хоча б професіоналів українського перекладу книжок та дубляжу. І ось такі спеціалісти зараз будуть потрібні бізнесу.

Насправді, велика кількість компаній уже давно свідомо перейшла на українську і в цілому наше суспільство вже готово до змін. Максимум через півроку навіть ті, хто зараз вважають українську негнучкою та далекою від реального життя, уже не будуть помічати, якою мовою читають пости в стрічці.

Повторюся, це черговий етап повільної українізації, який триватиме природно і закономірно. Адже українська — це круто!

Бізнес без кордонів

До липня 2022 року соцмережі ще можна вести іншими мовами. Але якщо крім спеціально створених рекламних креативів ви також ставите на промо публікації зі стрічки, зауважте, що таким чином вони підпадають під інтернет-рекламу, яка, згідно з законом, має бути виключно українською.

Не варто боятися втратити іншомовну аудиторію. Ви можете публікувати текст кількома мовами, якщо ваш бізнес орієнтується на країни СНД.

А якщо ви таргетуєтесь виключно на зарубіжну аудиторію, то зважайте на законодавство тих країн, звідки походить ваша цільова аудиторія

Деякі бренди зараз знаходяться в розпачі через те, що їм доведеться змінити свої звички і, ймовірно, зіткнутися з хейтом російськомовної аудиторії.

Так, залученість та конверсія тимчасово впадуть, але не слід цього боятись. Наш досвід показує, ці складнощі тимчасові. Презентації для клієнтів ми вже переклали українською і запроваджуємо її в повсякденному спілкуванні.

Це також природній процес і що активніше ми практикуємо українську, тим впевненішою та багатшою вона стає в наших комунікаціях.

Тож, плекайте мову, читайте, дивіться, слухайте, жартуйте українською і будьте щирі. Адже ми продаємо емоції, а вони не знають кордонів.